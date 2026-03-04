Nhận định bóng đá nữ Nhật Bản vs nữ Đài Bắc Trung Hoa, 12h00 ngày 4/3: Châu chấu khó chống xe

TPO - Nhận định bóng đá trận ĐT nữ Nhật Bản vs ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa diễn ra vào lúc 12h00 ngày 4/3 ở vòng bảng giải Vô địch nữ châu Á 2026. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Nhật Bản có thực lực quá chênh lệch so với Đài Bắc Trung Hoa

Nhận định trước trận đấu nữ Nhật Bản vs Đài Bắc Trung Hoa

Chênh lệch quá lớn giữa đôi bên khiến cho cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa trở nên dễ đoán về mặt chuyên môn. Đội tuyển nữ Nhật Bản đang thuộc top đầu thế giới, trong khi Đài Bắc Trung Hoa vẫn phải nỗ lực ở khu vực.

Tại vòng loại, Đài Bắc Trung Hoa đã giành 3 chiến thắng, nhưng đều trước các đối thủ yếu như Pakistan, Indonesia hay Kyrgyzstan. Với mục tiêu giành vé đi tiếp, Đài Bắc Trung Hoa sẽ phải dồn lực cho các trận đấu sau thay vì tung sức "ăn thua" với Nhật Bản.

Lịch sử đối đầu giữa đôi bên nghiêng hoàn toàn về phía Nhật Bản với việc toàn thắng cả 5 trận gần đây nhất, trong đó có những chiến thắng đậm tới 9 bàn thắng. Chưa trận đấu nào giữa đôi bên Nhật Bản ghi ít hơn 3 bàn.

Với Nhật Bản, chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa gần như là nhiệm vụ hiển nhiên phải hoàn thành, bởi mục tiêu của họ còn cao hơn tấm vé vào vòng sau. Vấn đề có lẽ chỉ là Nhật Bản sẽ tung ra đội hình nào và ghi bao nhiêu bàn thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, Nhật Bản toàn thắng 5 trận gần nhất khi gặp Đài Bắc Trung Hoa. Trận thắng gần nhất diễn ra ngày 9/7/2025 với tỷ số chung cuộc 4-0. Trong 5 trận gần nhất, Đài Bắc Trung Hoa thắng 2 và thua 3.

Bên kia chiến tuyến, Nhật Bản thắng 2, thua 1 và hoà 2 trận trước các đối thủ ngang sức là Ý và Trung Quốc. Đôi bên có lực lượng đầy đủ cho trận đấu.

Đội hình dự kiến

Nhật Bản: Okuma, Takahashi, Kitagawa, Moriya, Minami, Nagano, Miyazawa, Hayashi, Matsuku, Shimizu, Seiko.

Đài Bắc TH: Cheng Ssu Yu, Chang Chi Lan, Huang, Pan Shin Yu, Pan Yen Hsin, Chan Pi Han, Chen Jin Wen, Chen Ying Hui, Hsu Yi Yun, Lin Yu Syuan, Wu Kai Ching.

Dự đoán tỷ số: Nhật Bản 3-0 Đài Bắc Trung Hoa