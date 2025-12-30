Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Arsenal vs Aston Villa, 3h00 ngày 31/12: Bước ngoặt đua vô địch

Hương Ly
TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Aston Villa, Ngoại hạng Anh, lúc 3h00 ngày 31/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Kết quả sau trận đại chiến giữa Arsenal và Aston Villa sẽ ảnh hưởng nhiều đến cục diện đường đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Nhận định trước trận Arsenal vs Aston Villa

Sau một tháng, Arsenal và Aston Villa lại gặp nhau tại Ngoại hạng Anh. Lần này, Arsenal trở lại sân nhà Emirates với mục tiêu phải thắng Aston Villa để đòi lại món nợ trên sân Villa Park. Quan trọng hơn, thắng Arsenal là một trong những điều kiện cần quan trọng để "Pháo thủ" hướng tới chức vô địch.

Trên BXH, Arsenal đang hơn Aston Villa 3 điểm. Nếu thắng ở trận mang tính chất 6 điểm, "Pháo thủ" sẽ tạm thời tạo khoảng cách an toàn với một đối thủ. Aston Villa cũng sẽ ra sân trong tâm thế tương tự. Nếu 2 đội cầm chân nhau ở trận này, Man City được hưởng lợi và cục diện đường đua vô địch sẽ khác hẳn.

Đây là trận đấu đỉnh cao giữa 2 đội đang có phong độ cực tốt. Arsenal đã thắng 3 trận liên tiếp trước Brighton, Everton và Wolves kể từ thất bại 1-2 trên sân Aston Villa. Tính cả trận thắng Club Brugge 3-0 (Champions League) và Crystal Palace (Cúp Liên đoàn Anh), Arsenal toàn thắng trong chuỗi 5 trận.

Aston Villa còn hay hơn thế khi có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Mới nhất, Aston Villa đánh bại Chelsea, trước đó là MU. Thầy trò HLV Unai Emery giờ không chỉ là hiện tượng, mà đã là thế lực thật sự tại Ngoại hạng Anh với đội hình chơi thăng hoa ở cả 11 vị trí và có nhiều nhân tố dự bị sẵn sàng tạo đột biến như Ollie Watkins.

Theo BBC, Arsenal nắm 60% cơ hội thắng ở trận này. Aston Villa chỉ có khoảng 20% cơ hội. Tỷ lệ này được đưa ra dựa trên tương quan đội hình và lợi thế sân nhà cho Arsenal. Tại sân nhà, Arsenal đã thắng 9/10 trận gần đây. Song, việc Aston Villa được dự đoán có 20% cơ hội thắng vẫn là tỷ lệ cao, cho thấy thầy trò HLV Emery được đánh giá cao ở thời điểm này như thế nào.

Trong lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Aston Villa, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 206 lần ở các giải đấu chính thức. Arsenal đang chiếm ưu thế với 88 trận thắng. Aston Villa có 72 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Aston Villa

HLV Mikel Arteta đối mặt cơn đau đầu hàng thủ. Jurrien Timber vắng mặt dài hạn, Riccardo Calafiori dính chấn thương trong lúc khởi động ở trận gần nhất. Trong khi đó, Cristhian Mosquera và Ben White chưa thể trở lại. Điểm tích cực là Gabriel Magalhaes đã tái xuất, song khả năng trung vệ người Brazil đá chính vẫn còn bỏ ngỏ. Trận gần nhất, HLV Arteta phải kéo Rice về đá trung vệ.

Bên phía Aston Villa, tâm điểm sẽ nằm ở việc Ollie Watkins đá chính hay dự bị. Watkins đã ghi 4 bàn trong 5 lần làm khách tại Emirates, hiện có phong độ vượt trội Donyell Malen. HLV Unai Emery cũng đối mặt nhiều cơn đau đầu khi Matty Cash và Boubacar Kamara bị treo giò. Villa cũng không có sự phục vụ của Tyrone Mings, Pau Torres, Ross Barkley và Evann Guessand.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Aston Villa.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 1-0 Aston Villa.

Hương Ly
