Nhận định Sunderland vs Man City, 03h00 ngày 2/1: Cơ hội mong manh cho 'Mèo đen'

TPO - Nhận định bóng đá trận Sunderland vs Man City, vòng 19 giải Premier League 2025/26, lúc 03h00 ngày 2/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Sunderland, đội vẫn chưa thua trên sân nhà mùa này, đối mặt thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa khi tiếp đón nhà đương kim vô địch.

Nhận định trước trận đấu

Sunderland bước vào trận đấu Premier League diễn ra rạng sáng mai với ý thức rõ ràng rằng: đây có thể là thời điểm hiếm hoi để họ chấm dứt chuỗi ngày u ám trước gã khổng lồ thành Manchester.

“Mèo Đen” đã thua liền 8 trận trước Man City trên mọi đấu trường. Lần gần nhất họ tránh được thất bại là trận hòa 2-2 vào tháng 4/2014, còn chiến thắng gần nhất đã lùi về tận tháng 11/2013, cách đây đã 12 năm. Kể từ đó, các cuộc đối đầu với đại diện Manchester gần như chỉ mang lại nỗi thất vọng cho đội bóng vùng Wearside.

Chuỗi 9 trận bất bại trên sân Stadium of Light tại Premier League mùa này mang đến cho thầy trò HLV Regis Le Bris một điểm tựa tinh thần quan trọng khi tiếp đón đội bóng từng 8 lần vô địch nước Anh. Tuy nhiên, hy vọng của Sunderland bị đặt trong dấu hỏi lớn khi họ đang chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng bởi chấn thương và các cầu thủ làm nhiệm vụ tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Dẫu vậy, Sunderland vẫn có lý do để tin tưởng. Họ đang trải qua chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có hai trận hòa diễn ra ngay cả khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì AFCON, đồng thời giữ sạch lưới ở cả hai trận đấu đó.

Sau khi lần lượt cầm hòa Aston Villa (1-1) và Arsenal (2-2) trên sân nhà, Sunderland đặt mục tiêu hoàn tất “cú hat-trick” cầm chân các ứng viên vô địch ngay tại Stadium of Light, biến nơi đây thành điểm đến đầy rủi ro cho các ông lớn.

Tuy nhiên, viễn cảnh đó không hề dễ dàng, đặc biệt khi Man City thường trở nên cực kỳ đáng sợ mỗi khi họ tìm được nhịp chiến thắng.

Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Nottingham Forest cuối tuần qua là minh chứng rõ nét. Đây là kiểu trận đấu mà Man City mùa trước có thể đã đánh rơi điểm số, điều mà HLV Pep Guardiola cũng ngầm thừa nhận sau trận.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng dành lời khen cho màn trình diễn nổi bật của Rayan Cherki tại City Ground. Phong độ ấn tượng giúp Cherki vươn lên đồng dẫn đầu danh sách kiến tạo Premier League (7) cùng Bruno Fernandes.

Kể từ đầu tháng 11, chỉ Erling Haaland (8 bàn, 3 kiến tạo) và Fernandes (3 bàn, 6 kiến tạo) có đóng góp trực tiếp vào bàn thắng vượt trội hơn Cherki (1 bàn, 7 kiến tạo). Những con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của bản hợp đồng mùa hè này, sau quãng khởi đầu bị gián đoạn bởi chấn thương.

Trong bối cảnh Man City hướng tới chiến thắng thứ bảy liên tiếp tại Premier League, cũng là trận thắng thứ bảy liên tiếp trước Sunderland, Cherki được kỳ vọng tiếp tục là nhân tố tạo khác biệt cho đội khách.

Chuỗi thắng hiện tại cũng là dài nhất của Man City kể từ giai đoạn cuối mùa 2023/24, khi họ từng thắng liền 9 trận, qua đó khẳng định phong độ áp đảo và sức nặng đáng gờm trong cuộc đua vô địch.

Dưới thời Guardiola, Man City mùa này có phần trực diện hơn trong tấn công, nhưng vẫn giữ trọn chất lượng cá nhân và khả năng kết liễu đẳng cấp ở 1/3 cuối sân, sự kết hợp giữa tinh quái chiến thuật và độ sát thương cao.

Với phong độ hiện tại, đội bóng áo xanh có đủ sự tự tin để hướng tới chiến thắng thứ 7 liên tiếp, bất chấp mọi biến số đang chờ đợi phía trước.

Thông tin lực lượng

Sunderland bước vào trận đấu với những tổn thất đáng kể về nhân sự, khi vừa chịu ảnh hưởng từ chấn thương, vừa mất quân vì nghĩa vụ quốc tế. Ajibola Alese và Daniel Ballard vẫn đang trong quá trình hồi phục, chưa thể ra sân.

Bên cạnh đó, HLV Régis Le Bris không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột do tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), gồm: Habib Diarra, Bertrand Traore, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki, Arthur Masuaku và Reinildo Mandava. Việc thiếu hụt lực lượng ở cả ba tuyến khiến chiều sâu đội hình của “Mèo đen” bị thử thách nghiêm trọng.

Trên hàng công, Wilson Isidor vẫn là điểm sáng đáng chú ý. Ba trong bốn bàn thắng tại Premier League của tiền đạo này được ghi trên sân Stadium of Light, cho thấy duyên ghi bàn sân nhà rõ rệt. Dù vậy, Isidor nhiều khả năng chỉ được HLV Le Bris tung vào sân từ băng ghế dự bị, trong bối cảnh Sunderland ưu tiên sự chắc chắn.

Ở tuyến giữa, Granit Xhaka tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng. Với 5 pha kiến tạo, tiền vệ người Thụy Sĩ chỉ kém Bruno Fernandes và Rayan Cherki về khả năng tạo cơ hội, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng lớn cả trong các tình huống bóng sống lẫn cố định.

Bên phía Man City, tình hình lực lượng có phần khả quan hơn. Đội khách chỉ thiếu hai cầu thủ dự AFCON là Omar Marmoush và Rayan Aït-Nouri. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn đau đầu với danh sách chấn thương gồm John Stones (cơ), Mateo Kovacic (cổ chân), Jeremy Doku (chân) và Oscar Bobb (cơ).

Rayan Cherki tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách. Cầu thủ người Pháp đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn thắng (1 bàn, 4 kiến tạo) trong 4 trận Premier League gần nhất, trong đó có hai pha kiến tạo trước chính Sunderland hồi đầu tháng 12. Phong độ cao của Cherki hứa hẹn sẽ tạo ra khác biệt.

Trên hàng công, Erling Haaland vẫn là mối đe dọa thường trực. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 19 bàn tại Premier League mùa này và từng nổ súng trên 23 trong số 24 sân khách mà anh góp mặt, ngoại trừ Anfield. Haaland đang hướng tới bàn thắng ngay trong lần đầu tiên làm khách tại Stadium of Light.