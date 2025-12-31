Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thu Hà tranh giải bán Marathon quốc tế lớn nhất Việt Nam

TPO - Nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Thị Oanh và nhiều ngôi sao đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 (VIHM), diễn ra ngày 1/1.

Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài ở giải bán marathon quốc tế 2026 chào mừng năm mới của thành phố Hà Nội.

Giải được tài trợ bởi Herbalife, thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn điền kinh Việt Nam, phối hợp UBND Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) tổ chức.

Giải được tổ chức thường niên với định hướng phát triển lên tầm quốc tế, đưa các VĐV chạy qua các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Ở năm thứ 4, giải sẽ có điểm xuất phát và về đích tại Hồ Thiền Quang (Hà Nội), với các cự ly 21km-10km-5km cùng nội dung gia đình, thu hút khoảng 7.000 VĐV tham dự.

Trong số này có các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam vừa tham dự SEA Games 33 như Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thu Hà (HCĐ marathon nữ), Nguyễn Trung Cường hay Lê Tiến Long, Lưu Đức Phước...

TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết giải có sự giám sát về chuyên môn của Liên đoàn điền kinh châu Á, bên cạnh chất lượng chuyên môn ngày một nâng cao còn hướng đến truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng chạy bộ phong trào.

Chia sẻ với Tiền Phong, VĐV Bùi Thu Hà cho biết: "SEA Games 33 là đấu trường khu vực, áp lực rất lớn khi phải tranh tài cùng các đối thủ mạnh. Với VIHM, tôi và các đồng đội cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể đạt thành tích tốt nhất".

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 600 triệu đồng, tính cạnh tranh giải đấu được nâng cao. TTK Nguyễn Mạnh Hùng cho biết giải không đặt nặng số lượng VĐV tham dự mà tập trung vào chiều sâu chuyên môn, góp phần để các VĐV trẻ phát triển.