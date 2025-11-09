Hai lần Man Utd chết hụt và bài toán khiến HLV Amorim bất lực

TPO - Qua một loạt trận đấu từ đầu mùa giải 2025/26, MU chỉ thật sự chơi tốt nếu Casemiro vẫn chạy khỏe. Khi tiền vệ người Brazil rời sân, cơn đau đầu lại ập đến Ruben Amorim.

Hai trận liên tiếp ở Premier League 2025/26, "Quỷ đỏ" chật vật giành trận hòa theo cùng một kịch bản. Họ là đội dẫn bàn, có thế trận tốt trong hiệp một. Sang hiệp 2, MU nhận những cú đánh vỗ mặt, để cho đối phương vượt lên dẫn trước bằng các bàn thắng chớp nhoáng. Sau đó, lần lượt Amad Diallo và De Ligt ghi bàn để giải cứu đội chủ sân Old Trafford.

Tính cả trận MU thắng Brighton 4-3, đoàn quân của Ruben Amorim đã trình diễn thứ bóng đá "tàu lượn" khiến CĐV của họ đi từ thăng hoa đến hụt hẫng. MU thời chơi tốt ở giai đoạn đầu trận, song càng về cuối càng bộc lộ nhiều vấn đề. Và Casemiro chính là hiện thân cho vấn đề của MU, khi tiền vệ người Brazil không còn đủ thể lực để chơi sung mãn 90 phút.

Điểm đen Ugarte

Trước Tottenham, HLV Amorim rút Casemiro khỏi sân từ phút 72. Casemiro có thêm màn trình diễn tròn vai trở lên, với 44 lần chạm bóng, chuyền chính xác 83% và có 4 tình huống tắc bóng giải nguy cho MU. Thế nhưng, tuyển thủ Brazil đã nỗ lực đến những giọt thể lực cuối cùng để đáp ứng trận đấu có cường độ cao trước Tottenham và rời sân nhường chỗ cho Ugarte.

HLV Amorim lại phải đặt niềm tin vào Ugarte - tiền vệ phòng ngự dự phòng duy nhất mà ông có. Trước đó, thuyền trưởng MU đã thất bại khi tung Kobbie Mainoo vào sân ở trận Brighton, thử nghiệm xếp tuyển thủ Anh đá chính cạnh Bruno Fernandes. Sự bất lực của Amorim thể hiện ở trận Nottingham, khi ông không dám tung dù là Mainoo hay Ugarte vào sân, để Casemiro gồng mình đá trọn 90 phút.

Ugarte trở lại đội hình MU với sự sung mãn tuyệt đối về thể lực. Nhưng, tiền vệ Uruguay vẫn khiến CĐV MU phải ngán ngẩm vì màn trình diễn thất vọng mọi mặt trong 20 phút trên sân. Anh trực tiếp mắc lỗi trong tình huống MU bị gỡ hòa 1-1 khi không theo kèm được Odebert.

Chỉ một cú lắc hông của Odebert, Ugarte bị vượt mặt. Tiền vệ MU chậm chạp về tốc độ, khả năng xoay xở và thiếu cả sự quyết liệt để chặn đối phương bằng giải pháp mạo hiểm hơn.

Sau đó, lại là Ugarte có lỗi trong tình huống Richarlison đánh đầu nâng tỷ số 2-1 cho Tottenham. Express nhận định Ugarte là cầu thủ đứng dưới cùng của MU và gần Richarlison nhất. Việc Ugarte lững thững chạy lên thay vì gây áp lực cho Richarlison là một thảm họa.

"Vào sân để giúp MU bảo vệ lợi thế dẫn bàn nhưng hầu hết tình huống không hoàn thành nhiệm vụ", Yahoo Sport đánh giá và chấm điểm 4 cho Ugarte. Trong khi đó, Mirror chấm Ugarte 2 điểm.

Ugarte mắc lỗi theo kèm và bị đối thủ vượt qua dễ dàng trong các tình huống đánh vỗ mặt ở trung lộ, chuyện này xảy ra như cơm bữa ở tuyến giữa MU. Điều thất vọng hơn với Ugarte là sự hiện diện của tiền vệ này không giúp tuyến giữa MU có nhiều trận đấu vượt trội và nắm quyền kiểm soát chủ động.

Cựu tiền vệ Owen Hargreaves nhấn mạnh MU mất thế trận chủ động trước Tottenham từ khi Casemiro và Maguire rời sân. Trước khi Sesko chấn thương, MU vẫn còn đủ 11 cầu thủ. Bộ đôi Ugarte và Bruno đã đương đầu với cặp Palhinha - Pape Sarr, song không thể kiểm soát tốt như khi Casemiro còn xuất hiện trên sân.

Casemiro đang là chỗ dựa lớn nhất ở tuyến giữa MU.

MU phụ thuộc Casemiro đến bao giờ?

Sau kỳ chuyển nhượng hè 2025, MU dưới tay Amorim đã có tín hiệu khởi sắc. "Quỷ đỏ" đang giải được bài toán thủ môn, bộ đôi tiền đạo chạy cánh nhờ các thương vụ chuyển nhượng hiệu quả. Song, vấn đề ở tuyến giữa MU vẫn là nỗi nhức nhối, trực tiếp khiến "Quỷ đỏ" đánh rơi nhiều điểm số quan trọng.

Amorim đã nhìn ra tử huyệt của đội hình MU. Vụ chiêu mộ Carlos Baleba thất bại khiến kế hoạch của Amorim bị xáo trộn. Để rồi, gánh nặng ở tuyến giữa MU đang đặt lên vai một Casemiro đã xuống thể lực trầm trọng, bên cạnh Bruno cũng mắc nhiều vấn đề vì chơi trái sở trường.

Giữa một Ugarte có phong độ quá tệ và một Mainoo liên tục gây thất vọng, tầm ảnh hưởng của Casemiro càng được tô đậm. Thế nhưng, thực tế là màn trình diễn của Casemiro từ đầu mùa chưa đến mức tỏa sáng như hình mẫu của một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp ở đội hình Amorim.

Amorim cần sự ổn định ở vị trí then chốt của Casemiro, song thể trạng của tiền vệ Brazil không còn cho phép. Ngay cả khi MU chỉ chơi một trận/tuần, Casemiro vẫn không đủ thể lực đá trọn 90 phút.

Amorim không thể ngồi yên khi 30 phút cuối ở mỗi trận đấu là một ván cược để rút Casemiro khỏi sân. Tin vào sức trẻ của Mainoo ở vai trò trái sở trường? Tin Ugarte sẽ chơi ít nhất tròn vai? Hay là mạo hiểm với những nhân tố mới như Jack Fletcher? Tất cả đều là canh bạc cho từng điểm số quý giá của MU ở Premier League.

CĐV MU đã chán ngấy với cảnh bi đát ở hàng tiền vệ đội nhà. Baleba, Adam Wharton đã được CĐV MU gọi tên trong những vụ chuyển nhượng cấp tốc xảy ra ở phiên chợ đông để vá víu tuyến giữa. Thế nhưng, khả năng nổ "bom tấn" của MU ở giữa mùa này là không cao khi nhìn vào tình hình tài chính của CLB và cả những khó khăn để thuyết phục đối thủ nhả người.

Cơn đau đầu của Amorim về tuyến giữa sẽ còn kéo dài, đến khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa. Ngay lúc này, điều thiết thực nhất mà Amorim cần có chính là Casemiro khỏe mạnh, đảm bảo ra sân từng trận để đảm bảo một điều, MU có thể chơi tốt ít nhất 60 phút như một tháng qua.