V.League trông cả vào Thể Công Viettel?

TPO - Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định sa sút 1 cách khó hiểu, trong khi CLB Hà Nội chưa có dấu hiệu thực sự ổn định dưới thời tân HLV Harry Kewell. Cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26 đang dần chỉ còn xoay quanh 3 cái tên: Ninh Bình, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel cần thêm một chút lực để đua vô địch với Công an Hà Nội và Ninh Bình?

Nam Định đang thể hiện 2 bộ mặt khá trái ngược ở mùa giải năm nay. Đội bóng thành Nam thể hiện tốt khi ra đấu trường châu lục nhờ dàn ngoại binh dồi dào. Tuy nhiên ở mặt trận V.League, Nam Định lại thiếu ổn định một cách khó hiểu.

Vẫn đội hình cũ chỉ thiếu tiền đạo Nguyễn Xuân Son và lại được bổ sung khá nhiều tân binh, Nam Định lại trở nên thiếu lửa. Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo dẫn đến những trận thua bất ngờ như trước SLNA, trong khi hàng tấn công trở nên thiếu sắc bén.

Nam Định bất ngờ sa sút một cách khó hiểu ở mùa giải họ được nhiều chờ đợi nhất

Một phần lý do có thể bởi chấn thương của nhiều trụ cột, như Hồng Duy, Caio Cesar hay Tuấn Anh, Kevin Phạm Ba…nhưng điều này có lẽ không đủ giải thích cho màn trình diễn kém cỏi của nhà đương kim vô địch V.League. Sau 8 vòng đấu, họ rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với chỉ 8 điểm, khởi đầu tệ nhất 3 mùa giải qua. Kết quả đã khiến HLV Vũ Hồng Việt phải nhường vị trí lại cho ông Nguyễn Trung Kiên. Đây gần như chỉ là giải pháp tạm thời trước khi Nam Định tìm được người mới dẫn dắt đội bóng.

Với 12 điểm cách biệt so với đội đầu bảng Ninh Bình, sẽ rất khó khăn để Nam Định trở lại cuộc đua vô địch

Ninh Bình chạy như “siêu cổ”

Đội bóng cố đô Hoa Lư xứng đáng là bất ngờ lớn nhất mùa giải tính đến thời điểm hiện tại. Không ai nghi ngờ khả năng của Ninh Bình khi trong đội hình họ có những ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Quốc Việt…Tuy nhiên, cách đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo vẫn khiến tất cả phải ngả mũ.

Sau 8 trận đấu, Ninh Bìnhđang chễm chệ ở ngôi đầu với 20 điểm, thắng 6 và hoà 2. Họ đánh bại cả những đối thủ lớn như Thép Xanh Nam Định, và cũng vừa vượt qua CLB Hà Nội của HLV Harry Kewell ngay tại Hàng Đẫy.

Ninh Bình chưa có dấu hiệu dừng lại khi vẫn bất bại ở V.League

Sự thay đổi của Ninh Bình gắn với một gương mặt không mấy lạ lẫm với giới hâm mộ bóng đá Việt Nam, ông bầu Nguyễn Đức Thuỵ. Ông Thuỵ, người từng gây chú ý ở hội nghị VFF hơn một thập niên trước với bài phát biểu giàu cảm xúc nhắc đến mối quan hệ giữa CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng, đang đánh dấu sự trở lại của mình đặc biệt thành công. Đà tiến lên của Ninh Bình hiện chưa thấy có dấu hiệu dừng lại, đến độ dân bóng đá đang ví von đội bóng cố đô Hoa Lư chạy nhanh như một “siêu cổ phiếu”.

Ngay phía sau Ninh Bình là một cái tên khác cũng nổi bật ở V.League, chính là Công an Hà Nội. Đoàn quân của ông Mano Polking đang theo sát đối thủ phía trên với chỉ 3 điểm cách biệt nhưng còn 1 trận chưa đấu. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Brazil, Công an Hà Nội đang chơi ngày một “nét” hơn và họ thậm chí được giới chuyên môn nhận định sẽ là ứng viên số 1 cho cuộc đua vô địch.

Trong bối cảnh trên, Thể Công Viettel (15 điểm) được kỳ vọng sẽ khiến cuộc đua ở V.League sôi động hơn. HLV Velizar Popov vốn cá tính và giàu sức chiến đấu, luôn khát khao chiến thắng. Trong 3 mùa giải qua, Công an Hà Nội và Nam Định thay nhau chia 3 chức vô địch V.League và ở mùa này, thêm Ninh Bình chen chân vào nhóm đầu.

Thể Công Viettel liệu có thể phá thế độc tôn của nhóm trên hay không, đấy thực sự là câu hỏi khó trả lời ở thời điểm hiện tại. Xét về thế và lực, đội bóng của HLV Popov có lẽ cần thêm sự tăng cường về nhân sự để trở nên giàu sức mạnh hơn.