Nhận định PVF-CAND vs Ninh Bình FC, 18h00 ngày 25/10: Nối dài mạch bất bại

Nhận định trước trận đấu PVF-CAND vs Ninh Bình FC

PVF-CAND và Ninh Bình là 2 đội bóng cùng thi đấu ở giải hạng Nhất mùa trước và được lên hạng ở chiến dịch năm nay. Cùng là tân binh nhưng càng thi đấu, cả 2 càng chứng kiến những kết cục khác nhau. Một bên đang thăng tiến không ngừng để dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại đáng ngưỡng mộ thì bên kia đang phải chịu áp lực cực lớn khi thi đấu ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Có lẽ ở lần tái ngộ này sẽ không còn sự cân bằng, giằng co như trước mà thay vào đó là sức ép đến từ kẻ mạnh hơn.

Vòng đấu trước, Ninh Bình đã xuất sắc giành 3 điểm trên sân của Hà Nội FC. Không thể nói đây là một chiến thắng bùng nổ của đội bóng cố đô nhưng điều cần là khả năng tận dụng các tình huống thì họ hơn đứt đối thủ. Nếu như Hà Nội FC dứt điểm đập cột dọc xà ngang liên tục thì Ninh Bình chỉ cần 2 tình huống cố định đến từ chấm phạt góc là có được 2 bàn thắng.

Những gì đã diễn ra càng cho thấy được bản lĩnh đáng gờm của đội bóng này, trong mùa giải mà họ vừa chân ướt chân ráo trở lại hạng đấu cao nhất quốc gia. 31 trận nối dài từ mùa trước, Ninh Bình FC không biết thua là gì. Họ đang trở thành CLB duy nhất cán mốc 30 trận bất bại tại châu Á.

Ninh Bình đang duy trì phong độ đáng nể

Ninh Bình đang trở thành một tập thể gắn kết và lì lợm, pha trộn giữa sự chắc chắn của hệ thống phòng thủ với phong độ ghi bàn ấn tượng đến từ các chân sút vừa được họ đưa về như Gustavo, Geovane, trong khi đây là điều PVF-CAND không có được.

Phong độ, lịch sử đối đầu PVF-CAND vs Ninh Bình FC

PVF-CAND chỉ có thể tạm hài lòng với những trận hòa liên tiếp trong thời gian qua. Đội bóng này không thực sự yếu nhưng họ thiếu nhiều yếu tố để có thể sánh vai với những kẻ mạnh. Ví dụ như 2 trận gặp HAGL và Thanh Hóa, PVF-CAND đã triển khai lối chơi rất tốt, mạch lạc nhưng khả năng kết thúc các tình huống không tốt khiến họ chỉ có thể ra về với 1 điểm. Cả trận dứt điểm 12 lần nhưng không ghi được bàn nào (hòa HAGL 0-0), khó có thể nói rằng PVF-CAND đang làm tốt nhiệm vụ của mình.

Những lần ném đi cơ hội ghi bàn, những trận đấu đầy tiếc nuối khiến đội bóng này vẫn đang chật vật ở nhóm đua trụ hạng (hơn vị trí xuống hạng 3 điểm). Tập thể trẻ trung của PVF-CAND cho thấy rằng họ cần rất nhiều yếu tố nữa để có thể trở nên mạnh mẽ, làm đối trọng thực sự với Ninh Bình FC. Trận đấu hôm nay có thể sẽ cho thấy điều đó, khi Ninh Bình FC nắm rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng áp đảo, như 2 lần gặp PVF-CAND mùa trước.