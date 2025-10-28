Nguyễn Anh Minh muốn 'phát triển bản thân' trước khi trở thành golfer chuyên nghiệp

TPO - Ở tuổi 18, Nguyễn Anh Minh, golfer số 1 Việt Nam, đang trong giai đoạn chuyển giao quan trọng của sự nghiệp. Sau những dấu ấn nổi bật ở đấu trường quốc tế, Anh Minh từng bước hoàn thiện bản thân trong môi trường đại học tại Mỹ, với mục tiêu hướng tới con đường chuyên nghiệp trong tương lai.

Thành công của Nguyễn Anh Minh không chỉ đến từ tài năng và nỗ lực, mà còn từ sự đồng hành và định hướng bền bỉ của người cha - ông Nguyễn Đặng Sơn.

Từ những ngày đầu cầm gậy trên sân tập nhỏ ở Hà Nội, ít ai ngờ rằng cậu bé Nguyễn Anh Minh đã từng bước đi đến các sân golf danh giá nhất hành tinh - nơi hội tụ của những tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Tinh thần kiên định, sự kỷ luật và lòng say mê với golf đã đưa Anh Minh đi xa hơn cả kỳ vọng. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về những cú đánh chính xác, mà còn là hành trình của niềm tin, ý chí và khát vọng chinh phục.

“Điều tôi đang tập trung cải thiện là khoảng cách đánh bóng", Anh Minh chia sẻ sau khi gia nhập Đại học Oregon State (Mỹ) từ tháng 9/2025. “Khi thi đấu ở US Junior, US Amateur hay Western Amateur, tôi nhận thấy khoảng cách là yếu tố cực kỳ quan trọng tại Mỹ, nơi hầu hết các golfer đều có cú phát bóng rất xa. Nếu bạn không đánh đủ khoảng cách, việc chơi ở những sân golf có rough dài, bunker sâu và gió mạnh sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, hiện tại tôi tập trung tối đa vào việc cải thiện điểm này".

Không vội vã, không chạy theo danh hiệu ngắn hạn, Anh Minh chọn cho mình con đường bền vững hơn: tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện thể lực và học hỏi trong môi trường đại học ở Mỹ trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp.

“Tôi chưa nghĩ nhiều đến việc chuyển sang chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn đó là điều tôi muốn làm trong tương lai. Hiện tại, tôi chỉ muốn phát triển bản thân tốt hơn. Việc đến Mỹ học đại học giúp tôi hiểu rõ hơn về cách thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của golf nghiệp dư. Với tôi, việc được học hỏi và hoàn thiện mình quan trọng hơn là vội vàng trở thành golfer chuyên nghiệp".

Danh hiệu Á quân US Junior Amateur 2025 giúp Nguyễn Anh Minh trở thành cái tên được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.

Vinh dự, tự hào khi đại diện golf Việt Nam thi đấu quốc tế

Nhiều năm qua, Anh Minh đã giương cao ngọn cờ đầu của golf Việt Nam chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Với golfer 18 tuổi, đây là niềm vinh dự và tự hào không gì sánh bằng.

“Tôi rất tự hào về những gì mình đã làm cho đất nước, và việc được khoác lên mình lá cờ Tổ quốc luôn mang đến cảm giác tuyệt vời. Ra sân với Quốc kỳ trên ngực áo là một niềm vinh dự đặc biệt. Tôi đã có những thành tích đáng tự hào, và hy vọng sẽ tiếp tục mang đến những kết quả tốt hơn cho Việt Nam trong tương lai", Anh Minh bày tỏ.

Không chỉ là niềm tự hào, Anh Minh còn trở thành tấm gương cho lớp trẻ Việt Nam đang bước vào con đường golf chuyên nghiệp. Golfer 18 tuổi tỏ rõ sự lạc quan về sự phát triển của golf trẻ trong nước.

“Chương trình đào tạo golf trẻ của Việt Nam đang tiến triển rất tốt. Ngày càng có nhiều bạn nhỏ tham gia chơi golf, và các em đang học hỏi mỗi ngày, cùng nhau tập luyện, cùng bạn bè chia sẻ đam mê. Thật tuyệt khi thấy các em thực sự yêu thích môn thể thao này. Tôi rất háo hức với tương lai của golf Việt Nam. Việc có thêm 60- 70 sân golf mới sẽ giúp các em có nhiều cơ hội hơn để luyện tập và thi đấu", Anh Minh nói.

Nguyễn Anh Minh cùng nhóm đấu với Charlie Woods - con trai huyền thoại Tiger Woods - tại Junior Invitational 2025

Trên sân đấu là một golfer tự tin và bản lĩnh, ngoài đời Anh Minh là một chàng trai giản dị, sống chậm và biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Golfer 18 tuổi chia sẻ: “Tôi khá đơn giản thôi. Thường tôi chỉ muốn gặp gỡ bạn bè, uống cà phê, đi dạo - tận hưởng những điều nhỏ bé như thế. Tôi không phải kiểu người thích tiệc tùng hay đi chơi nhiều, mà chỉ muốn có một ngày thư giãn, thoải mái là đủ".