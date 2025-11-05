Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Ninh Bình vs SLNA, 18h00 ngày 5/11: ‘Đổ bê tông’ ngôi đầu

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs SLNA, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ninh Bình đang chịu sự bám đuổi từ CAHN. Gặp SLNA là cơ hội tốt để họ bứt lên.

ninh-binh-vs-becamex-tphcm-1539.jpg

Nhận định trước trận đấu Ninh Bình vs SLNA

Việc bổ nhiệm Albadalejo làm huấn luyện viên trưởng ban đầu gây ra sự hoài nghi, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nhanh chóng tạo được ấn tượng tích cực. Ninh Bình FC khởi đầu mùa giải đầy tự tin và đang nằm trong số những đội gây ấn tượng nhất châu Á. 32 trận kéo dài hơn nửa năm qua họ không thua trận nào (tính ở thời gian chính thức).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Ninh Bình FC có dấu hiệu chững lại. Cuối tuần trước, Ninh Bình FC đã vất vả trước Becamex TPHCM. Hiệp 1 chứng kiến họ áp đảo hoàn toàn, điều được thể hiện rõ qua bàn thắng ở phút 16. Nhưng hiệp 2, họ bất ngờ chơi trùng xuống và khoảnh khắc ngôi sao của Oduenyi đã tạo nên khác biệt. Becamex TPHCM rời sân với 1 điểm quý giá còn Ninh Bình FC đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối.

Tình thế hiện tại không thật sự lý tưởng với Ninh Bình FC. Họ vẫn đứng ở vị trí số 1 trên BXH LPBank V.League 1 nhưng CAHN đã áp sát. Khoảng cách chỉ là 1 điểm trong khi CAHN vẫn còn 1 trận trong tay. Tất cả vì Ninh Bình FC đã có dấu hiệu chững lại. 5 trận trước đó họ toàn thắng nhưng 5 trận vừa qua, CLB này đã hòa tới 3 lần. Rõ ràng, việc mất tới 6 điểm đang khiến họ chịu áp lực lớn từ phần còn lại.

img-405aac4e.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Ninh Bình vs SLNA

SLNA bước vào mùa giải mới với tinh thần rất cao. Nhưng càng thi đấu, họ càng nếm trải sự khắc nghiệt của sân chơi số 1 Việt Nam. Ngoại trừ chiến thắng phi thường trước Nam Định thì NHM không mấy ấn tượng về màn thể hiện của CLB xứ nghệ ở chiến dịch này.

Ở hàng thủ vẫn xuất hiện nhiều sai số trong khi hàng công, tất cả quá phụ thuộc vào Michael Olaha. Tất cả khiến CLB này trải qua 7 trận không biết thắng là gì. Trận đấu gần nhất, họ đã chơi ấn tượng trước SHB Đà Nẵng, dồn đối thủ về phần sân nhà, ghi bàn và giữ vững kết quả mong muốn cho tới những phút cuối. Để rồi tới phút bù giờ thứ 5, không ai kèm Kim Dong Su để trung vệ này lạnh lùng đệm lòng tung lưới, lấy đi 2 điểm đầy quý giá.

Sau 9 lượt trận, SLNA đang đứng thứ 5 từ dưới lên với chỉ 7 điểm. Họ đang bằng 4 đội còn lại trong "vùng đỏ". Với các thất bại của PVF-CAND và HAGL ở loạt trận sớm, SLNA có cơ hội để bứt phá. Nhưng xem ra trước một Ninh Bình FC sừng sững ở cố đô Hoa Lư, mục tiêu có điểm của SLNA sẽ không thành.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs SLNA

Ninh Bình: Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Bảo Toàn, Quang Nho, Đức Chiến, Hoàng Đức, Thanh Bình, Geovane, Quốc Việt, Gustavo.

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Justin, Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Nam Hải, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha

Dự đoán tỷ số: Ninh Bình 2-0 SLNA

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Ninh Bình vs SLNA #Nhận định Ninh Bình vs SLNA #Phong độ #lịch sử đối đầu Ninh Bình vs SLNA #Đội hình dự kiến Ninh Bình vs SLNA #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Ninh Bình vs SLNA #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

