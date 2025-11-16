U22 Trung Quốc thắng khó tin trước Hàn Quốc, đẩy U22 Việt Nam vào thế khó tại Panda Cup 2025

TPO - Gác lại trận thua Việt Nam 0-1 trong ngày ra quân, Trung Quốc đã chơi một trận đấu thành công khó tin trước Hàn Quốc, đội bóng được coi là mạnh nhất Panda Cup 2025. Thậm chí, họ còn thắng áp đảo để vươn lên dẫn đầu giải.

Behram Abduweli ghi cả 2 bàn cho chủ nhà

Trong ngày ra quân, đội trẻ Hàn Quốc đã đánh bại Uzbekistan, một trong những nền bóng đá có đào tạo trẻ tốt nhất châu Á. Chiến thắng này phản ánh sức mạnh của Hàn Quốc và nó khiến chủ nhà gặp bất lợi về tâm lý vì ngày ra quân, họ đã thua 0-1 trước U22 Việt Nam.

Nhưng các cầu thủ chủ nhà đã đối mặt với áp lực rất tốt. Họ chơi chậm, chắc và áp sát đối thủ khiến những pha dàn xếp của Hàn Quốc không thể thực hiện một cách hoàn chỉnh. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, U22 Trung Quốc mạnh dạn tấn công hơn và họ đã khiến đối thủ bị bất ngờ với những đường triển khai rất trực diện và hiệu quả. Phút 71, chỉ bằng 1 đường phất bóng từ tuyến dưới, chủ nhà đã mở tỷ số. Behram Abduweli, cầu thủ sinh ra ở Tân Cương, băng xuống vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi sút chéo góc ghi bàn.

Pha đánh gót ghi bàn của Behram

U22 Hàn Quốc bối rối sau bàn thua này. Không những tấn công rời rạc, họ còn lúng túng ở phòng ngự. 10 phút sau bàn thua, U22 Hàn Quốc mắc sai lầm tai hại khi hậu vệ của họ mất bóng ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho U22 Trung Quốc tấn công. Behram Abduweli đứng một mình trong vòng cấm, giữa vòng vây của 3 cái bóng áo đen nhưng anh lại nhận được bóng. Với cú đánh gót điệu nghệ, tiền đạo này đã ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà.

Đây mới là trận thắng thứ 4 của đội U22/U23 Trung Quốc trước U22/U23 Hàn Quốc trong lịch sử đối đầu. Họ gặp đối thủ 20 trận thì thua tới 13. Qua cán cân chênh lệch này, có thể thấy kết quả 2-0 mà chủ nhà tạo ra mang ý nghĩa lớn như thế nào.

3 điểm vừa qua cũng giúp họ vươn lên dẫn đầu Panda Cup 2025. Cả 4 đội dự giải đều có 3 điểm với 1 thắng, 1 thua. Nhưng U22 Trung Quốc có hiệu số tốt nhất (+1) nên dẫn đầu. U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam đều có hiệu số là 0 trong khi Uzbekistan đứng cuối cùng. Như vậy, U22 Việt Nam đang đứng trước áp lực khá lớn trước trận cuối cùng khi đội phải gặp một Hàn Quốc đang khát thắng.