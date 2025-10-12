Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ Troussier đến Harry Kewell: Khi thương hiệu không đảm bảo cho chiến thắng

Tiểu Phùng
TPO - Danh tiếng trong quá khứ của Harry Kewell có thể đem lại hiệu ứng tích cực về tâm lý nhất thời cho CLB Hà Nội. Nhưng không phải ngẫu nhiên, cựu tiền đạo Liverpool được đánh giá là “canh bạc” nhiều rủi ro với đội bóng của bầu Hiển.

anh-chup-man-hinh-2025-10-12-luc-165247.png
Harry Kewell đang tạo nên hiệu ứng ban đầu tích cực cho CLB Hà Nội, nhưng con đường phía trước vẫn đầy khó khăn (ảnh HNFC)

So với chục đồng nghiệp bị mất ghế trước đó ở CLB Hà Nội, Harry Kewell có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy. Nó giúp ông nhận được sự nể trọng của dàn sao giàu cá tính ở đội bóng. Không dễ để điều khiển một chiếc Ferrari nếu không phải một tay lái xịn.

Danh tiếng của Kewell cũng đem lại hiệu ứng tích cực về mặt hình ảnh của CLB Hà Nội, bên cạnh không khí tươi mới sau chuỗi trận gây thất vọng. Ba năm qua, đội bóng của bầu Hiển loay hoay trong vòng xoáy thay tướng, để cho các đối thủ tại V.League vượt qua.

Ba mùa gần đây, CLB Hà Nội để Công an Hà Nội và Nam Định vượt qua trong cuộc đua vô địch. Mùa này, họ đang thất thế và vừa bị Thể Công Viettel loại khỏi cúp Quốc gia. Harry Kewell trong bối cảnh trên được chờ đợi sẽ là “bom tấn” đem lại sự đảo chiều.

anh-chup-man-hinh-2025-09-15-luc-130738.png

Tuy nhiên nếu đơn thuần ở khía cạnh chuyên môn huấn luyện, không phải ngẫu nhiên cựu danh thủ Australia và Liverpool bị đánh giá là “canh bạc” nhiều rủi ro với bầu Hiển. Trên thực tế Kewell không thực sự thành công với nghiệp cầm quân. Thống kê cho thấy 5 năm qua, ông đã dẫn dắt tới…4 đội bóng.

Nhìn lại một trường hợp khác là cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier, vốn nổi tiếng với thương hiệu “phù thuỷ trắng”. Tuy nhiên khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông lại không thành công và sớm bị thanh lý hợp đồng.

Nếu thành công, HLV Harry Kewell có thể giúp CLB Hà Nội vượt qua khủng hoảng. Nhưng ngược lại, đội bóng của bầu Hiển sẽ đối diện dấu hỏi lớn phía trước nếu cựu danh thủ Australia không thành công bởi khi đó, bài toán vực dậy CLB sẽ không còn là chuyện thay HLV.

Tiểu Phùng
