U22 Trung Quốc gặp bão chấn thương, mất hàng loạt trụ cột trước giờ so tài với U22 Việt Nam

TPO - Giống như U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc cũng gặp khó khăn về lực lượng trước trận đấu giữa 2 đội trong ngày khai màn Panda Cup 2025 vào ngày mai (12/11).

Lý do vì đội bóng này đang gặp một cơn bão chấn thương, đồng thời bị xung đột lịch thi đấu với các giải khác. Panda Cup 2025 diễn ra trong bối cảnh phần lớn các cầu thủ trẻ vừa trải qua mùa giải khắc nghiệt tại League One (giải hạng Nhất Trung Quốc vừa kết thúc vào ngày 9/11), trong khi nhiều cầu thủ lại phải dành thời gian tham gia môn bóng đá nam trong chương trình thi đấu của Đại hội thể dục thể thao quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt cầu thủ chấn thương chưa lành lặn nên phải rút tên.

Tất cả các yếu tố ấy khiến chiều qua ở ngày đầu tiên hội quân, chỉ có 18 trong tổng số 30 người trong danh sách triệu tập của U22 Trung Quốc góp mặt. Hàng loạt gương mặt tiêu biểu của U22 Trung Quốc không thể ra sân gặp U22 Việt Nam, gồm Liu Chengyu, Kuai Jiwen và Li Xinxiang. Đây là 3 tài năng trẻ sáng giá của bóng đá xứ tỷ dân. Họ thuộc biên chế đội Thượng Hải đang tham dự Đại hội thể dục thể thao quốc gia. Cả 3 chưa qua tuổi 20 nhưng đều đã khoác áo các đội từ lứa U đến tuyển quốc gia Trung Quốc.

Li Xinxiang là chân sút số 1 của U20 Trung Quốc

Trong khi đó, Peng Xiao, Li Xinxiang và Liu Chengyu thì dính chấn thương nên phải rút tên. Khả năng tham dự Panda Cup 2025 của họ đang bị nghi ngờ. Không những thế, Zhang Aihui vừa gặp một vết đau ở tay, khiến cơ hội dự trận đấu với U22 Việt Nam của anh cũng không còn.

Với việc chỉ có 2/3 quân số trước trận gặp Việt Nam, nhiều khả năng HLV Antonio Puche sẽ phải dùng đội hình tạm bợ. Điều đó ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của U22 Trung Quốc dù họ rất quyết tâm thắng U22 Việt Nam. Nên nhớ trong lần gặp nhau hồi tháng 3 vừa qua, U22 Trung Quốc phải vất vả mới có được trận hòa với U22 Việt Nam.

Trong khi đó, các vị khách cũng không thể dùng đội hình mạnh nhất do nhiều cầu thủ hội quân muộn. Những Viktor Lê, Văn Trường, Đình Bắc, Minh Phúc… không thể ra sân vì đến Trung Quốc trễ hơn đội. Họ vừa phải hoàn tất các trận đấu muộn ở vòng 11 LPBank V.League 1 vào tối Chủ nhật vừa qua.