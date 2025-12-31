Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhà vô địch SEA Games 33 Bành Gia Huy so tài cùng Đại kiện tướng quốc tế tại Hà Nội

Trọng Đạt
TPO - Sau tấm HCV SEA Games 33, kỳ thủ Bành Gia Huy bước vào Giải cờ vua Đại kiện tướng - Kiện tướng quốc tế Hà Nội 2025 với mục tiêu nâng cao elo và tích lũy kinh nghiệm khi phải đối đầu dàn kỳ thủ quốc tế chất lượng cao.

co-vua-dai-kien-tuong-ha-noi-khai-mac-copy.jpg

Giải cờ vua Đại kiện tướng - Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2025 do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, gồm hai nội dung: cờ tiêu chuẩn và cờ chớp.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ được chia thành các bảng Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và Kiện tướng FIDE. Riêng bảng Kiện tướng FIDE tiếp tục chia thành hai nhóm, dành cho các vận động viên có hệ số elo từ 1600 trở lên và từ 1600 trở xuống. Các kỳ thủ thi đấu 9 ván để xác định thứ hạng chung cuộc. Trong khi đó, nội dung cờ chớp diễn ra theo thể thức 11 ván.

thi-dau-1-copy-2.jpg
thi-dau-2.jpg

Kết quả thi đấu tại giải sẽ được gửi tới Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) để xét chuẩn danh hiệu Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế, đồng thời tính hệ số elo quốc tế vào tháng 1/2026.

Giải năm nay quy tụ hơn 80 kỳ thủ đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Ấn Độ, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan và Việt Nam. Trong số các gương mặt đáng chú ý có nhà vô địch SEA Games 33 Bành Gia Huy cùng nhiều Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế như Quizon Daniel (Philippines), Bùi Vinh, Từ Hoàng Thông (Việt Nam).

thi-dau-4.jpg

Theo Ban tổ chức, đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIDE. Từ thành công của giải Đại kiện tướng - Kiện tướng quốc tế tổ chức tại Hà Nội cách đây vài năm, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã mở rộng mô hình này ra nhiều địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình và tiếp tục duy trì tại Thủ đô trong năm 2025.

Thông qua giải đấu, các kỳ thủ, đặc biệt là kỳ thủ Việt Nam, có cơ hội chinh phục các chuẩn danh hiệu quốc tế, nâng cao hệ số elo, đồng thời tạo điều kiện để tính chuẩn Trọng tài quốc tế và Nhà tổ chức quốc tế.

Giải cờ vua Đại kiện tướng - Kiện tướng quốc tế Hà Nội 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 5/1/2026.

Trọng Đạt
#cờ vua #Hà Nội #Bành Gia Huy #SEA Games 33 #quốc tế #FIDE #kiện tướng

