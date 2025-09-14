CAHN nhận hung tin, khó mang chân sút số 1 đối đầu CLB Trung Quốc ở giải châu Á

TPO - Sau chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, CAHN đã nhận tin dữ về tình hình sức khỏe của Alan Grafite. Chân sút 28 tuổi này bị đau ở vùng đùi và nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục cho trận gặp Beijing Guoan tại Cúp C2 châu Á.

HLV Mano Polking xác nhận Alan Grafite đã dính chấn thương trước giờ ra sân gặp Hải Phòng. Đó là lý do ông không điền tên chân sút chủ lực của mình cho trận đấu. "Alan Grafite đang dính chấn thương nên tạm thời vắng mặt ở danh sách thi đấu”, HLV CAHN nói.

Được biết, vết đau của tiền đạo Brazil nằm ở vùng đùi. Trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày chuẩn bị cho màn so tài với Beijing Guoan tại Cúp C2 châu Á, rất khó để Alan Grafite có thể kịp bình phục, nhất là khi tiền sử chấn thương của anh không hề đơn giản. Đây rõ ràng là tin rất không vui dành cho CAHN vì Alan Grafite nắm giữ gần một nửa sức mạnh tấn công của họ. Từ đầu LPBank V.League 1 mùa giải này, CAHN ghi 10 bàn thì anh đã có 5, trong khi chân sút Brazil mới thi đấu 3 trận.

Grafite (giữa) là chân sút số 1 của CAHN

Trước Hải Phòng, Quang Hải và Leo Artur đã thay anh làm tốt nhiệm vụ ghi bàn. Quang Hải tung ra cú đá không thể cản phá mở tỷ số còn Artur sửa lòng kỹ thuật nhân đôi cách biệt. Tuy vậy, Beijing Guoan là một cái tên rất khác. CLB đang trong nhóm đua vô địch ở giải VĐQG Trung Quốc. Họ có Abreu Fabio, chân sút trị giá 2 triệu USD đang ghi tới 17 bàn sau 20 trận ở giải VĐQG, có Serginho từng là tiền vệ kiến tạo hàng đầu ở giải VĐQG Nhật Bản.

Đánh giá về đối thủ, HLV Polking tỏ ra tự tin: “Đó là một đối thủ đáng gờm với đội hình chất lượng và kinh nghiệm dày dặn. Tuy nhiên, CAHN đang có tinh thần tốt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để đạt kết quả tốt”.