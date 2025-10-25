Nhận định Becamex TPHCM vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 25/10: Chiến thắng đầu tay

TPO - Nhận định bóng đá Becamex TPHCM vs Hà Nội FC, vòng 8 LPBank V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 25/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tân HLV Hà Nội FC Harry Kewell đã không có màn ra mắt như ý ở vòng trước, nhưng lần này gặp Becamex TPHCM, ông có thể nghĩ về một chiến thắng đầu tay trong công cuộc phục hưng đội bóng áo tím.

Nhận định trước trận đấu Becamex TPHCM vs Hà Nội FC

Chạm trán đội đầu bảng Ninh Bình FC là thử thách khá khó với HLV Harry Kewell trong trận ra mắt. Vì vậy thất bại 1-2 trên đất cố đô không phải điều gì gây sốc. Mặc dù vậy, màn trình diễn của Hà Nội FC cũng cung cấp những nét thoáng qua về những gì mà vị tân HLV người Australia mang lại. Đội quân áo tím đã chơi với sự hứng khởi mà những người yêu mến họ muốn thấy, đồng thời thể hiện sự khoáng đạt, rõ ràng trong lối chơi. Nếu vào một ngày khác, Hà Nội FC hoàn toàn có thể rời đi với chiến thắng.

Thêm một tuần nữa trôi qua, các cầu thủ Hà Nội FC chắc cũng hiểu rõ hơn các ý đồ mà HLV Kewell muốn truyền đạt, cũng như nhuần nhuyễn hơn trong cách di chuyển và thực hành mảng miếng tấn công. Vì vậy, họ hoàn toàn tự tin hướng về chiến thắng, tạo nên khởi đầu mới sau những ngày nặng nề đã qua.

Với Becamex TPHCM, đội bóng đất Thủ cũng đang mơ về thời kỳ mới tươi sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Trần Chỉnh. Kể từ khi lên thay HLV Nguyễn Anh Đức, người cũng là Tổng giám đốc CLB đã chấm dứt chuỗi trận thua bằng trận hòa Thanh Hóa, trước khi đánh bại nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ngay trên sân Thiên Trường. Điều này hứa hẹn làm nên trận đấu hấp dẫn trên sân Gò Đậu chiều tối nay. Tuy nhiên để có điểm trước Hà Nội FC chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng với đội chủ nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Becamex TPHCM vs Hà Nội FC

Nhìn lại quá khứ, Becamex TPHCM đã bất lực để đánh bại Hà Nội FC trong 7 trận gần nhất (thua 5 hòa 3). Ngay cả trong những giai đoạn thăng hoa, đội bóng đất Thủ cũng không thể trở thành đối thủ khó nhằn với đoàn quân áo tím. Kể từ tháng 4/2018 tới nay, trải qua 17 trận đối đầu trên mọi đấu trường, Becamex TPHCM chỉ thắng duy nhất 1 trận, còn lại Hà Nội FC thắng tới 12 trận (hòa 4 trận).

Về phong độ, cả hai đều có những bất ổn trong thời gian qua. Nếu như trận thắng Thép Xanh Nam Định tuần trước là chiến thắng đầu tiên của Becamex TPHCM sau 6 trận chỉ hòa (1 trận) và thua (5 trận) thì Hà Nội FC cũng chỉ kiếm được 2 trận thắng trong 8 trận đã qua (còn lại hòa 2 thua 4).

Thông tin lực lượng Becamex TPHCM vs Hà Nội FC

Becamex TPHCM sẽ không có sự phục vụ của Minh Trọng vì án treo giò. HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ phải dựa rất nhiều vào đôi chân linh hoạt cũng như trí sáng tạo của Minh Khoa, bên cạnh cây ghi bàn chủ lực Oduenyi.

Bên phía Hà Nội FC, nhiều khả năng đội trưởng Văn Quyết sẽ lại ngồi ngoài, trong khi cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên sẽ tiếp tục được tin tưởng, cũng như Maranhao, Luiz Fernando, Hai Long, Hùng Dũng, và Daniel Passira.

Đội hình dự kiến Becamex TPHCM vs Hà Nội FC Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Hoàng Hưng, Trung Hiếu, Thanh Hậu, Minh Khoa, Hugo Alves, Văn Anh, Oduenyi. Hà Nội: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Hai, Hoàng Hên, Maranhao, Luiz Fernando, Hai Long, Hùng Dũng, Daniel Passira.

Dự đoán tỷ số Becamex TPHCM vs Hà Nội FC

