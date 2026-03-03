Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tình trạng hiện của Ronaldo giữa căng thẳng Trung Đông

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cristiano Ronaldo đã tránh xa những bất ổn tại Trung Đông khi lên chuyên cơ bay đến thủ đô Madrid.

screenshot-2026-03-03-at-172601.png
Ronaldo lánh nạn thành công ở Madrid.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, Ronaldo cất cánh từ Riyadh đến Madrid trên chuyên cơ Bombardier Global Express lúc 21h ngày 2/3 (giờ địa phương). Chuyên cơ bay qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi hạ cánh xuống thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ nghỉ ngơi tại Madrid, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo tạm hoãn một loạt trận đấu tại các nước Tây Á, bao gồm giải Saudi Pro League. Quan trọng hơn, Ronaldo đã đến một nơi an toàn giữa căng thẳng chiến tranh leo thang ở Trung Đông.

Trước đó, một loạt quốc gia Trung Đông thông báo đóng cửa không phận do lo ngại các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lan rộng trong khu vực. Theo Al Jazeera, đã có tiếng nổ lớn xuất hiện tại Riyadh, nơi Ronaldo và gia đình đang sinh sống ở Saudi Arabia. Rạng sáng 3/3, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cũng bị hai máy bay không người lái tấn công.

Các cổ động viên lo ngại Ronaldo bị mắc kẹt tại Saudi Arabia và đối mặt với nhiều hiểm nguy khác.

Ngay lúc này, tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng. Các sân cỏ tại đây sẽ mất thêm ít nhất một tuần để đợi tình hình ổn định, sau đó cho phép bóng lăn trở lại.

Saudi Pro League phải tạm hoãn trong bối cảnh Ronaldo đang có phong độ cực cao trong màu áo Al Nassr. Sau 24 vòng, CLB của Ronaldo vượt lên Al Ahli và Al Hilal để dẫn đầu BXH, tạo cách biệt 2 điểm với đội xếp nhì. Ở trận gần nhất, Ronaldo sút hỏng phạt đền và dính chấn thương cơ.

Đội ngũ y tế Al Nassr đã đánh giá nhanh tình hình chấn thương của Ronaldo. Về cơ bản, CR7 không mất nhiều thời gian để hồi phục và không bị đe dọa đến khả năng dự World Cup 2026.

Hương Ly
#Ronaldo #Trung Đông #Madrid #Saudi Arabia #căng thẳng #chuyên cơ #bóng đá #tin ronaldo #cr7

Xem thêm

Cùng chuyên mục