Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club sẵn sàng chào đón Tiền Phong Golf Championship 2025

Giải Tiền Phong Golf Championship - Swing for young talents lần thứ 9 - năm 2025 diễn ra vào ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế tranh tài.

Không chỉ là sân chơi thể thao uy tín, giải đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, nơi tôn vinh, khích lệ và tiếp sức cho những gương mặt trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.