Trần Lê Duy Nhất lần thứ 4 vô địch VGA Development Tour

TPO - Bản lĩnh, vững vàng và quyết đoán - đó là những gì người hâm mộ đã được chứng kiến ở Trần Lê Duy Nhất trong 2 ngày tranh tài của Emerald Cup - 2nd Leg, nơi anh đã đem về chiến thắng một cách thuyết phục.

1000037161.jpg

Bước vào ngày chung kết với vị trí dẫn đầu cùng điểm tổng (-6), Duy Nhất đã tạo ra khoảng cách an toàn 4 gậy so với các golfer bám đuổi trên bảng xếp hạng.

Golfer sinh năm 1989 có khởi đầu thuận lợi với các điểm par, trước khi ghi birdie đầu tiên tại hố 6 par-5. Tuy nhiên, ba bogey ở các hố 8, 12 và 15 phần nào tạo cơ hội cho đối thủ rút ngắn khoảng cách.

Trong đó, Trương Chí Quân đã có màn tăng tốc mạnh mẽ, khi đánh (-5) trong 14 hố đầu với 6 birdie và 1 bogey. Có thời điểm, khoảng cách giữa Chí Quân và Duy Nhất chỉ còn 1 gậy mong manh, khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một cuộc đua kịch tính giữa hai gương mặt kỳ cựu của golf chuyên nghiệp Việt Nam. Nhưng rồi, mọi thứ lại thay đổi quá nhanh ở những hố cuối.

Chí Quân dần đánh mất nhịp độ khi mắc bogey ở hố 15, cùng với sự cố ở hố 18 với điểm số over 4, khiến mọi nỗ lực trong ngày đấu của anh bị xoá nhoà. Ngược lại, Duy Nhất đã lấy lại ưu thế với hai birdie ở hố đấu cuối, khép lại vòng cuối với 72 gậy. Tổng điểm (-6) đã chính thức đưa Trần Lê Duy Nhất lên ngôi vô địch với cách biệt 4 gậy.

1000037163.jpg

Đây là chiến thắng đầu tiên của Trần Lê Duy Nhất tại Emerald Cup và là danh hiệu thứ 4 anh giành được trên hệ thống VGA Development Tour, sau 3 lần nâng cúp tại các chặng đấu TKG Jeongsan Challenge vào năm 2024. Điều này càng củng cố vị thế số 1 của golfer sinh năm 1989 trên VGA Development Tour, khi anh đang là golfer sở hữu nhiều chiến thắng nhất trên hệ thống.

Ngày chung kết cũng ghi nhận một cột mốc đặc biệt khác, khi lần đầu tiên có điểm số hole-in-one trong một vòng đấu chính thức. Golfer người Hàn Quốc Sin Dong Min đã thực hiện cú ace ở hố 17 par-3, khoảng cách 185 yards với gậy 6 sắt. Điểm số này giúp anh kết thúc ngày đấu với 68 gậy - kết quả tốt nhất trong vòng chung kết, và cán đích ở vị trí T6.

Kim Yong Rok giành ngôi Á quân với tổng điểm (-2), trong khi Stuart Matthew Brown xếp ngay sau với điểm tổng (-1). Ngô Thành Đức đứng thứ 4 với tổng điểm even par, còn Trương Chí Quân, sau sự cố ở hố cuối, đã cán đích ở hạng 5 với điểm tổng (+1).

Trong khi đó, Best Amateur tại Emerald Cup - 2nd Leg gọi tên Nguyễn Thái Nhật, vận động viên sinh năm 2007 đã hoàn thành giải đấu với tổng điểm (+6) cùng vị trí T11 trên bảng xếp hạng.

Trọng Đạt
