Tình trạng hiện của Ronaldo giữa căng thẳng Trung Đông

TPO - Cristiano Ronaldo đã tránh xa những bất ổn tại Trung Đông khi lên chuyên cơ bay đến thủ đô Madrid.

Ronaldo lánh nạn thành công ở Madrid.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, Ronaldo cất cánh từ Riyadh đến Madrid trên chuyên cơ Bombardier Global Express lúc 21h ngày 2/3 (giờ địa phương). Chuyên cơ bay qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi hạ cánh xuống thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ nghỉ ngơi tại Madrid, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo tạm hoãn một loạt trận đấu tại các nước Tây Á, bao gồm giải Saudi Pro League. Quan trọng hơn, Ronaldo đã đến một nơi an toàn giữa căng thẳng chiến tranh leo thang ở Trung Đông.

Trước đó, một loạt quốc gia Trung Đông thông báo đóng cửa không phận do lo ngại các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lan rộng trong khu vực. Theo Al Jazeera, đã có tiếng nổ lớn xuất hiện tại Riyadh, nơi Ronaldo và gia đình đang sinh sống ở Saudi Arabia. Rạng sáng 3/3, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cũng bị hai máy bay không người lái tấn công.

Các cổ động viên lo ngại Ronaldo bị mắc kẹt tại Saudi Arabia và đối mặt với nhiều hiểm nguy khác.

Ngay lúc này, tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng. Các sân cỏ tại đây sẽ mất thêm ít nhất một tuần để đợi tình hình ổn định, sau đó cho phép bóng lăn trở lại.

Saudi Pro League phải tạm hoãn trong bối cảnh Ronaldo đang có phong độ cực cao trong màu áo Al Nassr. Sau 24 vòng, CLB của Ronaldo vượt lên Al Ahli và Al Hilal để dẫn đầu BXH, tạo cách biệt 2 điểm với đội xếp nhì. Ở trận gần nhất, Ronaldo sút hỏng phạt đền và dính chấn thương cơ.

Đội ngũ y tế Al Nassr đã đánh giá nhanh tình hình chấn thương của Ronaldo. Về cơ bản, CR7 không mất nhiều thời gian để hồi phục và không bị đe dọa đến khả năng dự World Cup 2026.