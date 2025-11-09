Golfer Nguyễn Hồng Hải vô địch giải golf 'Tấm lòng vàng Nhà đầu tư'

Sau nửa ngày tranh tài sôi nổi tại sân golf Hoàng Gia (Ninh Bình), golfer Nguyễn Hồng Hải đã xuất sắc giành ngôi vô địch (Best Gross) tại giải golf từ thiện thường niên “Tấm lòng vàng Nhà đầu tư” lần thứ 4.

Nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư - Trưởng ban tổ chức giải, phát biểu bế mạc giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư – Trưởng ban tổ chức giải, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần thi đấu hết mình và tinh thần sẻ chia của hơn 140 golfer tham dự. Ông cho rằng các golf thủ đã có một buổi sáng thi đấu đáng nhớ trong khung cảnh tuyệt đẹp của sân Hoàng Gia, với những pha swing đầy cảm xúc và những khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa.

“Tôi vẫn quan niệm, những người chơi golf giỏi chắc chắn là những người sống đẹp, sống uy tín. Vì tâm không đẹp thì không thể swing đẹp; không uy tín thì không có bạn chơi cùng. Và thật tuyệt vời, khi Tạp chí Nhà đầu tư có được vinh dự tổ chức một giải đấu để quy tụ hơn 140 người sống đẹp như thế", nhà báo Phạm Đức Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, sau ba mùa giải liên tiếp từ năm 2022 đến 2024, “Tấm lòng vàng Nhà đầu tư” đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc, không chỉ để các golfer gặp gỡ, giao lưu, mà còn để cùng chung tay vì cộng đồng. Từ tấm lòng hào hiệp của các nhà tài trợ và người tham dự, chương trình đã quyên góp được hàng nghìn suất học bổng, tổng trị giá hàng tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bước sang mùa giải thứ tư, giải đấu tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các golfer, doanh nhân và nhà hảo tâm. “Chúng tôi cam kết sẽ cùng đại diện các nhà tài trợ trao tận tay số tiền quyên góp được qua giải đấu tới những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi", ông Phạm Đức Sơn khẳng định.

Về kết quả chuyên môn, golfer Nguyễn Hồng Hải xuất sắc giành giải Vô địch (Best Gross). Giải Best Net for Lady thuộc về golfer Nguyễn Thị Thu Hồng.

Các vị trí cao nhất ở các bảng đấu lần lượt gọi tên Nguyễn Tiến Bình (bảng A), Trương Anh Tuấn (bảng B) và Trần Thị Thu (bảng C). Các golfer Nguyễn Đăng Khánh, Lê Trần Nguyên Huy, Võ Hồng Phúc giành giải Nhì; trong khi Hoàng Ngọc Luật, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hải Nam lần lượt nhận giải Ba.

Ở các hạng mục kỹ thuật, giải Nearest to the Pin được trao cho Trịnh Mạnh Hoán và Đinh Văn Từ; giải Longest Drive thuộc về Lê Chí Bắc và Nguyễn Đình Thắng; còn Nearest to the Line được trao cho Nguyễn Tuấn Anh.