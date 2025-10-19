Tổng bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF, nơi đủ điều kiện đăng cai các trận World Cup

TPO - Ngày 19/10 tại Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, ứng dụng công nghệ mái vòm đóng mở tự động trong 12 – 20 phút. Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là công trình biểu tượng mới mang tầm cỡ quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Sân vận động PVF nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Sự kiện khởi công sân vận động PVF còn có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Hưng Yên; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu trong Lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Xây dựng Sân vận động PVF là dự án đầu tư cơ sở vật chất quan trọng, cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển con người toàn diện và xây dựng một quốc gia hùng cường, là thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng, khẳng định tầm nhìn của Bộ Công an đối với việc phát triển thể thao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng và đưa Thể thao CAND phát triển bền vững, toàn diện".

Tổng Bí thư Tô Lâm (giữa) dự Lễ khởi công sân vận động PVF sáng 19/10.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng cho biết, công trình không chỉ phục vụ riêng cho Bộ Công an, mà sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và trong khu vực; được thiết kế vượt chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao lớn như Á vận hội (ASIAD), Thế vận hội Olympic và cả World Cup.

Sân vận động PVF có diện tích hơn 55.000 m2, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực. Sân vận động gồm 4 khán đài chính và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ – ẩm thực, cùng quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha.

Điểm khác biệt của Sân vận động PVF là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam, với thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng, mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút, được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của Sân vận động AT&T (Mỹ) có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các cầu thủ CAHN.

Sân vận động PVF có mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, có khả năng truyền sáng tự nhiên, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian. Bên dưới, mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid – kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hoá xã hội cấp quốc gia và quốc tế. Sân vận động cũng được tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh – ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả.

Trong tổng thể kiến trúc mang tầm vóc quốc tế, khu vực phòng VIP được tính toán chính xác từng chi tiết về từ ánh sáng, âm thanh đến tầm nhìn, mang lại không gian tiện nghi và sang trọng chưa từng có tại các sân vận động ở Việt Nam. Các phòng VIP trang bị đầy đủ điều hòa, ban công toàn cảnh, màn hình độ phân giải cao, sofa lounge, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng lối đi riêng biệt, đảm bảo sự riêng tư và thuận tiện tối đa cho khách mời.

Sân vận động PVF khi hoàn thành, không chỉ trở thành “ngôi nhà chung” của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện – thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Với thiết kế mang tầm vóc thời đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, khi đi vào vận hành Sân vận động PVF không chỉ đáp ứng công tác rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, mà còn là tâm điểm của các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.