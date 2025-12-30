Winter Camp golf quốc tế, mở lối du lịch bốn mùa cho Quảng Trị

Việc đón đoàn 33 học viên golf quốc tế đến tập huấn dài ngày tại Sun Spa Resort và Blue Diamond Golf Links không chỉ là hoạt động thể thao – du lịch đơn thuần, mà còn cho thấy một hướng đi mới: xóa dần tính mùa vụ của du lịch Quảng Trị nói riêng và Bắc miền Trung, miền Bắc nói chung trong mùa Đông.

Ngày 29/12/2025, Sun Spa Resort phối hợp cùng Blue Diamond Golf Links (Quảng Trị) chào đón 33 học viên golf đến từ Hàn Quốc tham gia chương trình Winter Camp kéo dài 2 tháng.

Các học viên golf đến từ Hàn Quốc hào hứng với chuyến tập huấn dài ngày tại Quảng Trị.

Đây được xem là hoạt động tập huấn golf quốc tế đầu tiên mở màn cho năm 2026 tại khu vực miền Trung, đồng thời mang ý nghĩa “thử lửa” cho mô hình du lịch thể thao – tập huấn mùa Đông.

Đoàn Winter Camp gồm các huấn luyện viên, học viên trẻ và cả golfer chuyên nghiệp, lựa chọn Quảng Trị làm điểm đến nhờ lợi thế khí hậu ôn hòa, ít biến động trong mùa Đông, phù hợp cho các chương trình tập luyện dài ngày.

Điểm nhấn của khóa tập huấn là Blue Diamond Golf Links – sân golf do huyền thoại Greg Norman thiết kế, được đánh giá cao bởi địa hình tự nhiên hoang sơ, thiết kế giàu thử thách, đáp ứng tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu quốc tế.

Chương trình tập huấn của các học viên golf đến từ Hàn Quốc kéo dài 2 tháng.

Song song với các buổi tập cường độ cao, các học viên lưu trú tại Sun Spa Resort – khu nghỉ dưỡng sở hữu không gian hiếm có khi hội tụ cả biển và sông.

Mô hình “tập luyện – nghỉ dưỡng – phục hồi” khép kín giúp các golfer duy trì thể lực, tinh thần ổn định trong suốt thời gian tập huấn, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú so với du lịch truyền thống ngắn ngày.

Không chỉ dừng lại ở sân golf và resort, đoàn Winter Camp còn tham gia các chương trình tham quan, khám phá di sản thiên nhiên, lịch sử, văn hoá bản địa, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Trị như một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm trong mùa đông.

Theo các đơn vị tổ chức, việc thu hút các đoàn golfer quốc tế đến tập huấn vào mùa đông là hướng đi chiến lược, giúp phá vỡ “điểm nghẽn” du lịch mùa vụ ở Quảng Trị và các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Blue Diamond Golf Links – sân golf do huyền thoại Greg Norman thiết kế nằm ở bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới.

Khi du lịch thể thao, đặc biệt là golf, phát triển theo hình thức tập huấn dài ngày, địa phương không chỉ tăng lượng khách mà còn nâng cao giá trị chi tiêu, tạo sinh kế bền vững cho ngành du lịch quanh năm.