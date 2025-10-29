Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club sẵn sàng chào đón Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Lần đầu tiên trở thành đơn vị đăng cai Tiền Phong Golf Championship 2025, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình) đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp ở mọi khâu, với quyết tâm mang đến một giải đấu đẳng cấp, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với các golfer và người hâm mộ.
Trước hết, mặt sân được xem là yếu tố then chốt. Toàn bộ hệ thống cỏ đang được chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế, với giống cỏ cao cấp phù hợp khí hậu Ninh Bình, đảm bảo độ đàn hồi, độ mịn và tốc độ bóng đạt chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.
Hệ thống tưới tiêu tự động công nghệ cao được vận hành thường xuyên, giúp duy trì độ ẩm ổn định cho mặt sân.
Song song đó là quy trình bón phân, cắt cỏ, kiểm tra định kỳ hằng ngày do đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm thực hiện.
Những khu vực trọng yếu như green, fairway, tee-box và bunker được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo sự đồng đều về chất lượng, mang lại trải nghiệm thi đấu công bằng và hứng khởi cho các golfer.
Toàn bộ đội xe điện trong khuôn viên sân đã được bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo vận hành trơn tru, sẵn sàng phục vụ các golfer và khách tham dự giải.
Giải Tiền Phong Golf Championship - Swing for young talents lần thứ 9 - năm 2025 diễn ra vào ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế tranh tài.
Không chỉ là sân chơi thể thao uy tín, giải đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, nơi tôn vinh, khích lệ và tiếp sức cho những gương mặt trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.