HLV Harry Kewell và câu trả lời cho việc, liệu Hà Nội FC có thể chơi như Man City hay Liverpool?

TPO - Chiều 9/10, HLV Harry Kewell chính thức ra mắt tại Hà Nội FC. Chiến lược gia người Australia khẳng định sẵn sàng cho thử thách tại đội bóng thủ đô, đồng thời tiết lộ những gì ông sẽ làm để các cầu thủ trở nên tốt hơn.

Là một cầu thủ huyền thoại, từng vô địch Champions League và hai lần tham dự World Cup, đồng thời được bình chọn là Cầu thủ Australia vĩ đại nhất mọi thời đại, HLV Harry Kewell đã mang đến sự phấn khích lớn khi trở thành tân HLV của Hà Nội FC.

Theo Chủ tịch Hà Nội FC, ông Đỗ Vinh Quang, "không dễ để thuyết phục một HLV danh tiếng tới làm việc tại Việt Nam". "Tuy nhiên, điều tuyệt vời là HLV Kewell đã rất quan tâm tới đề nghị của chúng tôi, điều này thúc đẩy quá trình đàm phán tiếp theo", ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ, "Là HLV đẳng cấp và danh tiếng, đương nhiên mất rất nhiều thời gian để đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Nhưng điều này xứng đáng, bởi sự hiện diện của một danh thủ như Kewell sẽ giúp các cầu thủ trở nên tốt hơn, khi có thể học hỏi từ một cầu thủ huyền thoại ngay trên sân thay vì qua các clip. HLV Kewell là người mà CLB cần, một cầu thủ danh tiếng đến từ châu Á và thành danh ở châu Âu với tư duy bóng đá hiện đại. Ông ấy cũng làm tôi ấn tượng khi nói rằng sẽ không tạo ra thay đổi ngay lập tức, mà đưa ra các quyết định lớn dựa trên quá trình trực tiếp làm việc với các cầu thủ".

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang và tân HLV Harry Kewell.

Với việc bổ nhiệm HLV Kewell, Chủ tịch của Hà Nội FC cho biết "đây là một phần trong chiến lược dài hạn để CLB chuyển mình theo tiêu chuẩn quốc tế".

"Chúng tôi không đặt nặng thành tích ngắn hạn, mà tập trung xây dựng nền móng bền vững, giúp CLB bóng đá Hà Nội có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ khu vực và châu lục trong tương lai. Bên cạnh đó, góp phần đưa bóng đá Việt Nam phát triển khi chứng minh CLB Việt Nam đủ tiềm năng, đủ hấp dẫn để mời gọi những tên tuổi lớn của thế giới”, ông nhấn mạnh.

HLV Harry Kewell trong những buổi tập đầu tiên cùng Hà Nội FC.

Về phía mình, HLV Kewell chia sẻ: "Khi có cơ hội dẫn dắt Hà Nội FC và nhận thấy tham vọng của CLB, một đội bóng giàu khát khao chiến thắng dựa trên bản sắc, tôi rất hào hứng và sẵn sàng tận hưởng thử thách này. Tôi cũng biết Hà Nội FC đang trong thời gian kỷ niệm 20 năm thành lập, điều này mang đến áp lực lớn để đưa đội bóng tới thành công.

Tuy vậy, với tôi bóng đá gắn liền với sức ép, và bóng đá là sự học hỏi, nỗ lực cải thiện từng ngày để tốt hơn. Thật ra áp lực cũng mang đến sự kích thích, hứng khởi đối với tôi. Tôi đã có sự chuẩn bị trước khi tiếp quản đội bóng và đặt mục tiêu phải làm tốt từng ngày, bắt đầu từ ngày đầu tiên".



Đội trưởng Văn Quyết chào đón tân HLV Harry Kewell.

Chiến lược gia người Australia tiết lộ, "sau khi nghiên cứu, xem xét các trận đấu của Hà Nội FC, tôi nhận thấy một số điều cần cải thiện". "Là một HLV, điều cần thiết là cung cấp thông tin rõ ràng để các cầu thủ hiểu những gì HLV mong muốn, đồng thời mong muốn họ phải thật chăm chỉ", ông nói, "Tôi cũng quyết định cách đội bóng sẽ chơi dựa trên những cầu thủ tôi đang có cũng như quá trình tập luyện. Đội bóng nào cũng muốn chơi như Liverpool hay Man City, nhưng cần có thời gian để đạt được điều đó".

Tân HLV của Hà Nội FC cũng khẳng định ông thuộc mẫu HLV thích ứng với hoàn cảnh, sẵn sàng cho mọi thử thách và cố gắng tìm kiếm thứ bóng đá đẹp nhất, tạo ra kết quả tốt nhất. "Tôi cam kết sẽ cùng các cầu thủ nỗ lực hết mình, làm việc chăm chỉ và giúp CLB vươn tới thành công", huyền thoại bóng đá người Australia tuyên bố.