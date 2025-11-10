Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U22 Việt Nam đụng độ U22 Hàn Quốc, Trung Quốc: Đối thủ mạnh cỡ nào?

Hương Ly
TPO - Panda Cup 2025, giải giao hữu U22 Việt Nam sắp tham dự tại Trung Quốc, có chất lượng chuyên môn cao khi các đối thủ của quyền HLV Đinh Hồng Vinh đều triệu tập đội hình mạnh.

506177207-1149322617228915-5237216992704831016-n.jpg
Wang Yudong, nhân tố được chờ đợi của U22 Trung Quốc.

U22 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc ở giải giao hữu Panda Cup 2025. Đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm chứng sức mạnh thật sự của đội tuyển và chạy đà để sẵn sàng bước vào SEA Games 33.

U22 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung mang đến Trung Quốc đội hình gần như mạnh nhất để va chạm trước khi hướng đến VCK U23 châu Á. Hwang Do-yun (Seoul FC) và Park Seung-ho (Incheon United), 2 nhân tố trụ cột của HLV Lee Min-sung có mặt.

U22 Hàn Quốc triệu tập ba tuyển thủ đang thi đấu ở châu Âu là Kim Yong-hak (Portimonense), Kim Ji-soo (Kaisers Lautern) và Kim Myung-jun (Genk). Điểm nhấn tiếp theo ở đội hình U22 Hàn Quốc sắp ra sân tại Panda Cup là dàn tuyển thủ vừa góp mặt ở U20 World Cup, nổi bật có Kim Myung-jun, Shin Min-ha (Gangwon FC) và Bae Hyeon-seo (FC Seoul).

Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh Panda Cup 2025 hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao nhất kể từ khi giải đấu giao hữu này ra đời. Để cọ xát với U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Việt Nam, Trung Quốc triệu tập dàn cầu thủ tốt nhất ở độ tuổi.

Wang Yudong (18 tuổi), tiền vệ đã khoác áo tuyển Trung Quốc 6 trận, là niềm hy vọng lớn của U22 Trung Quốc. Bên cạnh đó, dàn cầu thủ đáng chú ý của đội chủ nhà còn có Liu Chengyu (19 tuổi), Kuai Jiwen (19 tuổi), Umidjan Yusup (21 tuổi), Hu Hetao (22 tuổi), Liu Haofan (22 tuổi), đều là những cầu thủ đã được triệu tập lên tuyển Trung Quốc.

Bóng đá Trung Quốc đang trong giai đoạn "đập đi xây lại", tập trung nguồn lực để nâng tầm cầu thủ trẻ. Đội hình U22 Trung Quốc chinh chiến tại Panda Cup 2025 chính là tương lai của đội tuyển Trung Quốc trong vài năm tới. Trang Sohu nhận định U22 Trung Quốc đang nhận rất nhiều kỳ vọng từ CĐV nhà và các trận đấu gặp Hàn Quốc, Việt Nam và Uzekistan sẽ xác định đúng thực lực của họ đang ở đâu.

Đối thủ còn lại của U22 Việt Nam là U22 Uzbekistan vẫn là ẩn số ở giải đấu trên đất Trung Quốc. Theo thông tin của Zhibo, U22 Uzbekistan mang đến Trung Quốc đội hình gồm nhiều cầu thủ ở độ tuổi 20 đổ lại.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh gặp U22 Trung Quốc ở trận đầu tiên tại Panda Cup 2025. Tuy nhiên, vì lịch V.League 2025/26 lùi một ngày, U22 Việt Nam không có đủ lực lượng tốt nhất để chạm trán đội chủ nhà. U22 Việt Nam phải chia thành 3 nhóm cầu thủ lần lượt di chuyển sang Thành Đô.

