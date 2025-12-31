'Cô gái vàng' Nguyễn Thị Oanh nhận bằng khen của tỉnh Bắc Ninh

Dự buổi gặp mặt có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, tại SEA Games 33, tỉnh Bắc Ninh có 15 vận động viên, thi đấu ở 12 môn. Các vận động viên tỉnh Bắc Ninh đạt 15 huy chương các loại, trong đó có 7 huy chương vàng. Riêng vận động viên Nguyễn Thị Oanh tham gia thi đấu 3 nội dung môn điền kinh và giành 3 huy chương vàng. Đồng thời, em Ngô Anh Tuệ ở phường Yên Dũng là một học sinh đã đạt giải cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Để ghi nhận thành tích của các vận động viên và học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 13 cá nhân.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chúc mừng các vận động viên và học sinh đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 và giải thưởng âm nhạc quốc tế. Vận động viên và học sinh đã luyện tập chăm chỉ, kiên trì để đạt được thành tích xuất sắc vừa qua. Thành công của các vận động viên là vinh dự của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Thái đề nghị các cấp, sở, ngành tiếp tục quan tâm, nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của các vận động viên. Tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các vận động viên.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và các vận động viên. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại buổi khen thưởng, vận động viên Nguyễn Thị Oanh chia sẻ, Oanh được phát hiện và bồi dưỡng từ những phong trào thể dục thể thao trường học, tham gia thi đấu các giải từ cấp cơ sở và được tuyển chọn vào Trường Năng khiếu Thể thao của tỉnh Bắc Ninh, đó có lẽ là cơ duyên đưa cháu đến với thể thao thành tích cao.

Gắn bó với thể thao thành tích cao từ những năm 2010 đến nay, trải qua vô vàn khó khăn và thách thức, có những thời điểm Oanh tưởng chừng bản thân đã không còn cơ hội với bộ môn điền kinh, nhưng vẫn luôn mang trong mình một đam mê, một khát khao được tập luyện, được cống hiến với tinh thần và ý chí không ngừng vươn lên.

Hành trình dài đó không thể thiếu sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, của gia đình, thầy cô, bạn bè và những người yêu thích thể thao dành cho Oanh và các vận động viên. Với 3 tấm HCV đạt được tại kỳ SEA Games 33, đây là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp Oanh giành được 3 huy chương vàng.

Đến thời điểm này, Oanh là VĐV của Việt Nam giành được nhiều huy chương vàng nhất qua các kỳ SEA Games với 15 HCV. Con số 15, đối với Oanh không chỉ là con số mà đó là cả một hành trình dài với sự nỗ lực bền bỉ, kiên cường; là kết quả của sự đoàn kết tập thể và là sự quan tâm, yêu thương của tất cả mọi người.