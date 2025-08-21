Người Việt và bước chuyển mình trong phong trào chạy bộ

Một làn sóng mới đang thay đổi thói quen chạy bộ tại Việt Nam. Runner không còn chỉ tập để cải thiện sức khỏe hay chạy theo phong trào ngắn hạn, mà coi đây như một phần gắn bó trong nhịp sống hằng ngày – nơi mỗi bước chân gắn với mục tiêu, kỷ luật và niềm vui khám phá giới hạn bản thân. Đó là hành trình dài hơi để nuôi dưỡng một lối sống bền vững, lành mạnh và tràn đầy cảm hứng.

Runner Việt chạy nhiều và chiến lược hơn

Phong trào chạy bộ tại Việt Nam đang ở thời kỳ nở rộ hơn bao giờ hết. Từ các giải đường phố sôi động giữa lòng đô thị cho đến những đường trail đầy thử thách, mỗi năm đều có hàng chục sự kiện thu hút số lượng lớn người tham gia – từ những runner mới chập chững bước vào bộ môn đến những “chân chạy” dày dạn kinh nghiệm. Môn thể thao này đã vượt qua giới hạn của một hoạt động rèn luyện sức khỏe đơn thuần, mà đang trở thành một biểu tượng của lối sống năng động, tích cực mà nhiều người Việt quyết tâm theo đuổi.

Theo dữ liệu Garmin Connect 2024 tổng hợp từ người dùng Garmin tại 50 quốc gia, runner Việt Nam sở hữu những con số ấn tượng: trung bình 35,6 km/tuần (cao hơn mức 33,47 km toàn cầu), mỗi buổi chạy dài 9,2 km (trung bình toàn cầu 8,5 km), và quãng chạy dài nhất đạt 31,7 km (so với 30,7 km toàn cầu). Đây không chỉ là những bước chạy xa hơn, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ và tính kỷ luật trong tập luyện. Đáng nói thêm, số lượng người dùng Garmin tại Việt Nam đã vượt mốc 480.000, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước – tốc độ cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Garmin.

Tất cả những dữ kiện trên khẳng định rằng, runner Việt đang duy trì khối lượng và chất lượng tập luyện vượt chuẩn thế giới, với sự đầu tư nghiêm túc không chỉ để cải thiện thành tích, mà còn để gắn bó lâu dài với bộ môn này như một phần tất yếu của cuộc sống.

Chủ động đầu tư cho lối sống lành mạnh

Khi chạy bộ dần được là một phần trong phong cách sống, runner chủ động hơn trong việc tìm kiếm sân chơi uy tín và cộng đồng luyện tập để duy trì động lực, mở rộng trải nghiệm và chinh phục những cột mốc mới. Điều này không chỉ mang đến cơ hội thử thách bản thân, mà còn tạo môi trường để họ kết nối, học hỏi và truyền cảm hứng lẫn nhau.

Song hành cùng tinh thần, các chân chạy đầu tư mạnh tay cho các công cụ hỗ trợ theo dõi và phân tích quá trình tập luyện. Những thiết bị chuyên biệt như dòng đồng hồ thông minh Garmin Forerunner được xem là “vũ khí” của giới yêu chạy bộ, giúp runner hiểu rõ cơ thể, điều chỉnh kế hoạch và tối ưu thành tích thông qua các tính năng như PacePro, Running Economy, Step Speed Loss, Recovery Time… từ đó điều chỉnh chiến lược tập luyện một cách khoa học, cải thiện thành tích.

Và khi đã sẵn sàng cả về thể lực lẫn chiến lược, runner tìm đến những giải chạy uy tín để kiểm nghiệm thành quả và tiếp tục chinh phục những thử thách mới. Đơn cử như Garmin Run Vietnam, đây được xem là một trong những “điểm hẹn” sôi nổi của cộng đồng chạy bộ vào tháng 10 sắp tới.

Tiếp nối thành công của Longbien Garmin Run tại Hà Nội, năm nay, giải chạy quy mô Châu Á này sẽ chính thức “hạ cánh” tại Khu đô thị Sala - TP.HCM vào ngày 5/10, với ba cự ly 5K, 10K và 21K cùng hạng mục Couple Run (chạy đôi) lần đầu được giới thiệu – mang đến một trải nghiệm gắn kết đầy mới mẻ cho các cặp đôi, bạn bè hoặc người thân.

Không chỉ đơn thuần là một đường đua, Garmin Run Vietnam 2025 còn mang đến “lễ hội thể thao” với hàng loạt hoạt động thú vị tại Expo Day như trải nghiệm thiết bị mới nhất từ Garmin, gặp gỡ các coach/elite runner/ người nổi tiếng, cùng các gian hàng tương tác từ những thương hiệu đồng hành như aminoVITAL®, Starlux Airlines, Shokz, Pocari Sweat, Motive và KINE Rehab. Tất cả sẽ được tích hợp trong một sự kiện bùng nổ nhất tháng 10 – hứa hẹn trở thành “điểm hẹn” lớn nhất của cộng đồng chạy bộ châu Á ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Ngoài tổ chức các sân chơi lớn, Garmin còn đồng hành cùng runner qua câu lạc bộ Garmin Run Club tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Với lịch trình luyện tập bài bản và khoa học, câu lạc bộ cung cấp những buổi tập định kỳ, bao gồm kỹ thuật chạy bộ, bài tập tăng sức mạnh tốc độ (interval), sức bền tốc độ (tempo), cũng như các buổi chạy dài (long run) với sự hướng dẫn trực tiếp từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp, giúp runner nâng cao hiệu suất, xây dựng thói quen luyện tập khoa học và bền vững.

Truy cập tại đây để đăng ký tham gia và bắt đầu hành trình chinh phục đường đua hot nhất tháng 10, biến chạy bộ thành một phần bền vững trong phong cách sống của bạn.