Nhận định Ninh Bình vs Becamex TPHCM, 18h00 ngày 1/11: Áp lực xuất hiện

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs Becamex TPHCM, vòng 9 LPBank V-League 1-2025/26 ngày 1/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thời gian dài độc chiếm ngôi đầu bảng, Ninh Bình đã bắt đầu cảm thấy hơi nóng sau khi bị Công an Hà Nội cân bằng điểm số.

Nhận định trước trận đấu Ninh Bình vs Becamex TPHCM

Trận đấu giữa Ninh Bình và Becamex TPHCM được xem như cơ hội để đội chủ nhà tiếp tục khẳng định vị thế đầu bảng, trong khi đội khách đặt mục tiêu rất rõ: hạn chế thua và tìm kiếm điểm số để cải thiện tình thế. Với đối thủ đang dẫn đầu bảng và có phong độ mạnh, Becamex sẽ phải nhập cuộc với sự cảnh giác cao nhất.

Ninh Bình đang đứng đầu bảng với 20 điểm sau 8 vòng đấu (6 thắng, 2 hòa), chưa để thua trận nào ­ và là đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 20 bàn thắng. Đồng thời, hàng thủ của họ cũng chơi rất ổn khi mới để thủng 7 bàn.

Ở hướng ngược lại, Becamex TPHCM hiện chỉ có 7 điểm sau 8 trận, chỉ hơn đội bét bảng SHB Đà Nẵng đungs 1 điểm. Becamex TPHCM vừa thay HLV và mới có 4 điểm trong 3 trận gần nhất, nhưng vẫn phải cải thiện rất nhiều để bắt kịp nhóm đầu.

Với lợi thế sân nhà và phong độ cao, Ninh Bình nhiều khả năng sẽ nhập trận với tư thế chủ động, pressing mạnh và tìm cách mở tỷ số sớm để tạo lợi thế. Hàng công đang đạt hiệu suất cao sẽ là vũ khí chủ yếu để họ giải quyết trận đấu

Trong khi đó, Becamex TPHCM nếu muốn tránh thất bại nên chơi chậm, kiểm soát thế trận, không để bị cuốn vào lối chơi tốc độ và pressing của chủ nhà. Họ sẽ hướng đến chống phản công và tận dụng sai lầm của Ninh Bình hơn là chủ động tấn công. Nhưng với phong độ đang giảm và lực lượng bị ảnh hưởng, việc hiện thực hóa chiến lược đó sẽ rất khó khăn.

Một kịch bản dễ xảy ra: nếu Ninh Bình mở tỷ số trong hiệp đầu, chủ nhà sẽ càng chơi hưng phấn và gia tăng áp lực, kéo đội khách vào thế khó. Nếu Becamex gây bất ngờ và dẫn trước thì chủ nhà có thể mất sự chủ động, nhưng khả năng này được đánh giá thấp.

Bên cạnh đó, khả năng tạo áp lực của Ninh Bình rất đáng nể, với tuyến giữa được đánh giá vượt trội phần lớn các đối thủ khác ở V-League. Vấn đề lớn nhất mà đội bóng của HLV Gerard Albadalejo cần cải thiện là “bản lĩnh” của đội đua vô địch. Họ đã đánh rơi khá nhiều điểm số đáng tiếc trong thời gian qua, và điều này không được phép lặp lại khi đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện.

Phong độ Ninh Bình vs Becamex TPHCM

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs Becamex TPHCM Ninh Bình: Văn Lâm; Thanh Thịnh, Marcelino, Quang Nho, Bảo Toàn; Thành Trung, Đức Chiến; Hoàng Đức, Ngọc Hà; Gustavo, Daniel. Becamex TPHCM: Minh Toàn; Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Trung Hiếu; Thanh Hậu; Hugo Alves, Văn Anh; Oduenyi, Minh Bình, Việt Cường. Dự đoán tỷ số: Ninh Bình 2-0 Becamex TPHCM

