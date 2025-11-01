Siêu phẩm của Oduenyi khiến Ninh Bình phải chia điểm Becamex TPHCM trên sân nhà

TPO - Chơi áp đảo đối thủ và sớm có bàn dẫn trước nhờ công tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhưng Ninh Bình không giữ được chiến thắng khi để Oduenyi phá lưới Đặng Văn Lâm bằng 1 siêu phẩm trong hiệp 2. Kết quả hoà 1-1 với Becamex Bình Dương khiến Ninh Bình (21 điểm) vẫn giữ ngôi đầu sau vòng 9 LPBank V.League 2025/26 nhưng có nguy cơ để Công an Hà Nội (20 điểm) vượt qua.

foul Hết giờ, Ninh Bình FC mất điểm đầy nuối tiếc Dù đã vươn lên dẫn bàn và duy trì thế trận đầy chủ động nhưng Ninh Bình FC chỉ có được 1 điểm trên sân nhà. Sự lì lợm và phút thăng hoa bất ngờ của Ugochukwu đã giúp Becamex TPHCM giành 1 điểm đầy ấn tượng. report Sẽ chỉ có 4 phút bù giờ 90': Ninh Bình FC đang nỗ lực giành chiến thắng nhưng những phút ít ỏi còn lại khó cho họ cơ hội. Dù sao thì Ninh Bình FC vẫn giữ mạch bất bại. report Ninh Bình FC đang ép sân 85': Ninh Bình FC đang triển khai bóng bằng những pha chọc khe xuống 2 cánh. Nhưng với hàng thủ quyết tâm, các vị khách đang đánh chặn khá tốt. report Ninh Bình FC buộc phải tấn công 80': Sau thời gian thi đấu chậm rãi, có phần nhởn nha, Ninh Bình FC đã bị chọc thủng lưới. Bây giờ, chủ nhà phải tăng tốc vì họ hiểu mình không được mất điểm trước đội đứng thứ 5 từ dưới lên. goal VÀO, Ugochukwu bất ngờ ghi bàn 76': Từ một pha triển khai nhanh, Becamex TPHCM đã ghi bàn khi Ugochukwu nhận bóng rồi cứa lòng hiểm hóc. Thủ môn Văn Lâm dù chạm tay vào bóng nhưng vẫn bị đánh bại. report Ugochukwu xử lý quá khó hiểu 71': Minh Trọng tạt vào rất hiểm hóc đặt hàng thủ Ninh Bình vào thế chống đỡ vất vả. Bóng bật ra đến chân Ugochukwu nhưng tiền đạo này lại đưa trái bóng đi ra ngoài đầy khó hiểu. Becamex TPHCM không phải không có cơ hội nhưng cách họ xử lý thì rất nhiều vấn đề. report Hàng loạt pha hãm thành của Ninh Bình 64': Dos Anjos xử lý rất ổn, mở bóng sang cánh phải cho Quang Nho. Từ góc sút thuận lợi, cầu thủ này lại sút ra ngoài. Trước đó, Quốc Việt cũng có pha dứt điểm không tốt. substitution Ninh Bình thay đổi hàng công 60': Sau những phút thi đấu không tốt, Geovane và Thanh Bình đã mất chỗ. Họ phải nhường lại cơ hội thi đấu cho Gustavo và Quốc Việt. report Nguy hiểm, cơ hội tốt nhất của Becamex TPHCM từ đầu trận 53': Một pha xử lý đầy nỗ lực của Việt Cường đã trao cơ hội cho đồng đội. Nhưng cú đá của Ugochukwu đã bị Văn Lâm chặn lại. report Becamex TPHCM vẫn loay hoay 50': Becamex TPHCM cầm bóng nhiều hơn ở đầu hiệp 2 song họ không biết phối hợp. Các đường bóng của CLB này chủ yếu điều ra 2 biên rồi tạt vào khá vu vơ. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc Một hiệp đấu với chất lượng không cao, Becamex TPHCM nỗ lực tấn công nhưng họ bị kìm hãm bởi một Ninh Bình bản lĩnh và lì lợm hơn. report Chất lượng trận đấu không cao 45': Nhiều tình huống xử lý hỏng của các cầu thủ khiến tốc độ trận đấu không cao. Nhìn chung, kể từ khi Ninh Bình ghi bàn, họ đã không còn duy trì sức ép lớn như trước. report Tốc độ trận đấu giảm xuống 41': Becamex TPHCM nỗ lực tấn công song vấp phải hàng thủ chặt chẽ từ Ninh Bình, trong khi đó chủ nhà cũng không quá quyết tâm lên bóng. report Becamex TPHCM không hài lòng với trọng tài 35': Ban huấn luyện Becamex TPHCM có vẻ không hài lòng với trọng tài Trung Kiên. Nhiều lần trọng tài phải cho dừng trận đấu để nhắc nhở. report Becamex TPHCM đang nỗ lực vùng lên 28': Becamex TPHCM triển khai bóng khá cố gắng song thời gian qua, họ thường xuyên bị Ninh Bình khai thác điểm yếu. Đã có ít nhất 2 lần Becamex TPHCM bị cắt bóng bên phần sân nhà, dẫn tới tình huống có thể nhận bàn thua. report Lại là Ninh Bình hãm thành 22': Sau hàng loạt pha triển khai chậm rãi, Thanh Thịnh đã tạt vào để Thanh Bình đánh đầu. Đường bóng đi chuẩn xác nhưng còn nhẹ, tạo cơ hội để thủ môn Becamex TPHCM ôm gọn bóng. goal Ninh Bình mở tỷ số 16': Quyết định cuối cùng là penalty cho Ninh Bình vì cầu thủ Becamex TPHCM đã phạm lỗi nguy hiểm. Hoàng Đức nhẹ nhàng thực hiện thành công, đưa Ninh Bình dẫn bàn. var VAR can thiệp, sẽ có phạt đền cho Ninh Bình? 11': Trọng tài đang tham khảo xem Đình Khương đã phạm lỗi với Thành Trung hay chưa. Nhiều khả năng đó là một quả penalty cho chủ nhà. report Thành Trung bị phạm lỗi nguy hiểm, khiến chân anh bị chảy máu 9': Thành Trung đi bóng dũng mãnh xâm nhập vòng cấm. Sau đó, anh có pha va chạm rất mạnh với Đình Khương. Chấn thương là rất nặng và rõ ràng là ban huấn luyện U22 Việt Nam không thể lạc quan với thông tin này khi SEA Games 33 đang cận kề. report Becamex TPHCM suýt thua 3': Ninh Bình pressing tầm cao khiến thủ môn Minh Toàn của Becamex TPHCM phá hụt bóng. Sau đó, bóng tới chân tiền đạo của Ninh Bình. Tiếc rằng cú đá của anh đi nhẹ, tạo điều kiện để Minh Toàn ôm gọn bóng. foul Trận đấu bắt đầu 1': Becamex TPHCM là đội giao bóng trước. report Các vị khách Becamex TPHCM chuẩn bị cho trận đấu report Đội hình ra sân của 2 đội Ninh Bình vẫn ra sân với đội hình tốt nhất trong khi Becamex TPHCM mất tiền vệ sáng tạo số 1 là Minh Khoa. Chắc chắn với đội hình vốn đã yếu, lại thiếu, Becamex TPHCM sẽ gặp khó khăn tại sân Hoa Lư.

Ninh Bình đang cho thấy họ là thế lực đáng gờm nhất Việt Nam. 32 trận đấu kéo dài từ mùa giải trước tới nay, đội bóng này chưa biết thua là gì. Đến những thế lực như Hà Nội FC, Nam Định cũng đều khuất phục trước Ninh Bình. Điều đó cho thấy những gì họ có được không phải là may mắn mà đó là hệ quả của một hệ thống vận hành hiệu quả, ăn khớp giữa dàn cầu thủ nội địa chất lượng và các cầu thủ ngoại có đẳng cấp cao.

Ninh Bình đã đối diện với nhiều khoảnh khắc khó khăn nhưng ở mọi thời điểm, họ đều có những ngôi sao thay nhau lên tiếng. Khi người này sa sút phong độ, người kia lập tức trở thành điểm tựa của toàn đội. Tất cả những yếu tố hội tụ mang tới thành công cho đội bóng cố đô, biến họ từ lính mới trở thành thế lực khó có thể ngăn cản.

Tuy nhiên, Ninh Bình đang chịu sức ép từ sự vươn lên của Công an Hà Nội. Chiến thắng 2-0 ở trận đấu sớm giúp đội bóng ngành công an san bằng cách biệt với Ninh Bình. Cả 2 đều có cùng số trận là 8. Do vậy mà chỉ có thắng Becamex TPHCM vào tối nay thì Ninh Bình mới có thể “kê cao gối ngủ” sau vòng 9.

Ninh Bình đang thể hiện phong độ đáng sợ

Cơ hội giành chiến thắng của họ là rất rõ ràng khi Becamex TPHCM đang nổi lên là một trong những đội bóng mong manh nhất giải đấu. Ở trận đấu trước, trong bối cảnh dẫn bàn trước Hà Nội FC và tạo ra thế trận rất tốt thì họ lại bất ngờ mắc những sai lầm phòng thủ, để rồi thua ngược 2-3. Ở những trận đấu trước đó, hàng thủ cũng khiến Becamex TPHCM đau đầu.

Trong bối cảnh thi đấu không hay, lực lượng lại bị bào mòn với những chấn thương của Vĩ Hào, Tấn Tài và mới nhất là Minh Khoa, rất khó để Becamex TPHCM mơ về một kết quả ấn tượng khi làm khách tại cố đô.