Thể thao

Wang Yudong - cái tên khiến U22 Việt Nam phải cẩn trọng

Hương Ly
TPO - Thần đồng 18 tuổi Wang Yudong sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất của U22 Trung Quốc khi chạm trán U22 Việt Nam ở giải giao hữu Panda Cup 2025 diễn ra vào ngày 12/11.

9603198c36d94417ae1d0cd3c94f7d3b-wh1024x683.jpg

Wang Yudong được tất cả trang báo thể thao Trung Quốc nhắc đến đầu tiên khi đưa tin về danh sách đội U22 Trung Quốc dự giải giao hữu Panda Cup trên sân nhà. Tiền vệ sinh năm 2006 là đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ cầu thủ trẻ đang nổi lên ở nền bóng đá xứ tỷ dân. Wang Yudong được kỳ vọng tỏa sáng khi loạt trận đấu gặp U22 Việt Nam, U22 Uzbekistan và đặc biệt U22 Hàn Quốc chính là thước đo để kiểm chứng tài năng này.

Wang Yudong được Chiết Giang FC ký hợp đồng chuyên nghiệp từ khi 16 tuổi. Hai năm qua, Wang Yudong có bước tiến thần tốc, vươn mình từ một tài năng ở các lứa U thành niềm hy vọng của cả nền bóng đá Trung Quốc. Ở tuổi 18, Wang Yudong được triệu tập lên đội tuyển vào đầu năm 2025, đến nay đã chơi 6 trận cho Trung Quốc.

18 tuổi, Wang Yudong đã chơi 48 trận cho CLB và ghi 13 bàn. Tính riêng ở China Super League 2025, Wang Yudong ghi 11 bàn sau 19 trận ra sân. Ở cùng độ tuổi, vốn kinh nghiệm và bảng thành tích của Wang Yudong còn tốt hơn Wu Lei.

Dưới góc nhìn của trang The Paper China, Wang Yudong là chân chạy cánh xuất sắc bậc nhất ở giải Trung Quốc hiện tại. Bên cạnh 11 bàn, Wang Yudong có thêm 5 kiến tạo ở giải quốc nội sau 19. Tài năng sinh năm 2006 hoạt động rất rộng trên sân, chạy trung bình khoảng 10km/trận và có ít nhất một key pass/trận (đường chuyền mở cơ hội).

Wang Yudong sẽ là hạt nhân chính trong lối chơi của U22 Trung Quốc ở giải Panda Cup. Truyền thông Trung Quốc đã nói rất nhiều đến khả năng xuất ngoại của Wang Yudong sau khi China Super League khép lại. Màn trình diễn của tiền vệ 18 tuổi trước các đối thủ ở Panda Cup sẽ thể hiện rõ Wang Yudong có vươn tầm thế giới được không.

506177207-1149322617228915-5237216992704831016-n.jpg
Tài năng của Wang Yudong sẽ thể hiện rõ ở giải Panda Cup 2025.

Wang Yudong được Sohu liệt vào danh sách cầu thủ đáng chú ý ở Panda Cup. Chạm trán những cầu thủ trẻ, khỏe, đầy khát khao như Wang Yudong là dịp lý tưởng để U22 Việt Nam thử nghiệm đấu pháp. Ngăn chặn Wang Yudong với tầm hoạt động rất rộng của tiền vệ này chính là một trong những chìa khóa mở ra kết quả tốt cho U22 Việt Nam.

Năm nay, U22 Việt Nam đã chạm trán U22 Trung Quốc ở giải giao hữu CFA Team China. So với giải đấu trước, lần này chất lượng của U22 Trung Quốc tốt hơn hẳn. Bên cạnh Wang Yudong, chủ nhà quy tụ dàn cầu thủ U22 đã lên đội tuyển Trung Quốc như Liu Chengyu (19 tuổi), Kuai Jiwen (19 tuổi), Umidjan Yusup (21 tuổi), Hu Hetao (22 tuổi), Liu Haofan (22 tuổi).

Ở chiều ngược lại, trang Zhibo9 đưa tin U22 Việt Nam cũng mang đến đội hình chất lượng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. "Họ mang đến đội hình gồm 14 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển", báo Trung Quốc viết. Trang này gọi tên Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Quốc Việt là những ngôi sao sáng giá của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan (15/11) và U22 Hàn Quốc (18/11) ở giải giao hữu Panda Cup 2025. Ở giải này, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tạm quyền dẫn dắt U22 Việt Nam thay cho ông Kim Sang-sik.

Hương Ly
#Wang Yudong #U22 Trung Quốc #Panda Cup #bóng đá trẻ #U22 Việt Nam #đội tuyển Trung Quốc #thần đồng

