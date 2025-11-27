Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Nhận định Công an Hà Nội vs Beijing Guoan, 19h15 ngày 27/11: Thành bại tại trận này

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Beijing Guoan, Cúp C2 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bối cảnh cả 2 đội bằng nhau về điểm số, một thắng lợi sẽ giúp CAHN bứt phá và chạm tay vào tấm vé đi tiếp. Rõ ràng, thành bại của họ ở mặt trận châu Á sẽ phụ thuộc vào trận đấu này.

tai-xuong-1.jpg

Nhận định trước trận đấu Công an Hà Nội vs Beijing Guoan

Trong 4 lượt trận đã qua của vòng bảng Champions League Two, Công an Hà Nội, giống như Beijing Guoan, đều đạt thành tích 1 thắng, 2 hòa và 1 thua. Nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại 2 bàn, Công an Hà Nội đang xếp trên Guoan, và đang đứng thứ 2 bảng đấu. Một kết quả kém ấn tượng ở màn đối đầu lúc 19h15 hôm nay có thể khiến CAHN và Beijing Guoan cạn hy vọng đi tiếp.

Do vậy, cả 2 đang hạ quyết tâm rất cao. Cả 2 đều đang nắm những lợi thế và bất lợi nhất định ở thời gian này. Nếu như LPBank V.League 1 đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho U22 Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33 thì giải VĐQG Trung Quốc cũng đã kết thúc mùa giải 2025.

Phong độ của Beijing Guoan tại giải VĐQG mùa này không ổn định, khiến người hâm mộ thất vọng. Tuy nhiên, Guoan đã phục hồi đáng kể. Trong 3 trận đấu gần nhất tại giải quốc nội và Champions League Two, Guoan đã giành được những chiến thắng vang dội, tung ra toàn bộ sức mạnh tấn công và ghi tổng cộng 12 bàn thắng. Sự ổn định trong phòng ngự của họ cũng được cải thiện đáng kể, chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 3 trận đấu đó.

tai-xuong.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an Hà Nội vs Beijing Guoan

Có thể nói Gouan lúc này so với Guoan ở trận lượt đi khi bị CAHN lấn lướt (sút tới 29 lần) là 2 tập thể rất khác nhau. Từ chỗ cạn hy vọng cạnh tranh danh hiệu, đại diện Trung Quốc đang vươn mình để đặt tham vọng cao ở 2 đấu trường Cúp. Họ đã vào chung kết Cúp Quốc gia và sẽ gặp Henan vào ngày 6/12. Hôm nay họ đối diện cơ hội mở toang cửa đi tiếp tại đấu trường châu Á.

Bên kia chiến tuyến, thuận lợi của CAHN là phong độ tốt hơn. Kể từ lần gặp nhau ở lượt đi, cho tới nay CAHN đã trải qua 10 trận đấu và thắng tới 7, chỉ thua 1. Trong khi Guoan thua tới 4 ở giai đoạn này. Nhưng như đã nói, đại diện Trung Quốc đang trên đà lấy lại phong độ và họ đủ tự tin chiếm lợi thế trước đại diện Việt Nam.

Không kém phần quan trọng là sự khác biệt về lực lượng. Nếu như Guoan có được quân số tối ưu, lại nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn thì đại diện Việt Nam mất hàng loạt lựa chọn. Đáng kể nhất, họ sẽ không có chân sút số 1 Alan vì chấn thương.

“Alan là cầu thủ quan trọng, là người đạt hiệu suất ghi bàn hàng đầu cho CAHN. Vắng Alan là tổn thất rất lớn cho đội. Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh cần thời gian để trở lại…”, HLV Polking nhấn mạnh về tầm quan trọng của ngôi sao Brazil này.

Đội hình dự kiến Công an Hà Nội vs Beijing Guoan

CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Việt Anh, Hugo Gomes, Văn Đô, Stafan Mauk, Thành Long, Quang Hải, Rogerio, Leo Artur, Đình Bắc.

Beijing Guoan: Wang Guoming; Shinar Yeljan, Iago Maidana, Purificação Oliveira, Huang Ruifeng, Wang Shangyuan, Abudulam, Zhong Yihao, Gonçalo Rodrigues, Acheampong, Fábio Abreu

Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 2-1 Beijing Guoan

Đặng Lai
#Nhận định bóng đá #Công an Hà Nội vs Beijing Guoan

