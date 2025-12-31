Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thu Hà tranh giải bán Marathon quốc tế lớn nhất Việt Nam

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Thị Oanh và nhiều ngôi sao đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2026 (VIHM), diễn ra ngày 1/1.

image.jpg
Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài ở giải bán marathon quốc tế 2026 chào mừng năm mới của thành phố Hà Nội.

Giải được tài trợ bởi Herbalife, thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn điền kinh Việt Nam, phối hợp UBND Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) tổ chức.

Giải được tổ chức thường niên với định hướng phát triển lên tầm quốc tế, đưa các VĐV chạy qua các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Ở năm thứ 4, giải sẽ có điểm xuất phát và về đích tại Hồ Thiền Quang (Hà Nội), với các cự ly 21km-10km-5km cùng nội dung gia đình, thu hút khoảng 7.000 VĐV tham dự.

Trong số này có các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam vừa tham dự SEA Games 33 như Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thu Hà (HCĐ marathon nữ), Nguyễn Trung Cường hay Lê Tiến Long, Lưu Đức Phước...

anh-chup-man-hinh-2025-12-31-luc-113956.png

TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết giải có sự giám sát về chuyên môn của Liên đoàn điền kinh châu Á, bên cạnh chất lượng chuyên môn ngày một nâng cao còn hướng đến truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng chạy bộ phong trào.

Chia sẻ với Tiền Phong, VĐV Bùi Thu Hà cho biết: "SEA Games 33 là đấu trường khu vực, áp lực rất lớn khi phải tranh tài cùng các đối thủ mạnh. Với VIHM, tôi và các đồng đội cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể đạt thành tích tốt nhất".

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 600 triệu đồng, tính cạnh tranh giải đấu được nâng cao. TTK Nguyễn Mạnh Hùng cho biết giải không đặt nặng số lượng VĐV tham dự mà tập trung vào chiều sâu chuyên môn, góp phần để các VĐV trẻ phát triển.

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #bán marathon quốc tế 2026 #Nguyễn Thị Oanh #Bùi Thu Hà #thủ đô Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục