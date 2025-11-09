Ninh Bình thắng Công an TPHCM nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ

TPO - Hậu vệ Lê Quang Hùng phản lưới nhà sau tình huống tạt bóng từ biên vào của Geovane Magno, đem lại bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 4-3 cho Ninh Bình trong cuộc đối đầu với Công an TPHCM ở vòng 11 LPBank V.League 2025/26. Kết quả giúp Ninh Bình củng cố vị trí đầu bảng với 27 điểm, hơn Công an Hà Nội 7 điểm nhưng đang đá nhiều hơn 3 trận.

time Hết giờ! CA TPHCM 3-4 Ninh Bình FC Trận đấu khép lại với chiến thắng ngoạn mục của Ninh Bình FC trước CA TPHCM, sau 90 phút vô cùng hấp dẫn, đầy kịch tính có tới 7 bàn thắng trên sân Thống Nhất. Đội chủ nhà có quyền tiếc nuối sau những cơ hội bị bỏ phí, nhưng cũng cần có lời khen ngợi đối với Ninh Bình khi thể hiện khát khao chiến thắng cũng như năng lực cạnh tranh tuyệt vời. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Nỗi buồn Tiến Linh Phút 90+2: Tiến Linh lẽ ra phải ghi bàn, nhưng anh lại không, và CA TPHCM đã phải trả giá cho sự phung phí cơ hội. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn goal Ninh Bình FC vượt lên dẫn 4-3 Phút 89; Tiến Linh sẽ phải rất tiếc nuối bởi vài phút sau. Geovane đi bóng kỹ thuật và dứt điểm qua đầu thủ môn Patrik Lê Giang. Bóng hướng về câu môn và Quang Hùng không may phản lưới nhà. report Tiến Linh phung phí cơ hội Phút 84: Tiến Linh có cơ hội bằng vàng để ghi bàn nhưng trong thế đối mặt Văn Lâm, anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc. substitution HLV Lê Huỳnh Đức tăng cường sức tấn công Phút 84: Bùi Ngọc Long, Võ Huy Toàn cùng vào sân, thay cho Lee Wiliams và Việt Hoàng. Ảnh: Phạm Nguyễn report Hoàng Đức đá phạt dội khung gỗ Phút 81: Từ chấm đá phạt xa bên cánh phải, Hoàng Đức quyết định sút thẳng về phía cầu môn của Patrik Lê Giang. Bóng qua thủ môn Việt kiều và dội vào xà ngang. report Quá đáng tiếc! Phút 77: Một đường chuyền rất thoáng xuống cánh phải để Quang Hùng di chuyển và trả ngược thuận lợi để Makrillos dứt điểm. Đáng tiếc, cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột. yellow Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu Phút 75: Marcelino của Ninh Bình phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi, ngăn cản pha phản công của đội chủ nhà. substitution Ninh Bình thay hai cầu thủ Phút 72: Geovane và Bảo Trung vào sân. Quốc Việt và Gustavo Henrique ra nghỉ. report Suýt có bàn cho Tiến Linh Phút 69: Tình huống chặn hậu vệ Ninh Bình phá bóng lên của Tiến Linh suýt trở thành bàn thắng khi bóng đập chân tiền đạo CA TPHCM và bay ngược về cầu môn Văn Lâm. May cho đội khách, bóng đi vọt xà. report Ninh Bình tiếp tục gây sức ép Phút 67: Từ ngoài vòng cấm, Gia Hưng tung ra cú sút xa đẹp mắt nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. report Không vào!!! Phút 65: Lee Williams chọc khe thông minh để Tiến Linh băng xuống. Anh quyết định đi qua Văn Lâm nhưng cú dứt điểm sau đó đã bị chặn lại bởi chính thủ môn Việt kiều. substitution Chủ nhà đưa ngoại binh thứ 3 vào sân Phút 63: Raphael vào sân thay cho Đức Huy, trong khi trung vệ Matheus đã có thể thi đấu trở lại. report Chủ nhà lo lắng Phút 61: Trung vệ Matheus của CA TPHCM đang bị đau và cần phải ra sân để nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế. report Cầu thủ hai đội dứt điểm sắc bén Phút 58: Hiện đã có 14 cú sút được tung ra bởi cầu thủ hai đội và 6 bàn thắng được ghi. Tỷ lệ dứt điểm thành bàn lên đến 42,8%. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn goal Bàn thắng được công nhận Phút 50: Sau khi check VAR rất lâu, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã công nhận bàn thắng. Tỷ số là 3-3. report Bóng vào lưới CA TPHCM Phút 47: Ninh Bình FC đã cho thấy khát khao cũng như năng lực của họ khi tận dụng sai lầm của đội chủ nhà, đoạt bóng và chuyền vào từ cánh phải, sau đó Gustavo Henrique rướn người đệm bóng cận thành. Ảnh: Phạm Nguyễn time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Trận đấu tiếp tục và tất cả cùng hy vọng vào những diễn biến còn hấp dẫn hơn. time Hiệp một khép lại CA TPHCM và Ninh Bình FC rời sân tạm nghỉ với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà. Hai đội đã tạo nên màn trình diễn mãn nhãn với 5 bàn thắng cùng một loạt tình huống ngon ăn khác bị bỏ lỡ. Ảnh: Phạm Nguyễn goal Hoàng Đức rút ngắn tỷ số Phút 45+3: Thật khó tin, nhưng Ninh Bình FC đã có bàn gỡ ngay lập tức với tình huống lập công của Hoàng Đức. goal Tỷ số là 3-1 Phút 45+1: Hiệp đấu đầu tiên có 4 phút bù giờ. Và CA TPHCM không có ý định rời sân với tỷ số hiện tại. Họ tiếp tục tấn công với Lee Williams bên cánh trái và nỗ lực của Makrillos với đường chuyền thuận lợi vào bên trong để Đức Phú đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1. substitution Trần Thành Trung rời sân Phút 44: Việt kiều Trần Thành Trung chấn thương và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Lê Phát. report Những ngôi sao chưa lên tiếng Phút 43: Cho đến nay, Hoàng Đức và Tiến Linh vẫn chưa ghi dấu ấn trong đại chiến trên sân Thống Nhất. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Không được! Phút 39: CA TPHCM phản công. Có bóng chếch bên cánh phải, Makrillos quyết định xoay người dứt điểm ngay, nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho Văn Lâm. report Lee Williams đang chơi cực hay Phút 33: Không chỉ tạo ảnh hưởng trên mặt trận tấn công, Lee Williams, người đang đảm nhiệm vai trò chạy cánh trái, còn chơi đầy nỗ lực với các tình huống hỗ trợ phòng ngự. Ảnh: Phạm Nguyễn report Ninh Bình FC cầm bóng áp đảo Phút 30: Đội khách đang kiểm soát bóng tốt hơn, chiếm 60% thời lượng. Tuy nhiên họ mới chỉ tạo ra 1 cú dứt điểm trong khi CA TPHCM có tới 7, và 2 trở thành bàn thắng. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Không vào! Phút 25: Ninh Bình FC đang gia tăng áp lực để tìm kiếm bàn gỡ. Cú sút của Dos Anjos là một trong nhiều tình huống nguy hiểm họ tạo ra, nhưng giống như những lần trước, đều ở tư thế việt vị. report Suýt chút nữa chủ nhà có bàn thứ ba Phút 20: Quang Hùng bứt tốc bên cánh phải và căng ngang thuận lợi để Lee Williams dứt điểm. Đáng tiếc, ở cự ly gần nhưng tiền đạo Việt kiều lại dứt điểm chệch cầu môn. Lee Williams ăn mừng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Phạm Nguyễn goal Chủ nhà vượt lên dẫn trước Phút 18: Đức Phú băng xuống đón đường chuyền dài và đối mặt thủ môn Văn Lâm, nhưng không thể dứt điểm. Tuy nhiên Việt kiều Lee Williams đã băng vào tiếp ứng và phá lưới Ninh Bình FC. var Đó là bàn thắng cho Việt Hoàng Phút 13: Lại thêm vài phút check VAR, nhưng không có bất cứ điều gì bất thường. CA TPCHM đã có bàn thắng hợp lệ và Việt Hoàng là tác giả. Ảnh: Phạm Nguyễn goal CA TPHCM gỡ hòa Phút 10: Không mất quá nhiều thời gian để chủ nhà đáp trả. Việt Hoàng đưa bóng vào từ cánh trái và có vẻ như bóng không chạm đầu Tiến Linh mà đi thẳng vào lưới của Văn Lâm. var Bàn thắng hợp lệ Phút 9: Sau khoảng 3 phút kiểm tra VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định công nhận bàn thắng. 1-0 cho Ninh Bình FC. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn goal Đội khách vượt lên dẫn trước Phút 5: Ninh Bình FC đã có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc thứ hai, bóng được câu vào từ cánh trái và Hài Đức nhanh chân đưa bóng qua hai chân Patrik Lê Giang. report Cú sút đầu tiên Phút 3: Cú sút đầu tiên đã đến khi chủ nhà CA TPHCM tấn công từ cánh phải, kết thúc bằng cú sút ở góc rất hẹp của Đức Phú. Thủ môn Đặng Văn Lâm không khó để bắt gọn. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi hồi còi khai cuộc trận đấu thuộc vòng 11 LPBank V.League 2025/26 trên sân Thống Nhất giữa hai đội CA TPHCM và Ninh Bình FC. Đội khách Ninh Bình FC trong màu áo đỏ giao bóng. report Cuộc đối đầu giữa hai Quả bóng Việt Nam gần nhất report Đội hình xuất phát của CA TPHCM và Ninh Bình FC

Không còn là bất ngờ nữa, Ninh Bình đang tạo nên thách thức đặc biệt lớn cho phần còn lại của LPBank V.League 2025/26. Chuỗi trận bất bại của họ từ đầu mùa giải đã kéo dài tới con số 10 với 7 trận thắng, 3 hoà.

Bằng cách nào đó, Ninh Bình luôn biết cách có điểm ở mỗi thời điểm gặp khó khăn. Họ đánh bại hoặc khiến các đối thủ mạnh ở tốp đầu phải chia điểm, từ Thép Xanh Nam Định đến CLB Hà Nội hay Công an Hà Nội. Trước những đội bóng tầm trung, Ninh Bình vẫn có thể giành trọn 3 điểm với thế trận không cần quá vượt trội.

Một điển hình như trận gần nhất trước SLNA, Ninh Bình giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công của Phạm Gia Hưng ở phút 85. Nguyễn Hoàng Đức vẫn duy trì phong độ ổn định nơi tuyến giữa. Phía trên, hàng công Ninh Bình chơi hiệu quả với các mũi nhọn Dos Anjos và Gustavo Henrique. Với 22 bàn thắng, Ninh Bình đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất V.League.

Công an TPHCM không quá ấn tượng, nhưng cũng đang có khởi đầu tương đối thuận lợi với 17 điểm sau 10 vòng đấu, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vừa giành chiến thắng sát nút trước SHB Đà Nẵng.

Kết quả này tiếp thêm động lực cho Công an TPHCM trước cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà. Nếu thắng, Công an TPHCM có thể chiếm 1 vị trí trong tốp 3 và chắc chắn điều đó sẽ khiến Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội thêm động lực.

