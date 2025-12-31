Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025

TPO - Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc giành danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 với tổng điểm 1.272, bỏ xa các đối thủ xếp sau, qua đó khép lại một năm thi đấu thành công rực rỡ và khẳng định vị thế hàng đầu của bắn súng Việt Nam trên đấu trường đỉnh cao.

Theo kết quả cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 chính thức công bố ngày 31/12/2025, Trịnh Thu Vinh (môn Bắn súng, đơn vị CAND) giành chiến thắng với số điểm cao vượt trội 1.272 điểm. Đây cũng là VĐV duy nhất vượt mốc 1.000 điểm trong cuộc bầu chọn năm nay.

Đứng thứ hai là Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, Bắc Ninh) với 761 điểm, tiếp theo là Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá, CAHN) đạt 693 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Hương (Canoeing, Hải Phòng - 551 điểm), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi, Quảng Trị - 539 điểm).

Khoảng cách với điểm số gấp đôi so với vị trí thứ 2, không chỉ phản ánh sự đồng thuận rất cao từ giới chuyên môn và báo chí, mà còn là minh chứng rõ nét cho một năm thi đấu gần như hoàn hảo của nữ xạ thủ sinh năm 2000.

Dấu ấn lớn nhất của Trịnh Thu Vinh trong năm 2025 đến ở đấu trường châu lục, khi cô cùng đồng đội giành HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam - nữ tại Cúp bắn súng châu Á 2025.

Trên sân chơi khu vực, Trịnh Thu Vinh tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi giành tới 4 HCV, đồng thời thiết lập 3 kỷ lục Đại hội ở các nội dung tham dự. Những con số biết nói ấy đưa cô trở thành một trong những VĐV thành công nhất SEA Games 33, đồng thời là trụ cột không thể thay thế của đội tuyển bắn súng quốc gia.

Ở hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu, HLV Kim Sang-sik (Bóng đá nam, ĐTQG) xếp vị trí số 1 với 532 điểm, tiếp theo là HLV Trần Quốc Cường (Bắn súng, Hà Nội - 283 điểm) và HLV Nguyễn Hoàng Vũ (Bơi, ĐTQG - 224 điểm).