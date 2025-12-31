Năm rực rỡ của bóng đá Việt Nam

TP - Những chiến tích xuất sắc, các dấu mốc đáng nhớ được tạo nên từ thành công liên tiếp, tất cả như tràng pháo liên thanh vừa khép lại một năm rực rỡ, vừa báo hiệu tương lai xán lạn đang chờ đón bóng đá Việt Nam.

Kịch tính và ngoạn mục

Từ ASEAN Cup 2024 đến SEA Games 2025, từ kịch tính phi thường đến ngoạn mục khó tin, từ chiến thắng đến chiến thắng, bóng đá Việt Nam đã tạo nên một năm 2025 hoàn hảo và đầy cảm xúc mà không một đạo diễn, một tiểu thuyết gia nào có thể dàn dựng.

Ai, liệu ai có thể nghĩ các đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay tại Rajamangala, sào huyệt của Bầy voi chiến với tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, không chỉ một mà tới hai lần?

Ai có thể hình dung ra cách ĐTQG Việt Nam vượt qua nỗi đau mất đi chỗ dựa Nguyễn Xuân Son, sự ấm ức vì bàn thua xấu xí để giành chiến thắng trong đêm rực lửa vào tháng 1, và ở một đêm khác vào tháng 12, ai dám tin U22 Việt Nam sẽ đảo ngược tình thế khi bị dẫn trước 0-2, trong trận chung kết mà người Thái dồn toàn lực để thỏa cơn khát “vàng” sau 8 năm tay trắng.

Và ai, ai đủ mơ mộng đến mức ước vọng về một năm 2025 rực rỡ sau quãng thời gian dài buồn chán với các thất bại liên tiếp, nỗi đau liên tiếp. Trong lúc tăm tối nhất, người hâm mộ ngậm ngùi nghĩ rằng năm tháng vàng son đã qua, giấc mơ World Cup khép lại và chuẩn bị cho thời kỳ ảm đạm sắp đến, khi tiềm lực chỉ có thế, con người chỉ có thế…

Không, người Việt với niềm kiêu hãnh và khát vọng vươn lên không bao giờ cam chịu thất bại. Chúng ta dám nhìn thẳng vào các sai lầm và dũng cảm làm lại, với những bài học kinh nghiệm được rút ra. Với trái tim rộng mở, chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận luồng gió mới, trao cơ hội cho những con người yêu Việt Nam, chiến đấu vì niềm tự hào người Việt.

Nguyễn Xuân Son, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil là một ví dụ. Cao Pendant Quang Vinh, Lê Viktor là những ví dụ khác. Cũng không thể không nhắc đến HLV Kim Sang-sik, chiến lược gia người Hàn Quốc nhanh chóng hòa nhập với văn hóa Việt, hiểu người Việt và thúc đẩy các học trò không ngừng tiến lên, chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng để lá cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh vinh quang.

Người ta nói HLV Kim Sang-sik luôn may mắn, thậm chí sở hữu “ma thuật đen”. Chiến lược gia 49 tuổi chỉ cười, đáp rằng không có phép thuật nào cấu thành nên các chiến tích của bóng đá Việt Nam. Các quyết định về nhân sự hay chiến thuật ông đưa ra cũng không có ý nghĩa tiên quyết. Tất cả nhờ vào ý chí mạnh mẽ và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ - Những chiến binh Sao vàng mang trong mình dòng máu nóng và trái tim kiêu hùng người Việt.

Với những chiến binh ấy, càng rơi vào nghịch cảnh và bị dồn vào chân tường, ý chí của họ càng bền bỉ, khát khao chiến thắng càng được thổi bùng. Áp lực không còn là gánh nặng, mà trở thành động lực để tất cả tiến lên.

Trong từng phút giây, họ cống hiến đến giọt tinh túy cuối cùng để không bao giờ phải hối tiếc, để có thể tự hào rằng bỏ cuộc không có trong suy nghĩ. Và cuối cùng, tận hưởng vinh quang chói lọi được giành giật từ muôn trùng gian khó.

Nỗi sợ người Thái đã không còn là nỗi ám ảnh. Vượt qua Thái Lan người Thái cũng không còn là mộng tưởng. Thậm chí sau hai lần liên tiếp gieo ác mộng ở Rajamangala, bóng đá Việt lại trở thành mơ ước của người Thái.

ĐTQG Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024. Ảnh: Anh Thắng

Thực vậy, truyền thông và người hâm mộ xứ chùa vàng không ngừng đặt câu hỏi về cách vận hành của Hiệp hội bóng đá Thái Lan, đồng thời so sánh với bóng đá Việt, mà bây giờ được coi là tiêu chuẩn, từ đầu tư, tập trung nguồn lực và vận hành các đội tuyển quốc gia đến hệ thống đào tạo trẻ, xác lập mục tiêu dài hạn.

Báo hiệu tương lai xán lạn

Nhìn lại năm 2025, chúng ta có quyền tự hào về những gì đạt được. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng chia sẻ, để nâng tầm bóng đá Việt Nam và theo đuổi giấc mơ World Cup, trước hết các đội tuyển phải thường xuyên góp mặt sân chơi châu lục.

Chiến lược ấy được thực hiện một cách hoàn hảo, khi 7/7 đội tuyển vượt qua vòng loại để góp mặt ở VCK châu Á, từ ĐT futsal nữ, ĐT nam futsal đến ĐT nữ, U17 nữ, U20 nữ và U17 nam, U23 nam Việt Nam. Trong trường hợp Malaysia bị xử thua trận lượt đi, hoặc thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng ở trận lượt về vào tháng 3/2026, ĐT Việt Nam sẽ trở thành đội thứ 8 có vé tới đấu trường châu Á: VCK Asian Cup 2027.

Thành công đồng bộ này cũng cho thấy bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng. Khi những lứa trước tạo ra chiến tích, các lứa sau cũng từng bước trưởng thành, sẵn sàng bước lên kế tục.

Như đã thấy, những Xuân Son, Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức đang ở độ chín để tạo ra các chiến thắng liên tiếp ở ĐTQG. Lứa U23, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Lê Viktor thống trị sân chơi khu vực khi vừa đăng quang giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 vừa giành huy chương Vàng SEA Games 33.

Xa hơn là lứa U17, với những sao mai dần ló rạng gồm Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách, Duy Khang vừa hoàn thành chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2026 một cách xuất sắc. Không chỉ nền tảng kỹ thuật, những chàng trai còn rất trẻ này đã thể hiện tư duy chiến thuật vượt trội.

Thành tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 ĐTQG vô địch ASEAN Cup 2025; U22 vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huy chương Vàng SEA Games 33, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026; U17 nam giành vé dự VCK U17 châu Á 2026; ĐT nữ giành huy chương Bạc SEA Games 33, giành vé dự VCK nữ châu Á 2026; U20 nữ giành vé dự VCK U20 nữ châu Á 2026; U17 nữ giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026; ĐT futsal nữ giành vé dự VCK futsal nữ châu Á 2025 và ĐT futsal nam giành vé dự VCK futsal châu Á 2026.

Như Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ, “đây là hệ quả của chiến lược đầu tư dài hạn, kiên định với con đường đào tạo trẻ, phát triển cầu thủ từ các hệ thống giải trẻ đến bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho các câu lạc bộ xây dựng mô hình đào tạo bài bản”.

Không bị cám dỗ bởi phong trào nhập tịch để đạt mục tiêu ngắn hạn, Việt Nam đã xây dựng lối đi riêng, làm bóng đá dựa trên nội lực, đào tạo bài bản và đầu tư có lộ trình.

Khi các lò đào tạo tiếp tục sản sinh ra nhiều thế hệ tiếp nối tài năng, đồng thời một loạt sân vận động đẳng cấp được khởi công trong lúc thành công vẫn đang gặt hái ở hiện tại, một bức tranh toàn cảnh đầy tươi sáng đang được vẽ ra với bóng đá Việt Nam.

Tạm biệt năm 2025 không thể nào quên, bây giờ, tất cả đã sẵn sàng bước vào năm 2026 nhiều hứa hẹn, nơi ước vọng vươn xa đang ngày một gần thêm...