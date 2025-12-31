Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

MILO gây ấn tượng với chiến dịch “Tôn vinh mọi môn thể thao” tại SEA Games 33

P.V

Trong bức tranh thể thao tại Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á, bóng đá từ lâu giữ vị thế “môn thể thao vua”, thu hút phần lớn sự quan tâm của công chúng. Trong khi đó, nhiều bộ môn giàu bản sắc và đòi hỏi khổ luyện không kém như cầu mây, bi sắt, jujitsu hay pencak silat vẫn chưa nhận được sự chú ý tương xứng.

Vì vậy tại SEA Games 33, nơi quy tụ hơn 50 bộ môn, nhãn hàng MILO đã lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt với chiến dịch “Cùng tôn vinh mọi môn thể thao”, nhằm lan tỏa thông điệp: mọi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận và cổ vũ.

Khi MILO nhường lại khoảnh xanh cho những môn thể thao ít được chú ý

​Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng thể thao Việt Nam, hình ảnh bóng đá, bóng rổ đã trở thành biểu tượng quen thuộc trên bao bì MILO, truyền cảm hứng vận động cho hàng triệu trẻ em. Tại SEA Games 33, lần đầu tiên MILO quyết định “nhường lại” khoảng xanh đặc trưng ấy cho những bộ môn ít được nhắc tên.

Các môn như cầu mây, wushu, pencak silat hay jujitsu lần đầu xuất hiện nổi bật trên bao bì sữa MILO – một hình ảnh vừa mới mẻ, vừa mang ý nghĩa biểu trưng cho sự công nhận và khích lệ.

Mở màn cho chiến dịch, MILO phối hợp cùng Ogilvy Việt Nam quy tụ hơn 30 vận động viên trẻ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước (cùng một vận động viên đặc biệt – chú ngựa gắn bó với môn thể thao cưỡi ngựa). Không kịch bản, không lời thoại dựng sẵn, các em chia sẻ chân thật về hành trình tập luyện của mình và vỡ òa cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh bản thân trên hộp sữa MILO quen thuộc.

“Không ngờ có ngày con cũng được lên bao bì của MILO”, một câu nói hồn nhiên nhưng chứa đầy tự hào của một VĐV trẻ. ​

phim-chien-dich-duoc-chieu-o-cac-cum-rap-chieu-phim.png
Phim chiến dịch được chiếu ở các cụm rạp chiếu phim

Phim chiến dịch được phát sóng trong giờ nghỉ giữa hiệp các trận bóng đá tại SEA Games 33 – bộ môn có lượng người xem lớn nhất – như một cách chủ động “mượn ánh đèn sân cỏ” để đưa những môn thể thao thầm lặng đến gần hơn với công chúng.

Thông điệp được gửi gắm rõ ràng: bên ngoài những sân vận động rực sáng, vẫn có rất nhiều vận động viên đang miệt mài tập luyện, cống hiến và khát khao được công nhận. Hiện phim tiếp tục được phát sóng trên các kênh truyền hình lớn và hệ thống rạp CGV trên toàn quốc..

Đưa “khoảng xanh MILO” đến với trẻ em khắp Việt Nam

Song song với SEA Games 33, MILO mang khoảng xanh của mình đi khắp Việt Nam, để mọi em nhỏ, dù chơi môn thể thao phổ biến hay ít người biết đến, đều có cơ hội xuất hiện trên hộp sữa MILO thân quen. Không chỉ hiện diện tại các đô thị lớn, hành trình này còn vươn tới những vùng đất xa như Tây Nguyên - cái nôi của nhiều vận động viên từng mang vinh quang về cho Việt Nam, để trẻ em nơi đây cũng được nhìn thấy chính mình trên hộp MILO quen thuộc đầy tự hào.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên – Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Nestlé Việt Nam chia sẻ: “MILO tin rằng nỗ lực nào cũng giúp con vươn xa. Những hộp sữa MILO từng tiếp năng lượng cho nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá, bóng rổ – hôm nay sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những vận động viên trẻ jujitsu, bóng gỗ, hay cầu mây.”

phu-huynh-khoe-hinh-con-tren-hop-milo-len-mang-xa-hoi.jpg
Phụ huynh có thể chia sẻ hình ảnh con lên MXH để cùng MILO tôn vinh mọi môn thể thao.
ban-tuyen-ngon-cua-chien-dich-xuat-hien-tren-cac-to-bao-giay-voi-phien-ban-dac-biet-cho-me-va-be-cat-ra-tao-hop-milo-cua-rieng-minh.jpg
Bản tuyên ngôn của chiến dịch xuất hiện trên các tờ báo giấy
1-3354.jpg
Bản tuyên ngôn của chiến dịch xuất hiện trên các tờ báo giấy
3-71.jpg
milo-bien-moi-khoang-xanh-thanh-loi-tiep-suc-cho-cac-mon-the-thao-it-duoc-chu-y-tai-sea-games-33.png
MILO biến mọi khoảng xanh thành lời tiếp sức cho các môn thể thao ít được chú ý tại SEA Games 33.

Với “Tôn vinh mọi môn thể thao”, MILO không chỉ đồng hành cùng SEA Games 33, mà còn tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc cổ vũ tinh thần thể thao toàn diện, công bằng và đầy nỗ lực cho thế hệ trẻ Việt Nam.

P.V
