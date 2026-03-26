Nhận định Đan Mạch vs Bắc Macedonia, 02h45 ngày 27/3: Lính chì áp đảo

Nhận định trước trận đấu Đan Mạch vs Bắc Macedonia

Đan Mạch đã bỏ lỡ cơ hội giành vé trực tiếp tham dự World Cup sau khi thua Scotland 2-4 ở vòng đấu cuối cùng, nhưng họ vẫn còn cơ hội lọt vào vòng chung kết World Cup lần thứ 7. Nếu thành công thì đó sẽ là lần thứ 3 liên tiếp họ góp mặt ở Cúp thế giới, với thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết tại Pháp năm 1998.

Đội bóng của Brian Riemer bước vào trận đấu bằng phong độ tốt. Họ liên tục tạo ra cơ hội và gây sức ép bằng tốc độ của mình. Người Đan Mạch tích cực tận dụng hai cánh và tràn lên vòng cấm đối phương. Rasmus Hojlund chính là điểm nhấn trên hàng công Đan Mạch, các pha tấn công thường xuyên được thực hiện thông qua anh.

Trên sân nhà, Đan Mạch chơi quyết liệt hơn và hiếm khi để mất quyền kiểm soát. Tuy nhiên, trận này họ phải đối mặt với sự vắng mặt đáng kể của các cầu thủ gồm Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard, Philip Billing, Patrick Dorgu, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Yussuf Poulsen và Mikkel Damsgaard (cùng dính chấn thương). Điều đó có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đan Mạch vs Bắc Macedonia

Bên kia chiến tuyến, Bắc Macedonia từng gây chấn động thế giới khi loại Italia khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup. Giờ đây họ đứng trước một cơ hội mới. Nhưng thử thách dành cho Bắc Macedonia là cực lớn.

Thứ nhất là sự thay đổi HLV. Tại vòng loại, Bắc Macedonia đứng thứ 3 bảng J, để thua Wales (1-7) tại Cardiff ở lượt đấu cuối cùng. Sau thất bại này, HLV Blagoja Milevski đã bị sa thải và Goce Sedloski tiếp quản đội tuyển quốc gia. Họ chưa có nhiều thời gian để làm quen với HLV mới. Thực tế trận gặp Đan Mạch mới là ngày ra mắt của ông.

Thứ 2 là sự yếu ớt trên hàng công. Bắc Macedonia là một đội bóng thường bị đánh giá thấp, họ chủ yếu lo phòng ngự. 4 trận gần đây, Bắc Macedonia chỉ ghi được 2 bàn.

Nhưng ở những trận loại trực tiếp như thế này, đôi khi phòng thủ tốt cũng là đủ. Mà đây là thế mạnh của Bắc Macedonia. Họ chơi phòng ngự chặt chẽ, bao vây đối thủ và tìm kiếm cơ hội phản công. Trên hàng công, họ sở hữu những cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một pha bóng. Điểm mạnh chính của họ là sự tổ chức tốt và tính kiên nhẫn. Người Macedonia không ngại chơi bóng khi không có bóng; mục tiêu của họ là kéo dài trận đấu và chờ đợi đối thủ mắc sai lầm.