Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club sẵn sàng chào đón Tiền Phong Golf Championship 2025

Trọng Quân - Trọng Đạt

TPO - Lần đầu tiên trở thành đơn vị đăng cai Tiền Phong Golf Championship 2025, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình) đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp ở mọi khâu, với quyết tâm mang đến một giải đấu đẳng cấp, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với các golfer và người hâm mộ.

11.jpg
Dù là “tân binh” trong vai trò chủ nhà của giải đấu truyền thống do báo Tiền Phong tổ chức, nhưng Ban quản lý Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club quy tụ đội ngũ từng có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện golf quốc tế lớn.
10.jpg
Chính vì vậy, ngay từ lúc này, công tác chuẩn bị cho Tiền Phong Golf Championship đã được triển khai đồng bộ, bài bản và chi tiết, sẵn sàng cho giải đấu diễn ra vào ngày 15/11 tới.
8-9784.jpg
1.jpg
Trước hết, mặt sân được xem là yếu tố then chốt. Toàn bộ hệ thống cỏ đang được chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế, với giống cỏ cao cấp phù hợp khí hậu Ninh Bình, đảm bảo độ đàn hồi, độ mịn và tốc độ bóng đạt chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.
6-3623.jpg
7-3944.jpg
Hệ thống tưới tiêu tự động công nghệ cao được vận hành thường xuyên, giúp duy trì độ ẩm ổn định cho mặt sân.
2-9913.jpg
3-7887.jpg
Song song đó là quy trình bón phân, cắt cỏ, kiểm tra định kỳ hằng ngày do đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm thực hiện.
1-8306.jpg
15.jpg
Những khu vực trọng yếu như green, fairway, tee-box và bunker được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo sự đồng đều về chất lượng, mang lại trải nghiệm thi đấu công bằng và hứng khởi cho các golfer.
2.jpg
Không chỉ chú trọng chất lượng thi đấu, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club còn đẩy mạnh công tác chỉnh trang cảnh quan – trồng thêm các loại cây bản địa, hoa cảnh quanh sân, làm sạch và bảo trì định kỳ các hồ nước, lối đi, khu vực nghỉ chân.
3.jpg
Không gian xanh mát, hài hòa với thiên nhiên hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác thư thái cho golfer và khán giả, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Ninh Bình.
1-8306.jpg
Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club cũng đề cao các giải pháp bảo vệ môi trường, duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hướng tới mô hình sân golf thân thiện và bền vững.
12.jpg
13.jpg
Toàn bộ đội xe điện trong khuôn viên sân đã được bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo vận hành trơn tru, sẵn sàng phục vụ các golfer và khách tham dự giải.
14.jpg
Với sự đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, con người và quy trình tổ chức, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club đang sẵn sàng để Tiền Phong Golf Championship 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao đẳng cấp, mà còn là sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và khu phức hợp Legend Valley đến với đông đảo golfer và du khách trong nước cũng như quốc tế.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Swing for young talents lần thứ 9 - năm 2025 diễn ra vào ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế tranh tài.

Không chỉ là sân chơi thể thao uy tín, giải đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, nơi tôn vinh, khích lệ và tiếp sức cho những gương mặt trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Trọng Quân - Trọng Đạt
#Legend Valley #Tiền Phong Golf Championship #Ninh Bình #sân golf chuyên nghiệp #giải golf quốc tế #cơ sở vật chất #bảo vệ môi trường

