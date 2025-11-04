Nguyễn Viết Gia Hân giành chức vô địch trên đất Thái

TPO - Golfer 14 tuổi Nguyễn Việt Gia Hân đã mang về niềm tự hào lớn cho golf trẻ Việt Nam khi xuất sắc giành chức vô địch bảng B Girl tại Singha Thailand Junior World Golf Championships 2025.

Giải Singha Thailand Junior World Golf Championships 2025 đã khép lại với những dấu ấn đáng tự hào của golf trẻ Việt Nam. Đoàn Việt Nam góp mặt với 18 vận động viên, thi đấu tại Thái Lan trong bầu không khí cạnh tranh cao và quy tụ nhiều tài năng quốc tế.

Golfer 14 tuổi Nguyễn Viết Gia Hân là gương mặt thi đấu nổi bật nhất khi xuất sắc giành ngôi vô địch bảng B Girl. Sau 3 vòng đấu, Gia Hân ghi tổng điểm +2 (74-72-72), tạo ra khoảng cách 4 gậy so với Ploychanok Suwanjaksri (Thái Lan) ở vị trí Á quân.

Nhờ kết quả ổn định của Gia Hân và Thân Bảo Nghi, Việt Nam cũng giành hạng 3 nội dung đồng đội nữ.

Ở nội dung nam, vận động viên trẻ Nguyễn Thái Sơn giành ngôi Á quân bảng D Boy; trong khi cặp đôi Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Dương Gia Minh mang về vị trí thứ 3 tại nội dung đồng đội nam.

Singha Thailand Junior World Golf Championships không chỉ là nơi các vận động viên trẻ thi đấu, mà còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh và động lực để chinh phục những thử thách cao hơn.

Ngay sau giải đấu, nhiều vận động viên sẽ trở về Việt Nam để tham dự chặng 6 VGA Junior Tour 2025, diễn ra cuối tuần này tại Silk Path Dong Trieu Golf & Country Club.