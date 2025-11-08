Hàng nghìn người chạy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

TPO - Sáng 8/11, hàng nghìn người đã có mặt tại quảng trường 30/10, phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để tham dự Lễ mít tinh và tham gia giải chạy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.