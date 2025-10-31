Vượt qua Nguyễn Hữu Quyết, Hồ Khắc Luận đăng quang The Golfers Tournament 2025

TPO - Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, với gió và mưa lạnh, các golfer của The Golfers Tournament 2025 đã có một ngày thi đấu đáng nhớ tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, kết thúc với chức vô địch thuộc về golfer Hồ Khắc Luận.

Chiều dài 7,200 yard của Thanh Lanh Valley Golf & Resort cùng thời tiết mưa lạnh và nhiều gió mang đến rất nhiều thách thức cho các golfer của The Golfers Tournament 2025, bởi tầm nhìn hạn chế cùng những cú đánh khó kiểm soát.

Tuy nhiên những gì đã diễn ra ngày 31/10 thực sự ấn tượng. Sau khi hoàn thành vòng một với 74 gậy, golfer Hồ Khắc Luận kém 3 gậy so với hai golfer dẫn đầu là Nguyễn Hữu Quyết và Đinh Song Hài. Nhưng sau 9 hố đầu của vòng hai, với 2 birdie, Khắc Luận đã rút ngắn cách biệt với Hữu Quyết xuống còn 1 gậy.

Thi đấu ở nhóm trước, Khắc Luận ghi birdie ở hố 11 để cân bằng điểm số, nhưng Hữu Quyết giữ được lợi thế dẫn đầu của mình với cú putt birdie thành công ở hố 10. Giai đoạn cuối ngày, mưa lạnh bào mòn thể lực của các golfer và Hữu Quyết mắc những sai lầm đáng tiếc, khi dính double bogey ở hố 13 và bogey ở hố 16.

Trong khi đó, ngoại trừ tình huống 3 putt mắc bogey ở hố 15, Hồ Khắc Luận kiểm soát tốt các cú đánh của mình. Dù không tận dụng được các cơ hội ghi birdie, nhưng anh đã ghi 3 điểm par liên tiếp ở những hố cuối cùng để khép lại vòng 2 với 71 gậy (-1), sau đó lên ngôi vô địch The Golfers Tournament 2025 với tổng điểm +1.

Nụ cười chiến thắng của golfer Hồ Khắc Luận.

“Hôm nay thực sự là một thử thách lớn, cả về thời tiết lẫn tâm lý thi đấu. Nhưng tôi chỉ cố gắng tập trung cho từng cú đánh, giữ bình tĩnh và bám sát kế hoạch ban đầu”, golfer Hồ Khắc Luận chia sẻ sau khi đăng quang.

Với chức vô địch The Golfers Tournament 2025, golfer sinh năm 1983 đã ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân. Đây là lần đầu tiên anh lên ngôi ở một giải chuyên nghiệp nằm trong hệ thống VGA Development Tour. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Quyết, golfer dẫn đầu trong phần lớn giải đấu, kết thúc với tổng điểm +3 và chấp nhận vị trí thứ 3, kém á quân Joel Troy 1 gậy.

The Golfers Tournament 2025 đã khép lại thành công rực rỡ. Nhưng giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là nơi thể hiện tinh thần thể thao, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn phát triển golf Việt Nam. Trong khuôn khổ giải đấu nằm trong hệ thống VGA Development Tour, quy tụ 69 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư, chương trình thiện nguyện “Birdie for Huế” đã được phát động, thu hút sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng golf, quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai.

Cũng tại giải đấu, hội thảo chuyên đề “From Fairway to Growth” nhận được sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là một diễn đàn quan trọng, khẳng định golf không chỉ là môn thể thao, mà còn là nguồn lực kinh tế, ngoại giao và phát triển xã hội trong kỷ nguyên hội nhập mới của Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu đặc biệt mang tên “From School to Green” vừa là một hoạt động trải nghiệm, vừa là sáng kiến chiến lược, mang golf – môn thể thao đỉnh cao – đến gần hơn với thế hệ học sinh, sinh viên. Với tinh thần lan tỏa giá trị của golf vượt ra ngoài phạm vi thi đấu chuyên nghiệp, “From School to Green” trở thành nhịp cầu gắn kết thể thao, giáo dục và khát vọng phát triển bền vững.