Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Aston Villa vs Chelsea, 02h30 ngày 5/3: Một mất một còn

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, vòng 29 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kết quả trận đấu trên sân Villa Park đêm nay sẽ ảnh hưởng nhiều đến cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-man-utd-vs-tottenham.jpg

Nhận định trước trận Aston Villa vs Chelsea

Ở vòng 28, cả Aston Villa và Chelsea đều thất bại. Một đội bất ngờ sẩy chân trước Wolves đang đứng bét bảng. Đội còn lại gục ngã khi làm khách trên sân của đội đầu bảng Arsenal. Hệ quả cho Aston Villa và Chelsea là 2 CLB bị chững lại trên đường đua tốp 4.

Aston Villa vẫn đang đứng thứ 4. Tuy nhiên, đội chủ sân Villa Park chỉ còn hơn Liverpool ở ngay phía sau 3 điểm. Trong khi đó, Chelsea tụt lại hẳn ở đường đua tốp 4, hiện cách Aston Villa 6 điểm.

Trận đấu đêm nay sẽ rất quan trọng với 2 CLB. Trước tiên là tính chất "6 điểm", đội chiến thắng sẽ có cú hích lớn để hướng đến mục tiêu ở tốp 4. Quan trọng hơn là cả Aston Villa và Chelsea cần một kết quả tốt để thúc đẩy tinh thần sau quãng thời gian sa sút, liên tục nhận kết quả không tốt của 2 CLB.

Aston Villa và Chelsea đều đang căng sức cho 2 đấu trường Ngoại hạng Anh và Cúp châu Âu. Sau trận này, Chelsea phải đối đầu PSG ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Trong khi đó, Aston Villa đụng Lille ở vòng 16 đội Europa League.

Hai CLB phải tính toán lực lượng để chia sức cho trận giữa tuần và cuối tuần. Về khoản này, Chelsea có lợi thế hơn khi lực lượng dày, nhiều lựa chọn trên hàng ghế dự bị để xoay tua. Ngược lại, Aston Villa có dấu hiệu rệu rã đội hình từ một tháng trước. Khi bước vào chặng đua quyết định với mật độ thi đấu dày và tính chất trận đấu ngày càng căng thẳng, Aston Villa ngay lập tức gặp vấn đề.

Phong độ, thành tích đối đầu Aston Villa vs Chelsea

Lịch sử đang nghiêng về Chelsea với 70 chiến thắng trong 169 lần chạm trán. Tuy nhiên, Aston Villa đã trở thành "khắc tinh" mới của The Blues khi thắng 2/3 lần đụng độ gần nhất tại Premier League, bao gồm chiến thắng 2-1 ở lượt đi ngay tại Stamford Bridge.

Cả hai đội đều đang có dấu hiệu "buông súng" ở cuộc đua tốp 4. Aston Villa chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (hòa 2, thua 2), vừa để thua thất vọng 0-2 trước Wolves. Phía bên kia, Chelsea nhỉnh hơn đôi chút với 2 thắng, 2 hòa và 1 thua trong 5 trận vừa qua, nhưng họ cũng vừa trắng tay trước Arsenal với tỷ số 1-2.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Chelsea

Cả hai đội đều bước vào trận đại chiến với đội hình không nguyên vẹn. Aston Villa tiếp tục thiếu vắng linh hồn trung tuyến Youri Tielemans và Boubacar Kamara, trong khi đội trưởng John McGinn vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại sau 6 tuần vắng bóng. Chelsea đón chào sự trở lại của Wesley Fofana sau án treo giò nhưng lại mất cầu thủ chạy cánh Pedro Neto (thẻ phạt), cùng dàn sao trẻ Estevao và Bynoe-Gittens do chấn thương.

screenshot-2026-03-04-at-092152.png
Đội hình dự kiến 2 CLB.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 0-1 Chelsea.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Hương Ly
#Aston Villa #Chelsea #Premier League #đấu trường châu Âu #tốp 4 #bóng đá Anh #lực lượng #Aston Villa vs Chelsea #dự đoán Aston Villa vs Chelsea #đội hình Aston Villa vs Chelsea #h1 Aston Villa vs Chelsea #trực tiếp Aston Villa vs Chelsea

Xem thêm

Cùng chuyên mục