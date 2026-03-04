Tình trạng đáng ngại của Ronaldo trước World Cup 2026

TPO - Ronaldo dính chấn thương gân khoeo sau trận đấu với Al Fayha hôm 1/3. Đây là loại chấn thương không thể xem nhẹ với các cầu thủ.

Trong thông báo mới nhất, Al Nassr xác nhận Ronaldo dính chấn thương gân khoeo nhưng không tiết lộ cụ thể mức độ nghiêm trọng. Al Nassr cho biết CR7 đang bắt đầu quá trình hồi phục, sẽ được CLB theo dõi, đánh giá và chăm sóc hàng ngày.

Theo kịch bản tốt nhất, Ronaldo chỉ bị tổn thương một phần nhỏ sợi cơ, sẽ mất tối đa 2 tuần để vận động mạnh bình thường. Nếu chấn thương của Ronaldo ở mức độ 2 - phổ biến nhất trong giới cầu thủ khi dính gân khoeo - anh cần ít nhất 3 tuần và tối đa 6 tuần để hồi phục. Trong trường hợp tệ nhất, thời gian "ngồi chơi xơi nước" của CR7 sẽ trên 2 tháng.

Sau trận đấu với Al Fayha, HLV Jorge Jesus cho biết Ronaldo thấy mỏi cơ bắp ở vùng gân khoeo. HLV Jesus nhanh chóng rút Ronaldo khỏi sân để tránh chấn thương nghiêm trọng hơn. Khả năng cao Ronaldo chỉ dính gân khoeo mức độ 1 hoặc 2. Ở tuổi 41, Ronaldo sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.

CĐV đã lo ngại khả năng Ronaldo bỏ lỡ kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá. Dù vậy, theo tình hình hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha còn đủ thời gian để hồi phục và cùng đội tuyển hướng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngay lúc này, Al Nassr mới là những người "lo sốt vó" khi Ronaldo chấn thương. Vào đúng giai đoạn quyết định mùa giải 2025/26, CLB ở Saudi Pro League không có sự phục vụ của ngôi sao số 1 trong đội hình. Al Nassr đang dẫn đầu ở giải quốc nội nhưng khoảng cách với các đội xếp sau chỉ là 2 và 3 điểm.

Ở diễn biến khác, Al Nassr xác nhận Ronaldo vẫn chưa đi khỏi Saudi Arabia. Tối 3/3, truyền thông đồng loạt đưa tin chuyên cơ của CR7 đã rời Saudi Arabia và hạ cánh xuống Madrid. Từ đây, giả thuyết đưa ra về việc Ronaldo chủ động rời Saudi Arabia để đến nơi an toàn hơn, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Iran đang leo thang ở Trung Đông.

Sau khi đình công ở CLB, Ronaldo trở lại, chơi 4 trận cho Al Nassr và ghi 4 bàn. CĐV tiếc cho Ronaldo khi dính chấn thương ở giai đoạn nhạy cảm của mùa giải. Khi hồi phục chấn thương, Ronaldo sẽ mất thời gian để tìm lại cảm giác săn bàn ấn tượng như hiện tại. Và khi World Cup 2026 đang đến gần, mọi chấn thương đều là rủi ro cho phong độ của cựu sao Man Utd.