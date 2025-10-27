Lê Khánh Hưng tạo thành tích tốt nhất cho golf Việt Nam tại Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương

Lê Khánh Hưng là golfer Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương.

Thành tích tốt nhất mà golf Việt Nam từng đạt được trước đó là vị trí T7 của Nguyễn Anh Minh tại Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Amateur Championship - AAC) 2023 ở Royal Melbourne Golf Club (Úc).

Khép lại 4 ngày tranh tài tại AAC 2025 trên sân Emirates Golf Club (Dubai), Lê Khánh Hưng đã xuất sắc kết thúc giải đấu với tổng điểm (-11) cùng các vòng đấu 66-67-73-71, qua đó cán đích ở vị trí T5 chung cuộc. Ở tuổi 17, Khánh Hưng đang viết tiếp nên những câu chuyện phi thường cho golf Việt Nam trên đấu trường châu lục.

“Tôi đã cố gắng duy trì sự tập trung trong suốt giải, và dù chưa đạt kết quả cao nhất, tôi tự hào vì đã cống hiến tất cả. Thành tích này sẽ là động lực lớn để tôi hướng tới SEA Games sắp tới", Khánh Hưng chia sẻ.

Đại diện còn lại của Việt Nam là Nguyễn Đức Sơn, cũng để lại dấu ấn khi trở lại mạnh mẽ sau lần đầu góp mặt và lỡ cắt vào năm 2024. Năm nay, anh thi đấu trọn vẹn 4 vòng và cán đích ở vị trí T42, cho thấy một bước tiến đáng khen ngợi.

AAC 2025 khép lại với chiến thắng nghẹt thở của Fifa Laopakdee (Thái Lan). Sau khi san bằng cách biệt 6 gậy với Taisei Nagasaki (Nhật Bản), cả hai cùng kết thúc ở điểm -15 và phải bước vào loạt playoff.

Laopakdee đã ghi birdie ở hố phụ thứ ba, chính thức trở thành golfer người Thái Lan đầu tiên vô địch AAC - một dấu mốc đáng tự hào cho golf khu vực Đông Nam Á.

Chiến thắng này giúp Fifa Laopakdee giành vé tham dự The Masters và The Open 2025. Anh cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm của các golfer Việt Nam tại SEA Games 33 sắp tới.