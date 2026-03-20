Ronaldo vắng mặt trong danh sách tuyển Bồ Đào Nha mới nhất

TPO - Cristiano Ronaldo bất ngờ vắng mặt trong dịp FIFA Days cuối cùng trước World Cup 2026, nhưng Roberto Martinez khẳng định ngôi sao của tuyển Bồ Đào Nha không lo “mất suất” ở mùa hè sắp tới.

FIFA Days tháng 3/2026 là đợt nghỉ quốc tế cuối cùng ở mùa giải 2025/26, và cũng được xem là nơi để các đội tuyển tham dự World Cup 2026 lên danh sách sơ bộ cho ngày hội lớn nhất hành tinh. Chính vì vậy, việc Cristiano Ronaldo không có tên trong danh sách triệu tập của tuyển Bồ Đào Nha khiến người hâm mộ tiền đạo lừng danh này cảm thấy lo lắng.

Tối 20/3, HLV Roberto Martinez công bố danh sách 27 cầu thủ Bồ Đào Nha tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu với Mexico và Mỹ. Theo kế hoạch, Bồ Đào Nha sẽ gặp Mexico vào ngày 29/3 tại Azteca, trước khi đối đầu với một đội chủ nhà khác của World Cup 2026 là Mỹ tại Atlanta vào ngày 1/4.

HLV Roberto Martinez gọi tổng cộng 7 tiền đạo, nhưng chỉ có duy nhất một trung phong là Goncalo Ramos. Ông cũng gây bất ngờ khi trao cơ hội cho tiền đạo cánh 31 tuổi của Braga, Ricardo Horta.

Chia sẻ với truyền thông, Martinez cho biết Ronaldo vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, ông khẳng định điều này không ảnh hưởng đến việc tham dự World Cup 2026 của cựu ngôi sao MU.

“Ronaldo không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ và có thể trở lại trong vòng 1-2 tuần tới. Tất cả những gì Ronaldo thể hiện về mặt thể chất trong mùa giải này cho thấy cậu ấy đang có thể trạng rất tốt”, HLV người Tây Ban Nha giải thích.

Thực tế, Ronaldo đã bỏ lỡ 2 trận gần nhất của Al Nassr vì chấn thương cơ bắp. Tiền đạo này cũng sớm rời Saudi Arabia để đến Tây Ban Nha điều trị, nhưng không kịp hồi phục.

Bên cạnh Ronaldo, một ngôi sao kỳ cựu khác là Bernardo Silva cũng vắng mặt vì vấn đề thể lực. Martinez nói thêm: “Đó là quyết định dựa trên thông tin y tế mà phía Man City cung cấp. Tôi muốn nhắc lại rằng đây là dịp để thử nghiệm các cầu thủ mới và triệu tập những cái tên xứng đáng khoác áo đội tuyển quốc gia. Để làm được điều đó, chúng tôi cần có không gian cho những cái tên mới”.