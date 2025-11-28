CAHN đẩy bóng đá Trung Quốc vào viễn cảnh sạch bóng ở sân chơi châu Á

TPO - Sau khi Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng đứng ở 3 vị trí cuối cùng, bóng đá Trung Quốc đặt tất cả hy vọng vào Beijing Guoan. Nhưng sau khi CLB này thua CAHN tại Cúp C2 châu Á và bị loại, nền bóng đá xứ tỷ dân đang đối diện thảm cảnh ở sân chơi châu lục...

Tối qua, CAHN và Beijing Guoan đã làm nên một màn rượt đuổi hấp dẫn tại bảng E Cúp C2 châu Á. Trong hiệp 1, thủ môn Nguyễn Filip mắc một sai lầm lớn, tạo điều kiện cho Lin Liangming ghi bàn. Sang hiệp 2, Beijing Guoan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Serginho không thể đưa bóng vào lưới ở pha đối mặt thoải mái với Nguyễn Filip, trong khi Zhang Yuning dứt điểm trúng khung gỗ.

Và cái giá phải trả của Beijing Guoan là họ bị Stephen Mauk gỡ hòa trước khi Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định vào phút 90. Cuối cùng, Guoan đã phải chịu thất bại 1-2 trên sân khách trước CAHN, xếp thứ ba trong bảng với 5 điểm và bị loại sớm một vòng. Lý do vì đại diện Việt Nam đã hơn Beijing Guoan 3 điểm trong khi lại hơn đối đầu nên ngay cả có san bằng cách biệt về điểm số thì Beijing Guoan vẫn bị loại.

CAHN thắng 2-1 với 2 bàn thắng của Đình Bắc và Stefan Mauk

McArthur và CAHN đã giành quyền vào vòng tiếp theo. Kết cục của bảng E Cúp C2 châu Á khiến bóng đá Trung Quốc trải qua một giai đoạn khủng hoảng cấp CLB vì gần như chắc chắn tất cả 4 đại diện dự cúp châu Á của họ năm nay sẽ bị loại.

Đầu tiên là việc Beijing Guoan dừng bước sớm. Sau đó, 3 CLB dự Cúp C1 châu Á gồm Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng đang đứng ở 3 vị trí cuối cùng vòng phân hạng phía Đông.

Với khoảng cách 6 điểm so với nhóm đi tiếp trong khi chỉ còn 3 lượt trận, khả năng Shanghai Port bị loại gần như là chắc chắn. 2 CLB còn lại cũng đối diện nguy cơ rất lớn khi họ đang trở thành “mỏ điểm” cho phần còn lại khai thác.

Nếu không có bất ngờ xảy ra thì Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng sẽ sở hữu 3 vị trí cuối cùng Cúp C1 châu Á, bên cạnh đó là thất bại của Beijing Guoan khiến bóng đá Trung Quốc rơi rụng 100% đại diện ngay từ vòng bảng. Họ trở thành quốc gia hiếm hoi ở khu vực phía Đông tạo kỷ lục buồn này. Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam và cả Singapore đều chứng kiến ít nhất 1 đại diện vào vòng trong.