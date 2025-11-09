Nhận định bóng đá Công an TPHCM vs Ninh Bình, 19h15 ngày 9/11: Khách mạnh khó đè chủ cứng

TPO - Nhận định bóng đá trận CATP.HCM vs Ninh Bình diễn ra lúc 19h15 ngày 9/11 ở vòng 11 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Hoàng Đức liệu có thể giúp Ninh Bình tiếp mạch bất bại?

Nhận định trước trận đấu Công an TPHCM vs Ninh Bình

Không còn là bất ngờ nữa, Ninh Bình đang tạo nên thách thức đặc biệt lớn cho phần còn lại của LPBank V.League 2025/26. Chuỗi trận bất bại của họ từ đầu mùa giải đã kéo dài tới con số 10 với 7 trận thắng, 3 hoà.

Bằng cách nào đó, Ninh Bình luôn biết cách có điểm ở mỗi thời điểm gặp khó khăn. Họ đánh bại hoặc khiến các đối thủ mạnh ở tốp đầu phải chia điểm, từ Thép Xanh Nam Định đến CLB Hà Nội hay Công an Hà Nội. Trước những đội bóng tầm trung, Ninh Bình vẫn có thể giành trọn 3 điểm với thế trận không cần quá vượt trội.

Một điển hình như trận gần nhất trước SLNA, Ninh Bình giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công của Phạm Gia Hưng ở phút 85.

Nguyễn Hoàng Đức vẫn duy trì phong độ ổn định nơi tuyến giữa. Phía trên, hàng công Ninh Bình chơi hiệu quả với các mũi nhọn Dos Anjos và Gustavo Henrique. Với 22 bàn thắng, Ninh Bình đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất V.League.

Công an TPHCM không quá ấn tượng, nhưng cũng đang có khởi đầu tương đối thuận lợi với 17 điểm sau 10 vòng đấu, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vừa giành chiến thắng sát nút trước SHB Đà Nẵng.

Kết quả này tiếp thêm động lực cho Công an TPHCM trước cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà. Nếu thắng, Công an TPHCM có thể chiếm 1 vị trí trong tốp 3 và chắc chắn điều đó sẽ khiến Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội thêm động lực.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Ninh Bình đang chơi thăng hoa với phong độ ổn định qua chuỗi 10 trận bất bại. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3 hoà 2. Bên kia chiến tuyến, Công an TPHCM thắng 2, thua 2 và hoà 1 trong 5 trận.

Lần gặp nhau gần đây nhất, Ninh Bình đánh bại đối thủ với cách biệt tối thiểu 1-0. Điều này dự báo cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất sẽ giàu kịch tính.

Ở trận đấu hôm nay, Ninh Bình vắng Đức Chiến và Bảo Toàn do thẻ phạt. Ngược lại, Công an TPHCM có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến CATP.HCM vs Ninh Bình

CATP.HCM: Lê Giang, Khả Đức, Matheus, Gia Bảo, Quang Hùng, Hoàng Phúc, Đức Huy, Đức Phú, Williams, Tiến Linh, Makrillos.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Marcelino, Hải Đức, Quang Nho, Hoàng Đức, Ngọc Hà, Geovane, Daniel, Thanh Bình, Gustavo Henrique.

Dự đoán tỷ số: Công an TPHCM 1-1 Ninh Bình

