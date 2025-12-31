Chuyện khó tin tại Cúp châu Phi: Một đội tuyển phải sử dụng 3 thủ môn trong… 11 phút

TPO - Trong trận gặp Nigeria, Uganda đã phải dùng tất cả 3 thủ môn ở danh sách đăng ký. Tất cả vì những sự cố hy hữu mà họ gặp phải trong khoảng thời gian vẻn vẹn 11 phút.

Magoola bị đuổi khỏi sân

Đêm qua ở trận đấu khép lại vòng bảng cúp châu Phi, Uganda và Nigeria đã cống hiến một màn trình diễn bùng nổ, nhiều bàn thắng. Có tất cả 4 pha lập công giúp 2 đội đem tới cơn mưa gôn hiếm hoi trong bối cảnh các trận đấu tại Cúp châu Phi thường xuyên khô hạn.

Tuy nhiên, tỷ số 3-1 nghiêng về Nigeria vẫn không phải là điểm nhấn đáng chú ý nhất của màn đối đầu. Thay vào đó, người hâm mộ để ý tới một chi tiết hết sức thú vị là trong 11 phút đầu hiệp 2, Uganda đã phải thay tới 3 thủ môn vì những sự cố hy hữu trên sân.

Phút 46, thủ môn số 1 của họ là Onyango phải rời sân vì chấn thương. Salim Magoola vào thay nhưng người gác đền này chỉ trụ được đúng 3 phút vì phút 49, anh dính thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống dùng tay chạm bóng ngoài vòng cấm.

Tình thế oái ăm buộc đội tuyển Uganda buộc phải sử dụng thủ môn cuối cùng. Phút 57, thủ môn Nafian Alionzi xuất hiện và thi đấu đến hết trận.

Rất may là không có biến cố nào xảy ra với những thủ thành của đội tuyển này vì nếu có, họ sẽ không còn lựa chọn nào để sử dụng trong khung gỗ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nafian Alionzi không giúp Uganda sống sót trước những pha tấn công tới tấp từ phía Nigeria. Thủ môn số 3 của Uganda phải vào lưới nhặt bóng 2 lần từ 2 pha dứt điểm của Onyedika.

Trận đấu kết thúc với kết quả 3-1 nghiêng về Nigeria. Đại bàng xanh đi tiếp với vị trí dẫn đầu sau 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, Uganda bị loại khi xếp vị trí cuối cùng. Đội tuyển này chỉ có được 1 điểm nhờ kết quả hòa với Tanzania. Còn lại họ thua Tunisia và Nigeria.