Hàng nghìn người chạy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

TPO - Sáng 8/11, hàng nghìn người đã có mặt tại quảng trường 30/10, phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) để tham dự Lễ mít tinh và tham gia giải chạy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.
Lễ mít tinh là hoạt động trung tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tại tỉnh Quảng Ninh.
Công tác PBGDPL của tỉnh được gắn chặt với chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hoạt động tích cực, nhiều mô hình hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đạt kết quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định xã hội, giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ cơ sở.
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu cùng hơn 1.000 người tham dự đã thả bóng bay mang thông điệp “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025” và tham gia chạy bộ “Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật” dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn.