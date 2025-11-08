Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng nghìn người chạy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hoàng Dương

TPO - Sáng 8/11, hàng nghìn người đã có mặt tại quảng trường 30/10, phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để tham dự Lễ mít tinh và tham gia giải chạy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

tp-02024.jpg
tp-02021.jpg
tp-02015.jpg
Lễ mít tinh là hoạt động trung tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Quảng Ninh.
tp-02039.jpg
Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh kết hợp hoạt động thể thao quần chúng﻿ trong chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia rộng rãi của cán bộ, học sinh, sinh viên và cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật đến từng người dân.
02033.jpg
Những năm qua, Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật﻿, phổ biến, giáo dục pháp luật.
tp-02036.jpg
tp-02043.jpg
tp-02060.jpg
Công tác PBGDPL của tỉnh được gắn chặt với chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hoạt động tích cực, nhiều mô hình hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đạt kết quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định xã hội, giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ cơ sở.
tp-02054.jpg
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trình chiếu phóng sự tuyên truyền﻿ về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, giới thiệu những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới.
tp-02076.jpg
Nhân dịp này, UBND tỉnh trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2025” cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đồng thời tặng thưởng 10 tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức và tuyên truyền hưởng ứng Lễ Mít tinh năm nay.
﻿tp-02083.jpg
02046.jpg﻿﻿
tp-02071.jpg
tp-02067.jpg

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu cùng hơn 1.000 người tham dự đã thả bóng bay mang thông điệp “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025” và tham gia chạy bộ “Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật” dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn.

Hoàng Dương
#Pháp luật #Quảng Ninh #Ngày Pháp luật Việt Nam #Chạy bộ #Hưởng ứng

