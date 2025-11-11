Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Trung Quốc gặp bão chấn thương, mất hàng loạt trụ cột trước giờ so tài với U22 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Giống như U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc cũng gặp khó khăn về lực lượng trước trận đấu giữa 2 đội trong ngày khai màn Panda Cup 2025 vào ngày mai (12/11).

trung-quoc.png

Lý do vì đội bóng này đang gặp một cơn bão chấn thương, đồng thời bị xung đột lịch thi đấu với các giải khác. Panda Cup 2025 diễn ra trong bối cảnh phần lớn các cầu thủ trẻ vừa trải qua mùa giải khắc nghiệt tại League One (giải hạng Nhất Trung Quốc vừa kết thúc vào ngày 9/11), trong khi nhiều cầu thủ lại phải dành thời gian tham gia môn bóng đá nam trong chương trình thi đấu của Đại hội thể dục thể thao quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt cầu thủ chấn thương chưa lành lặn nên phải rút tên.

Tất cả các yếu tố ấy khiến chiều qua ở ngày đầu tiên hội quân, chỉ có 18 trong tổng số 30 người trong danh sách triệu tập của U22 Trung Quốc góp mặt. Hàng loạt gương mặt tiêu biểu của U22 Trung Quốc không thể ra sân gặp U22 Việt Nam, gồm Liu Chengyu, Kuai Jiwen và Li Xinxiang. Đây là 3 tài năng trẻ sáng giá của bóng đá xứ tỷ dân. Họ thuộc biên chế đội Thượng Hải đang tham dự Đại hội thể dục thể thao quốc gia. Cả 3 chưa qua tuổi 20 nhưng đều đã khoác áo các đội từ lứa U đến tuyển quốc gia Trung Quốc.

trung-quoc.jpg
Li Xinxiang là chân sút số 1 của U20 Trung Quốc

Trong khi đó, Peng Xiao, Li Xinxiang và Liu Chengyu thì dính chấn thương nên phải rút tên. Khả năng tham dự Panda Cup 2025 của họ đang bị nghi ngờ. Không những thế, Zhang Aihui vừa gặp một vết đau ở tay, khiến cơ hội dự trận đấu với U22 Việt Nam của anh cũng không còn.

Với việc chỉ có 2/3 quân số trước trận gặp Việt Nam, nhiều khả năng HLV Antonio Puche sẽ phải dùng đội hình tạm bợ. Điều đó ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của U22 Trung Quốc dù họ rất quyết tâm thắng U22 Việt Nam. Nên nhớ trong lần gặp nhau hồi tháng 3 vừa qua, U22 Trung Quốc phải vất vả mới có được trận hòa với U22 Việt Nam.

Trong khi đó, các vị khách cũng không thể dùng đội hình mạnh nhất do nhiều cầu thủ hội quân muộn. Những Viktor Lê, Văn Trường, Đình Bắc, Minh Phúc… không thể ra sân vì đến Trung Quốc trễ hơn đội. Họ vừa phải hoàn tất các trận đấu muộn ở vòng 11 LPBank V.League 1 vào tối Chủ nhật vừa qua.

Đặng Lai
#U22 Trung Quốc #Panda Cup 2025 #chấn thương #đội tuyển #U22 Việt Nam #lịch thi đấu #Viktor Lê #Trung Quốc vs Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục