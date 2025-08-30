Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài

TPO - Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài, với sự tham dự của đông đảo kiều bào về từ nhiều quốc gia.

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các hội đoàn, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nhiều nước; đại diện các đơn vị chức năng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời được kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hiểu luật để vững bước – Gắn kết để vươn xa”.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị được tổ chức nhằm: Cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về các quy định pháp luật mới, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến người Việt Nam ở nước ngoài; Tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại để giải đáp các khó khăn, vướng mắc mà bà con thường gặp; Nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, một trong 5 nghị quyết trụ cột mới được ban hành.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Hành chính Tư pháp - Bộ Tư pháp giới thiệu những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam, nhấn mạnh việc nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch, cho phép giữ song song quốc tịch nước ngoài trong một số trường hợp là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào gắn bó với quê hương và thu hút nhân tài, trí thức đóng góp cho đất nước...

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định: “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp bà con kiều bào nắm vững các quy định pháp luật mới, phòng ngừa rủi ro, đồng thời bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam trên thế giới".

Các đại biểu kiều bào tham dự Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng trong việc tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của kiều bào; đồng thời, đề nghị tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình tương tự dành cho các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.