Nhận định U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam, 18h35 ngày 12/11: Thử lửa trước SEA Games 33

TPO - Nhận định U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam, giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 lúc 18h35 ngày 12/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, U22 Việt Nam chắc chắn có trận ra quân đầy khó khăn. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm.

Nhận định trước trận đấu U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam

U22 Việt Nam có ít thời gian tập luyện với đầy đủ đội hình do vướng lịch thi đấu các giải đấu trong nước. 20 tuyển thủ chỉ có mặt ở Trung Quốc vào ngày 10/11 và có duy nhất một ngày tập luyện chung trước cuộc đối đầu với chủ nhà U22 Trung Quốc, trong khi nhiều cầu thủ của Hà Nội FC, CAHN và Hà Tĩnh tới Trung Quốc vào hôm qua (11/11). Tuy vậy, các tuyển thủ có sự ăn ý nhất định tập luyện cùng nhau thời gian dài, đồng thời kinh qua các giải đấu như Giải vô địch U23 Đông Nam Á mà họ đã đăng quang. Bên cạnh đó, Văn Khang, Hiểu Minh, Quốc Việt hay Phi Hoàng đều có kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh được trui rèn.

U22 Trung Quốc rất mạnh, và họ mang tới cơ hội để U22 Việt Nam thử nghiệm đội hình cũng như thiết lập các phương án tấn công trước đối thủ lớn có thể hình cao to. Đây sẽ là màn thử lửa hữu ích trước SEA Games 33, nơi phần còn lại ở Đông Nam Á rất tích cực tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch.

Trước buổi tập chiều 11/11, HLV Đinh Hồng Vinh đã dành thời gian động viên tinh thần các học trò, đồng thời nhấn mạnh "đây là thời điểm cần tập trung và thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao nhất khi SEA Games 33 đã cận kề".

Bên cạnh đó, những “quân xanh” chất lượng này sẽ giúp HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh kiểm định năng lực cầu thủ và có các đánh giá tổng quan, sau đó tư vấn cho HLV Kim Sang Sik, người sẽ trực tiếp cầm quân trong chiến dịch săn vàng trên đất Thái Lan.

Phong độ, đối đầu U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam

Thời gian qua, U22 Trung Quốc thường xuyên thi đấu giao hữu để nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Cách đây 8 tháng, thày trò HLV Antonio Puche Vicente đã chơi ở giải CFA Team China Cup và thu được kết quả khả quan khi đánh bại Hàn Quốc. Tuy vậy, họ hòa 1-1 trước chính U22 Việt Nam, những người đã tạo nên màn trình diễn hay ở Diêm Thành.

Với U22 Việt Nam, trước 2 trận thua Qatar đợt tập huấn tại UAE, chúng ta đã có chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 4 trận thắng ở Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và 3 trận Vòng loại U23 châu Á 2026.

Thông tin lực lượng U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam

U22 Trung Quốc không tập hợp được lực lượng ưu tú nhất cho đợt hội quân tháng 11 này. 30 cầu thủ đều ở độ tuổi từ 20 đến 22. Duy nhất một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Wang Bohao, đang khoác áo CLB Den Bosch của Hà Lan.

Bên phía U22 Việt Nam, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Trong buổi tập chiều qua, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc – những cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều tại lượt trận V.League hôm qua – chỉ tập nhẹ hồi phục. Các cầu thủ còn lại được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.

Đội hình dự kiến U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam U22 Trung Quốc: Li Hao, Peng Xiao, Liu Haofan, Alex yang, Bao Shinmieng, Xu Bin, Yang Haoyu, Kuai Jiwen, Chan Zheshi, Wang Bohao, Behram Abduweli. U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Công Phương, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt.

Dự đoán tỷ số U22 Trung Quốc 2-1 U22 Việt Nam