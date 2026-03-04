Nhận định Aston Villa vs Chelsea, 02h30 ngày 5/3: Một mất một còn

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, vòng 29 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kết quả trận đấu trên sân Villa Park đêm nay sẽ ảnh hưởng nhiều đến cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Nhận định trước trận Aston Villa vs Chelsea

Ở vòng 28, cả Aston Villa và Chelsea đều thất bại. Một đội bất ngờ sẩy chân trước Wolves đang đứng bét bảng. Đội còn lại gục ngã khi làm khách trên sân của đội đầu bảng Arsenal. Hệ quả cho Aston Villa và Chelsea là 2 CLB bị chững lại trên đường đua tốp 4.

Aston Villa vẫn đang đứng thứ 4. Tuy nhiên, đội chủ sân Villa Park chỉ còn hơn Liverpool ở ngay phía sau 3 điểm. Trong khi đó, Chelsea tụt lại hẳn ở đường đua tốp 4, hiện cách Aston Villa 6 điểm.

Trận đấu đêm nay sẽ rất quan trọng với 2 CLB. Trước tiên là tính chất "6 điểm", đội chiến thắng sẽ có cú hích lớn để hướng đến mục tiêu ở tốp 4. Quan trọng hơn là cả Aston Villa và Chelsea cần một kết quả tốt để thúc đẩy tinh thần sau quãng thời gian sa sút, liên tục nhận kết quả không tốt của 2 CLB.

Aston Villa và Chelsea đều đang căng sức cho 2 đấu trường Ngoại hạng Anh và Cúp châu Âu. Sau trận này, Chelsea phải đối đầu PSG ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Trong khi đó, Aston Villa đụng Lille ở vòng 16 đội Europa League.

Hai CLB phải tính toán lực lượng để chia sức cho trận giữa tuần và cuối tuần. Về khoản này, Chelsea có lợi thế hơn khi lực lượng dày, nhiều lựa chọn trên hàng ghế dự bị để xoay tua. Ngược lại, Aston Villa có dấu hiệu rệu rã đội hình từ một tháng trước. Khi bước vào chặng đua quyết định với mật độ thi đấu dày và tính chất trận đấu ngày càng căng thẳng, Aston Villa ngay lập tức gặp vấn đề.

Phong độ, thành tích đối đầu Aston Villa vs Chelsea

Lịch sử đang nghiêng về Chelsea với 70 chiến thắng trong 169 lần chạm trán. Tuy nhiên, Aston Villa đã trở thành "khắc tinh" mới của The Blues khi thắng 2/3 lần đụng độ gần nhất tại Premier League, bao gồm chiến thắng 2-1 ở lượt đi ngay tại Stamford Bridge.

Cả hai đội đều đang có dấu hiệu "buông súng" ở cuộc đua tốp 4. Aston Villa chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (hòa 2, thua 2), vừa để thua thất vọng 0-2 trước Wolves. Phía bên kia, Chelsea nhỉnh hơn đôi chút với 2 thắng, 2 hòa và 1 thua trong 5 trận vừa qua, nhưng họ cũng vừa trắng tay trước Arsenal với tỷ số 1-2.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Chelsea

Cả hai đội đều bước vào trận đại chiến với đội hình không nguyên vẹn. Aston Villa tiếp tục thiếu vắng linh hồn trung tuyến Youri Tielemans và Boubacar Kamara, trong khi đội trưởng John McGinn vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại sau 6 tuần vắng bóng. Chelsea đón chào sự trở lại của Wesley Fofana sau án treo giò nhưng lại mất cầu thủ chạy cánh Pedro Neto (thẻ phạt), cùng dàn sao trẻ Estevao và Bynoe-Gittens do chấn thương.

Đội hình dự kiến 2 CLB.