Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 02h30 ngày 31/12: Sóng gió cuối năm

TPO - Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Bournemouth, vòng 19 Premier League 2025/26, lúc 02h30 ngày 31/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu - Cuộc tiếp đón Bournemouth trở thành phép thử quan trọng với thầy trò HLV Enzo Maresca khi The Blues chỉ thắng 1 trong 5 vòng gần nhất tại Premier League.

Nhận định trước trận đấu

Chelsea đang đối diện nguy cơ kết thúc năm dương lịch theo kịch bản không mong muốn, sau khi đánh mất lợi thế mong manh và để thua ngược Aston Villa 1-2 ngay tại Stamford Bridge cuối tuần qua. Thất bại trước đối thủ đang xếp thứ ba Premier League không chỉ khiến The Blues chững lại về mặt phong độ, mà còn kéo theo hệ lụy đáng lo trên bảng xếp hạng.

Joao Pedro tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ổn định khi lập công ở trận Premier League thứ hai liên tiếp, giúp Chelsea vượt lên dẫn trước sau hiệp một. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Ollie Watkins từ băng ghế dự bị đã hoàn toàn thay đổi cục diện. Tiền đạo người Anh ghi cú đúp chỉ trong vòng 21 phút, chấm dứt chuỗi bốn trận bất bại trên sân nhà của Chelsea.

Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Enzo Maresca tụt xuống vị trí thứ năm, xếp sau Liverpool và chỉ còn xếp trên Man United nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại. Đáng chú ý, Maresca không thể trực tiếp chỉ đạo ở trận đấu với Aston Villa do án cấm, và ông có lý do để lo ngại khi Chelsea chỉ thắng 1 trong 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League (hòa 3, thua 2). Trong chuỗi trận đó có cả trận hòa không bàn thắng trước Bournemouth ở lượt đi hồi đầu tháng.

Cuộc tái đấu với Bournemouth mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998 Chelsea chạm trán cùng một đối thủ hai lần trong cùng một tháng tại Premier League. Dù vậy, đội chủ sân Stamford Bridge phần nào có thể tự tin nhờ thành tích sân nhà tương đối tốt trước Bournemouth: thắng 2 trong 3 lần tiếp đón gần nhất. Tuy nhiên, ở lần gặp hồi tháng 1 năm nay, Chelsea chỉ có thể giữ lại một điểm nhờ bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ năm.

Xét về lịch sử, Chelsea sở hữu thành tích rất ấn tượng trong các trận sân nhà khép lại năm dương lịch: thắng 13, hòa 8 và chỉ thua 1 trong 22 trận gần nhất, con số phần nào mang lại điểm tựa tâm lý cho đội bóng áo xanh.

Ở chiều ngược lại, Bournemouth đang trải qua giai đoạn sa sút rõ rệt. Sau khi từng tạo nhiều bất ngờ để khép lại tháng 10 ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với thành tích 5 thắng, 3 hòa và chỉ 1 thua sau 9 vòng đầu, đội bóng bờ Nam nước Anh đã trượt dài. Kể từ chiến thắng trước Nottingham Forest ngày 26/10, Bournemouth chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm trong chuỗi 9 trận không thắng.

Vòng đấu gần nhất chứng kiến một trong những thất bại nặng nề nhất của Bournemouth mùa này, khi họ thua Brentford 1-4 trên sân khách. Antoine Semenyo ghi bàn danh dự, nhưng không đủ để che mờ thực tế rằng Bournemouth đã thua Brentford tới 5 trận liên tiếp.

HLV Andoni Iraola càng thêm lo lắng khi đội bóng của ông đang sở hữu hàng thủ tệ nhất Premier League trên sân khách, với 27 bàn thua chỉ sau 9 chuyến xa nhà. Thách thức càng lớn hơn khi Bournemouth phải đối đầu với Chelsea, một trong bốn đội ghi bàn nhiều nhất giải.

Muốn đánh bại Chelsea lần đầu tiên kể từ chiến thắng 1-0 tại Stamford Bridge tháng 12/2019, Bournemouth buộc phải cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, cơ hội ấy trở nên mong manh khi họ chỉ thắng 1 trong 7 trận đấu khép lại năm dương lịch gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 5).

Trong bối cảnh cả hai đội đều chịu áp lực lớn, cuộc đối đầu tại Stamford Bridge hứa hẹn sẽ là phép thử quan trọng cho tham vọng và bản lĩnh của Chelsea, cũng như nỗ lực tìm lại hình ảnh của Bournemouth trong giai đoạn khó khăn.

Thông tin lực lượng

Chelsea gặp khó về lực lượng: Hậu vệ Levi Colwill vẫn vắng mặt do chấn thương dây chằng chéo trước, trong khi bộ đôi tiền vệ Dario Essugo và Romeo Lavia nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi. Marc Cucurella phải rời sân trong hiệp hai trận thua Aston Villa vì vấn đề gân kheo, và Chelsea hiện đang chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của anh.

Nếu Cucurella không kịp bình phục, Malo Gusto nhiều khả năng sẽ đá chính lần thứ 11 tại Premier League mùa này, trong bối cảnh phương án dự phòng Jorrel Hato cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ở vị trí trung vệ, Wesley Fofana đang cạnh tranh suất đá chính với Benoit Badiashile để đá cặp cùng Trevoh Chalobah.

Về phía Bournemouth, đoàn quân của HLV Andoni Iraola cũng chịu tổn thất lực lượng đáng kể. Tyler Adams sẽ nghỉ từ 2 đến 3 tháng do chấn thương dây chằng đầu gối gặp phải trong trận hòa 4-4 với Man United. Bên cạnh đó, Bournemouth còn thiếu vắng Ben Gannon-Doak, Veljko Milosavljevic và Matai Akinmboni.

Alex Scott đang nỗ lực hồi phục sau khi phải rời sân cuối trận thua Brentford, trong khi David Brooks, Justin Kluivert và Evanilson nhiều khả năng sẽ đá chính sau khi được tung vào sân từ hiệp hai trận trước.