Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Cựu HLV tuyển Malaysia kêu gọi đội nhà ‘làm bẽ mặt đội tuyển Việt Nam’

Đặng Lai

TPO - Malaysia sẽ làm khách của đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tại sân vận động Thiên Trường. Trước màn so tài này, phía Malaysia liên tục thúc giục đội nhà nỗ lực chiến đấu, vượt qua khó khăn trước Việt Nam.

Các nhân vật có ảnh hưởng của bóng đá Malaysia dường như đều muốn Bầy hổ vượt qua áp lực bị AFC tước 2 chiến thắng tại vòng loại Asian Cup 2027, bên cạnh đó là áp lực mất 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng cao vì bê bối gian lận. Mới nhất là Dollah Salleh, người từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia và gặt hái nhiều thành công.

Dollah Salleh tuyên bố các tuyển thủ Malaysia phải chứng minh năng lực của mình bằng cách vượt qua Việt Nam, khiến đối thủ bẽ mặt ngay tại Thiên Trường. Ông nói trên Astro Arena: “Không chỉ riêng tôi, tất cả các huấn luyện viên và ngay cả người hâm mộ Malaysia cũng cho rằng không khái niệm nào nói rằng chúng ta đã hết động lực chiến đấu.

Chúng ta vẫn muốn đội tuyển Malaysia giành chiến thắng, hoặc ít nhất các cầu thủ cũng phải làm Việt Nam bị bẽ mặt tại sân nhà. Đội tuyển Malaysia phải chứng minh rằng ngay cả khi không có 7 cầu thủ, Malaysia vẫn có thể trở thành đội mạnh nhất”.

HLV Dollah Salleh từng giúp Malaysia vào chung kết AFF Cup 2014

Cho đến nay, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Malaysia đáng ra không cần 7 cầu thủ nhập tịch gian lận Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel vẫn có thể vượt qua đội tuyển Việt Nam trong lần gặp nhau vào tháng 6 năm ngoái.

Do vậy mà trận lượt về này, dù đã không còn ý nghĩa về mặt thành tích, vẫn là dịp hiếm có để Malaysia chứng minh cho nhận định trên, đồng thời chấm dứt 12 năm ròng rã chỉ hòa và thua Việt Nam (gồm nhiều trận thua đậm).

Dollah Salleh là nhân vật uy tín hàng đầu trong làng bóng đá Malaysia. Khi còn là cầu thủ, ông từng giành nhiều danh hiệu, đỉnh cao là HCV SEA Games 1989 và á quân Tiger Cup 1996. Trong sự nghiệp HLV, ông Dollah Salleh đã đưa tuyển Malaysia vào chung kết AFF Cup 2014.

#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #ĐT Việt Nam #Cklamovski #Kim Sang Sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM

