Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Viết Gia Hân giành chức vô địch trên đất Thái

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Golfer 14 tuổi Nguyễn Việt Gia Hân đã mang về niềm tự hào lớn cho golf trẻ Việt Nam khi xuất sắc giành chức vô địch bảng B Girl tại Singha Thailand Junior World Golf Championships 2025.

3.jpg

Giải Singha Thailand Junior World Golf Championships 2025 đã khép lại với những dấu ấn đáng tự hào của golf trẻ Việt Nam. Đoàn Việt Nam góp mặt với 18 vận động viên, thi đấu tại Thái Lan trong bầu không khí cạnh tranh cao và quy tụ nhiều tài năng quốc tế.

Golfer 14 tuổi Nguyễn Viết Gia Hân là gương mặt thi đấu nổi bật nhất khi xuất sắc giành ngôi vô địch bảng B Girl. Sau 3 vòng đấu, Gia Hân ghi tổng điểm +2 (74-72-72), tạo ra khoảng cách 4 gậy so với Ploychanok Suwanjaksri (Thái Lan) ở vị trí Á quân.

Nhờ kết quả ổn định của Gia Hân và Thân Bảo Nghi, Việt Nam cũng giành hạng 3 nội dung đồng đội nữ.

1.jpg
4.jpg

Ở nội dung nam, vận động viên trẻ Nguyễn Thái Sơn giành ngôi Á quân bảng D Boy; trong khi cặp đôi Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Dương Gia Minh mang về vị trí thứ 3 tại nội dung đồng đội nam.

Singha Thailand Junior World Golf Championships không chỉ là nơi các vận động viên trẻ thi đấu, mà còn là hành trình tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh và động lực để chinh phục những thử thách cao hơn.

Ngay sau giải đấu, nhiều vận động viên sẽ trở về Việt Nam để tham dự chặng 6 VGA Junior Tour 2025, diễn ra cuối tuần này tại Silk Path Dong Trieu Golf & Country Club.

Trọng Đạt
#Nguyễn Viết Gia Hân #Golf trẻ Việt Nam #Thái Lan Junior Championship #Vô địch golf trẻ #Golf quốc tế Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục