Thể thao

Google News

CAHN né được nhiều ông lớn ở vòng knock-out Cúp C2 châu Á

Đặng Lai

TPO - Chiều nay (30/12), LĐBĐ châu Á đã bốc thăm phân lịch giai đoạn knock-out Cúp C2 châu Á mùa giải 2025/26. CAHN, đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam ở giai đoạn này, đã gặp một lá thăm dễ thở.

cahn.jpg

Do chỉ xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng nên CAHN đối diện với nguy cơ đụng độ các ông lớn, đặc biệt là ứng viên số 1 khu vực miền Đông là Gamba Osaka. Nhưng khá may mắn là đại diện Việt Nam chỉ phải gặp Tampines Rovers. CLB Singapore có lẽ là cái tên “mềm” nhất trong số những đội bóng mà CAHN có thể đối đầu.

Tampines Rovers sở hữu đội hình không quá mạnh với dàn nội binh xen lẫn một vài ngoại binh chất lượng trung bình, nhưng lối chơi của họ thực sự đáng gờm. Tại vòng bảng, họ bất bại cả 6 trận, thắng tới 5 và chỉ hòa 1. Thành tích của CLB Singapore chỉ kém Gamba Osaka và Al Nassr. Đấy chính là lời cảnh báo cho đại diện Việt Nam.

tampines-v-bangkok-5.jpg
Tampines Rovers đang thể hiện phong độ rất cao

Ở các cặp đấu khác Persib Bandung (Indonesia) gặp Ratchaburi (Thái Lan) còn Bangkok United (Thái Lan) gặp Macarthur (Australia). Trong khi đó, 2 đối thủ sừng có tới từ Hàn Quốc và Nhật Bản là Pohang và Gamba Osaka lại sớm phải loại nhau.

Ở nhánh đấu phía Tây, Al Nassr vẫn chưa thực sự bị thử thách. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch Cúp C3 châu Á, Arkadag. Nhìn chung thì không có nhiều thách thức đang chờ đợi đội bóng của Ronaldo.

Theo thể thức, các đội phía Đông và phía Tây châu Á sẽ đá knock-out nội bộ khu vực của mình. Đội thắng ở miền Đông sẽ gặp đội thắng nhánh miền Tây. Như vậy nếu muốn đối đầu với Al Nassr (đội rất có thể sẽ vô địch Tây Á) thì CAHN sẽ phải vượt qua 3 cửa ải khó khăn gồm vòng tứ kết, bán kết và chung kết khu vực phía Đông.

Vòng 1/8 sẽ diễn ra trong tháng 2/2026. Các đại diện khu vực Tây Á thi đấu vào các ngày 10 và 11/2; 17, 18/2, trong khi các đội thuộc Đông Á ra sân vào các ngày 11, 12/2 và 18, 19/2.

Đặng Lai
#Cúp C2 châu Á #Al Nassr #công an hà nội #Tampines Rovers #bóng đá việt nam #quang hải #C2 #AFC

