Nhận định Công an Hà Nội vs Công an TPHCM, 19h15 ngày 27/10: Derby vì Tốp 2

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TPHCM, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN và CA TPHCM đang cùng tranh nhau những vị trí trong Tốp 2 trên bảng xếp hạng. Cả 2 sẽ có cơ hội loại bỏ nhau ở cuộc đua khi trực tiếp đối đầu ở trận đấu tâm điểm vòng 8 vào tối nay. Ở đó, đội giành chiến thắng có thể tiếp tục bay cao trong khi đội thất bại sẽ tụt lại.

Nhận định trước trận đấu Công an Hà Nội vs Công an TPHCM

CAHN đang đạt phong độ khá tốt. Lực lượng không thật dày, lại phải thi đấu trên nhiều mặt trận nhưng họ vẫn duy trì được tính ổn định ở mức cao. Trong khi đó, CA TPHCM chỉ phải thi đấu trên 1 mặt trận nên chắc chắn họ thuận lợi hơn đối thủ về thời gian nghỉ ngơi.

Tuy vậy từ đầu chiến dịch, CA TPHCM vẫn chưa thực sự bùng nổ. Đội bóng này đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng chắc chắn rằng người hâm mộ mong chờ vào một kết quả tốt hơn vì những trận đấu vừa qua, có cảm giác họ chưa làm tốt vai trò ghi bàn.

Qua 7 trận đấu, CA TPHCM mới 9 lần làm tung lưới đối thủ. Dù vị trí trên bảng xếp hạng là thứ 5 nhưng xét về tổng số bàn thắng thì đội bóng này đang đứng gần nhóm cuối. Với những cái tên như Tiến Linh, Raphael Utzig hay Endrick, chắc chắn rằng CA TPHCM phải làm tốt hơn.

CAHN sẽ áp đảo đối thủ?

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an Hà Nội vs Công an TPHCM

Cả 2 đội đều thể hiện tốt trong thời gian qua. 5 lần ra sân gần nhất, CA TPHCM không thua trận nào với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Những lần giành điểm trước các đối thủ yếu hơn giúp đội bóng này tận dụng tối đa cơ hội để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng trong những trận đại chiến, CA TPHCM thường xuyên lép vé so với đối thủ. Trước Viettel, đội bóng này thua dễ dàng 0-3. Bên cạnh đó là các trận thua nặng nề trước Hà Nội FC hay Nam Định ở mùa trước.

Khi thi đấu sân khách, phong độ của đội bóng phía Nam cũng không thật sự ổn định. Đó là trở ngại để họ mơ mộng ở lần gặp gỡ hôm nay, trước một CAHN có được sự ổn định và bùng nổ hơn rõ ràng. Tuy nhiên, đội chủ nhà chắc chắn sẽ phải giải quyết vấn đề tồn động ở hàng phòng ngự khi họ mất thủ môn số 1 Nguyễn Filip trong 2 tháng và thủ môn dự bị của CAHN thì chưa bao giờ được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, các vị trí khác của CAHN cũng bị bào mòn thể lực do phải cày ải trên nhiều đấu trường, HLV Mano Polking sẽ phải cân nhắc sử dụng Alan, Artur, Quang Hải hay Thành Long sao cho hợp lý khi mà họ liên tục phải ra sân với mật độ 4 ngày/trận trong thời gian qua.